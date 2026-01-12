跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
東京後花園！50分鐘走進多摩秘境，江戶老街、繪本村落超夢幻！
提到東京，多數人腦海中浮現的或許是高樓林立的都心風景，但其實只要從市中心出發約50分鐘，就能抵達被譽為「東京後花園」的多摩地區。這裡保留了豐富自然景觀與人文底蘊，既有森林、村落與歷史建築，也藏著童話般的可愛場景，是適合深度探索的東京新選擇。
多摩景點1.江戶東京建築園
位於小金井市的「江戶東京建築園」，是一處能實際走進歷史的戶外博物館，完整保存江戶時代至昭和中期的代表性建築。園區並非靜態展示，而是以街區形式重現生活場景，讓人能親身走入老屋、商店與民宅之中。2024年參觀人次約23萬，其中知名的「武居三省堂」更被認為是宮崎駿《神隱少女》中鍋爐室的靈感來源。漫步其間，彷彿穿越時光，細細品味東京過往的日常風景。
多摩景點2.檜原之森玩具美術館
想親近自然與童趣，不妨前往位於檜原村的「檜原之森玩具美術館」。這座被森林環抱的體驗型美術館，大量使用當地杉木與檜木打造，空間中瀰漫著溫潤木香。館內約1,000平方公尺的遊戲空間，設有木製球池、攀爬設施與多款日本傳統玩具，從孩子到大人都能自在遊玩。館內附設的「里山食堂」，則提供休憩用餐空間，讓人能在自然中放慢步調。
多摩景點3.吉祥寺Petit村
而距離市中心不遠的「吉祥寺Petit村」，則是一座宛如繪本般的小型村落。從車站步行5分鐘即可抵達，藤蔓覆蓋的建築與貓咪主題設計，讓人彷彿走進童話世界。園區內集結貓咪咖啡廳、雜貨選品店與特色小舖，處處藏著可愛細節，更重要的是免費入園，非常適合臨時造訪、轉換心情。
若想一次掌握多摩與東京離島的魅力，東京觀光於2026年1月10日至23日，在台北松山文創園區舉辦「東京多摩・島嶼魅力特別企劃展」。透過影像與策展內容，帶領旅人深入認識多摩地區的自然、人文與島嶼風景，為下一趟東京旅行，開啟全新的靈感起點。
另外，長年專注於和菓子的研發與製作，致力將日本四季之美與細膩情感融入每一款甜點之中的「源吉兆庵」，日本職人專程來台三天，現場演示上生菓子櫻花和金魚本，活動免費三天，喜愛日本和菓子的人不要錯過。
INFO
東京觀光 ― 東京多摩與離島魅力企劃展
日期：2026年1月10日～1月23日
地點：松山文創園區 藝思空間
時間：每日11:00～19:00，自由入場
源吉兆庵和菓子體驗
日期：2026年1月9日～1月11日，每日三場
地點：源吉兆庵 台北南京西路本店（台北市中山區南京西路5號）
時間：10:30～11:30／13:00～14:00／15:00～16:00
人數：每場15名，每日三場共45人次
盤點四間東京話題新旅宿！高空奢華景觀、祭典主題房型、親子友善一次盤點
