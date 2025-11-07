iHerb雙11優惠全網限時74折
東京平機票優惠｜香港航空連稅$111、優惠低至1折｜Trip.com雙11優惠2025
雙11優惠陸續有嚟，Trip.com終於有動靜了！將於11月11日至14日舉行「雙11狂賞」Mega Sale，每日晚上9點推出$111起/買一送一機票優惠，頭炮優惠為香港航空東京經濟艙來回機票，一口價只需$111，原價$1,681，優惠低至1折！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
首日必搶東京$111一口價機票
Trip.com將於11月11日至14日舉行「雙11狂賞」Mega Sale，每日9點推出來回機票$111起或買1送1優惠，當中11月11日晚上9點則有香港航空東京經濟艙來回機票，連稅一口價只需$111，旅遊日期為購買當日起至2026年2月28日，可算是踩正紅葉、聖誕、新年檔期，Yahoo購物專員幫大家睇睇香港航空官網一張機票普遍都要6千幾，最最最平的Last minute機票都要$1,864起，所以說今次優惠是超級抵買。大家必須通過APP頁面並點選附有「一口價」優惠標籤之價格方能享受優惠，建議提前看看月曆，避開大時節日出發的話，成功率普遍會高一點。搶不到的話，同日9點半還有$599東京機票一口價優惠，同樣抵買！
東京一口價機票$111
推出日期及時間：2025年11月11日9pm
旅遊日期：2025年11月11日至2026年2月28日
推廣活動期間，通過APP頁面選擇含稅（含燃油費等稅費）111 HKD 預訂香港前往東京、附有「一口價」優惠標籤的限量來回經濟艙機票（僅限成人票）
可預訂日期及航班時間以頁面顯示為準
東京一口價機票$599
推出日期及時間：2025年11月11日9:30pm
旅遊日期：2025年11月11日至2026年2月28日
推廣活動期間，通過APP頁面選擇含稅（含燃油費等稅費）599HKD 預訂香港前往東京、附有「一口價」優惠標籤的限量來回經濟艙機票（僅限成人票）
可預訂日期及航班時間以頁面顯示為準
更多相關文章：
東京機票優惠｜年尾清假外遊必睇！東京機票來回連稅低至$1,385起
雙11優惠2025｜Klook大派5大獨家優惠！每日優惠低至$11起、日韓冬季活動低至5折、送來回機票 即睇開搶時間表+優惠碼
福岡平機票優惠$599起！不怕熊出沒：11月紅葉、12月聖誕燈飾、1及2月浸溫泉 ｜雙11優惠2025
雙11優惠2025｜Rakuten Travel快閃優惠低至5折！嚴選「11大之最」住宿：地道溫泉、正宗一泊二食、交通便利
澳洲平機票優惠｜Qantas直飛墨爾本MEL連稅只要$2,999！包30KG寄艙行李｜雙11優惠2025
東京酒店優惠｜東京赤坂酒店低至16折！每晚人均$253.5起 地點極方便、房內還有微波爐｜Agoda雙11優惠2025
京都平酒店｜Agoda日本酒店優惠快閃低至5折！京都四星酒店人均$225起｜雙11優惠2025
東京酒店優惠｜東京赤坂酒店低至16折！每晚人均$253.5起 地點極方便、房內還有微波爐｜Agoda雙11優惠2025
旅人必備！精選7件旅遊超實用神器 $65起入手旅行插頭/行李磅/頸枕/行李收納袋
其他人也在看
Trip.com優惠碼 2025.11最新優惠 香港Promo Code、機票優惠碼、酒店折扣、信用卡優惠
本文為大家整理最新最齊香港 Trip.com 優惠碼，包括︰各種酒店Promo Codes、機票折扣碼及當地玩樂體驗門票優惠，信用卡優惠Trip.com ・ 1 天前
年收1,300億美元 大摩料蘋果將領導機械人市場
在中國，人形機械人近來引起熱議，另一方面的美國亦急起直追，按摩根士丹利的說法，蘋果下一個代表性的產品，可能就是機械人。該行認為，蘋果剛起步的機械人業務，最終每年有望貢獻逾1,330億美元收入。Yahoo財經 ・ 1 天前
「已經結婚了，卻還是忍不住對另一個他動心…」 掉進情感難關該怎麼挽救自己？
在婚姻中，突然對另一個人產生心動的感覺，其實比我們想像中更常見。這種情況往往讓人充滿罪惡感與矛盾，但與其自責或逃避，不如靜下心來，好好面對自己的內心。姊妹淘 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜淘寶、京東以外網購優惠大合集！名牌/美妝/日用品最抵折扣攻略
雙11優惠2025並不是專屬於淘寶、京東，或者拼多多，很多大型網購平台都相繼推出雙11優惠！這文章幫你一次過整合所有淘寶、京東以外的雙11優惠搶購攻略網站，讓你在聖誕節前掃平貨！Yahoo Style HK ・ 1 天前
高鐵優惠單程低至$1！香港直達福田、深圳北高鐵車票｜雙11優惠2025
自從香港人習慣搭高鐵北上深圳後，現時到其他內地城市都會選擇搭乘高鐵，貪其準時開車，不用在機場左等右等！Yahoo購物專員留意到Trip.com在雙11優惠期間推出激抵價高鐵優惠碼，沒有消費門檻、直接減$73，以香港出發到福田單程車票為例，一程最平$74，減$73變相只要$1就可以搭到，十分划算～Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
日本平機票優惠｜札幌冬季來回機票連稅$2,8XX起！國泰、港航都有平，立即安排滑雪之旅
冬天是北海道的旅遊旺季，Yahoo購物專員發現近日有抵玩的機票優惠！香港直航札幌來回連稅$2,837起，想坐香港航空還是國泰航空都有得揀，航班上早機去午機返或午機去晚機返，時間上非常輕鬆，往下看優惠詳情啦！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
廣州動物園攻略：門票、交通、必看景點一次掌握
廣州動物園是Trip.com推薦的親子遊首選，作為中國三大城市動物園之一（與北京、上海並列），自1958年開放以來，一直是廣州市民及遊客探索自然與動物的熱門景點。園區占地42公頃，飼養超過450種、近5,000隻動物，包括國寶大熊貓、金絲猴、華南虎等珍稀物種，並設有海洋館、蝴蝶館等主題展區，兼具教育與娛樂功能。Trip.com ・ 1 天前
中學擴班︱5官津中學獲批下學年起中一「4變5」 包括皇仁、香港華仁等
教育局公布新措施，推出「中一擴班先導計劃」，容許官津中學有條件申請擴班，讓中一班數明年「4變5」，首年限5間中學。局方昨日（6日）公布名單，5間中學分別為：宣道會陳朱素華紀念中學、皇仁書院、東華三院甲寅年總理中學、東華三院李嘉誠中學和香港華仁書院。 香港華仁書院（圖片來源：香港華仁書院） 教育局早前接獲16間中學申請「4變5」，局方稱經詳細審視，如學校配套設施、辦學往績、家長意願、香港整體學額供求情况及學校所在地區實際情況等各項因素後作此決定。局方並會持續檢視安排，因應實際情况適時「優化」。親子頭條 Parenting Headline ・ 1 天前
日常消費變旅遊獎賞！新加坡平台HeyMax進軍香港 聯手國泰打造賺里數新方式
想像一下，每次在屈臣氏買護膚品、在7-Eleven買早餐、或在Starbucks喝咖啡時，都能累積飛行里數，最終換取免費機票或酒店住宿！來自新加坡的消費忠誠與旅遊獎賞平台 HeyMax 正式登陸香港，並與國泰航空建立合作夥伴，將日常消費轉化為實際的旅遊體驗，為香港消費者帶來全新的獎賞玩法！ HeyMax致力打造亞洲領先的開放式消費忠誠獎賞互換生態系統，讓用戶可以在多個品牌與夥伴間自由賺取和兌換里數。香港用戶現在可以在超過300間商戶消費時賺取Max Miles，合作商戶包括大家熟悉的屈臣氏、Trip.com、Klook、Starbucks和7-Eleven等。這些累積的Max Miles可以直接兌換成機票、酒店住宿，或匯入超過30個獎賞計劃，包括國泰「亞洲萬里通」(Asia Miles)、ALL Accor與卡塔爾航空等。 特別值得一提的是HeyMax的FlyAnywhere功能，讓用戶可以使用Max Miles訂購任何航空公司、任何航點的機票，不再局限於特定航空聯盟。此外，用戶還可以購買本地熱門品牌的電子優惠券來賺取里數，如HKTVmall、日本城等，或在選購指定生活用品時同步...men’s Reads ・ 1 天前
長沙定制化旅遊需求升 港人團平均消費過萬元
【Now新聞台】湖南長沙近日成為港人北上的熱門地點，有當地旅行社指，香港旅客願意花過萬元參與高質素的定制化團。小青瓦、坡屋頂，青石板路就在腳下，太平老街是長沙古城保留原有街巷格局最完整的一條街。想感受現代化的氣息，可以去到黃興路步行街，聞起來臭、吃起來香的長沙臭豆腐令人回味無窮。香港遊客林先生：「我欣賞當地的文化及食品，在短片上見過，覺得長沙很吸引，就跟太太和朋友一起飲飲食食，以及有些景點適合香港人。」來到長沙就當然少不了去到步行街前的商場打卡留念，拍完以後還可以逛附近兩邊的商店，感受長沙的煙火氣。有旅行社指，香港旅客已經不滿足於傳統購物、觀光行程，大多對文化歷史與文創產品等感興趣，亦願意花錢購買高質素的旅遊體驗，對定制化旅遊需求上升。湖南華天國旅市場宣傳部代表劉謙：「旅行社也有英語和粵語導遊，這樣溝通起來會更方便一些，比如說可能他要住到更好的酒店，或者是他想要用到更好的商務車。像我們接觸到的一些香港客人，他們的消費水平大概是在一萬到兩萬五港幣左右。」隨著香港往返長沙的航班增加，他預料未來旅行社香港旅客的業務會佔整體近四成。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
日本名古屋平酒店｜酒店優惠低至5折！熱門名古屋京阪酒店人均只需$333起｜雙11優惠2025
為迎接年度盛事雙11購物節，Agoda特別獻上「秋季優惠」限定活動，活動期間自即日起至11月9日。本次匯集了數百間優質日本酒店，提供超乎想像的住宿折扣及專屬禮遇，讓大家以最低5折的價格輕鬆入住！Yahoo購物專員已火速整理出優惠資訊，助你規劃完美旅程！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
Trip.com 2025 雙 11 狂賞節終極攻略 機票/酒店/門票 Promo Code 一網打盡
Trip.com 雙 11 狂賞優惠活動涵蓋了從超值機票、一口價酒店套票，到豐富的當地體驗和高額 Trip Coins 回贈。Trip.com ・ 1 天前
政府停擺還下令砍10%航班 美國最繁忙空域成政治戰場
美國史上最長的政府停擺擾亂了航空旅行，導致成千上萬的乘客爭相確定行程，美國各地的航空公司已開始取消未來幾天的航班。 美國聯邦航空管理局 (FAA)6 日) 政府停擺期間空中交通管制的安全問題為由，命令航空公司從美國東部時間週五上午 6 點開始，將 40 個高流量機場的國內航班運鉅亨網 ・ 1 天前
坂井泉水醫院樓梯摔死內幕！ 負けないで歌詞紙改爛心魔！
坂井泉水國中跑田徑，高中打網球，松蔭短大畢業後跑新宿「第一不動產」上班。1988年被星探一把抓住，簽Stardust，用本名蒲池幸子當模特兒。Japhub日本集合 ・ 1 天前
網上熱話｜港女KOL疑被偷拍放上網公審 大叔發文澄清遭力撐
偷拍事件不時發生，近日一名港女KOL乘搭港鐵時懷疑被一名大叔偷拍，於是將大叔的樣貌放上網「公審」。怎料大叔竟然開設社交平台Threads帳戶並發文澄清，遭網民力撐。 該名港女在Threads發文，指「女生們，你直覺覺得係偷拍就係偷拍！1.) 偷偷舉機2.)發現我反拍 3.)仲夠膽影 4.)無癮 5.)扮哂野捽電話am730 ・ 17 小時前
吳彥祖與太太合照現夫妻相 網民評Lisa S：比吳彥祖更像吳彥祖
型男吳彥祖（Daniel）與太太Lisa S.拍拖8年結婚15年，至今廝守恩愛23年，而且愈來愈有夫妻相！Daniel日前在微博上載與太太的合照...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
日本家庭主婦超愛偷吃 女性出軌率竟然是世界第一？
如果要說當烏龜戴綠帽，日本男人恐怕是世界上最綠的了！根據報導，日本已經成為世界上女人出軌率最高的國家，高達49%！換句話說，就是有一半的日本男人頭上都綠綠！Japhub日本集合 ・ 1 天前
61歲安德尊認愛宋芝齡？相距18年齡差的戀情，盤點圈中甜蜜「忘年戀」模範夫妻
現年 61 歲的安德尊與宋芝齡的戀情一直讓大家霧裡看花，最近林嘉華登上 TVB 《流行都市》接受訪問，緊密逼供之下，安德尊終於鬆口認愛宋芝齡，引起全網哄動！Yahoo Style HK ・ 1 天前
陳懿德做《聲秀》主持表現一塌糊塗 向觀眾道歉自我行刑
【on.cc東網專訊】無綫歌唱比賽《聲秀》落幕，賽果塵埃落定，外界對無論賽果以及主持的表現都有不少聲音，事隔多日，當晚擔任主持的陳懿德在社交網發長文，劈頭第一句就認錯：「錯就要認，打就要企定，首先想講對唔住，容許我沉澱咗幾日，今次嘅表現的確唔好，所以到呢刻，我都東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
周永恆疑似被捕獲日頭拎住罐酒出沒屋邨 身旁女伴膊頭有老鼠嚇親網民
負面新聞一籮籮嘅周永恆，曾於網台節目《娛樂好好玩》被爆近年喺生活上有少少困難，指佢要送外賣維生，又曾經喺菜檔攞菜頭菜尾。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前