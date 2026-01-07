天文台今早最低氣溫 10.9 度 料明日後日早上持續寒冷
東京必訪三家超美味鬆餅！朝聖李奧納多、妮可基嫚愛店
近年來，鬆餅熱潮一直風靡不衰，尤其是舒芙蕾鬆餅的崛起更受到廣泛歡迎！在日本，要找到一家鬆餅店並不難，但如何從眾多選擇中找到最符合口味的一家呢？現在就為你介紹三家在東京及周邊地區各具特色的鬆餅店吧！
一、gram cafe & pancake
來到gram必吃的絕對是每天限量供應的「超厚三層鬆餅」！每天的11:00、15:00和18:00會發放20張號碼牌，總共供應60份，因為數量有限，建議先取得號碼牌再逛逛附近的店鋪。
三層鬆餅有3種推薦的吃法。首先是原味，不添加任何東西，品嚐鬆餅本身的麵粉和雞蛋香氣，接著第二層可以加上奶油一起享用，而最後一塊則可以淋上甜蜜的蜂蜜糖漿，一口吃下來可以享受三種不同的美味。
店員手中搖晃著又厚又高的鬆餅，看起來像是跳舞般可愛，店員小心翼翼地端上桌，以免鬆餅滑落。這些鬆餅外型簡潔可愛，非常吸引人的目光。
營業時間：11:00-22:00
地址：埼玉縣越谷湖城 3 丁目−1-1 Aeon Lake Town mori 1F
/
二、J.S. PANCAKE CAFE
J.S. PANCAKE CAFE是時裝品牌JOURNAL STANDARD旗下的餐廳，他們在全國各地都有分店，而在東京內，你可以選擇中野分店，而周邊的橫濱港未來分店也是相當方便的選擇～這些餐廳都符合JOURNAL STANDARD的品牌形象，環境設計與鬆餅賣相都非常時尚迷人。
不要小看這種由時裝品牌經營的餐廳，他們推出的美食也是相當出色的！鬆餅的口味有甜食和鹹食可供選擇，而鹹食方面更有一些獨特的選項，例如鮭魚酪梨和自家製義式千層麵等，讓人驚艷不已。
營業時間：週一～週四10:00-20:00、週五～週日10:00-21:00
地址：神奈川縣橫濱市西區港未來3丁目−5 MARK IS Minatomirai 1F
/
三、Bills
相信大家都對這家不陌生！曾在2002年被紐約時報評為世界上最好吃的早餐店，不僅普通顧客喜愛，連好萊塢巨星李奧納多和妮可基嫚等人也曾推薦過這家美食餐廳！
Bills最著名的餐點是搭配香蕉、蜂蜜和奶油的鬆餅，以及被時代雜誌讚譽為世界第一的法式炒蛋配烤吐司。這兩道料理可說是他們的招牌～
Ricotta hotcakes熱鬆餅由綿密濕潤的鬆餅、頂部的奶油、整根的香蕉以及甜蜜蜜的蜂蜜和糖粉組成。鬆餅口感輕盈，每一口都充滿了蜂蜜的甜和奶油的香，而且鬆餅內還加入了獨家配方的Ricotta乳酪，增添了口感層次，讓人享受滿滿的幸福感><雖然價格比一般的鬆餅稍高，但絕對值得一試，體驗這份幸福的滋味。
營業時間：8:30-22:00
地址：澀谷區神宮前4丁目−30−3東急廣場表參道原宿7F
