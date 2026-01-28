專訪炎明熹｜曾忐忑不再做歌手 受粉絲苦等打動
東京2家排隊拉麵登台！真鯛らーめん麺魚、中華そば満鶏軒，本月插旗中山美食戰區
台北拉麵圈將有新店進駐！位在東京的排隊名店、連年入選Tabelog百名店的「真鯛らーめん 麺魚」與「中華そば 満鶏軒」，本月同步登台，選址中山美食戰區老宅共構登場。真鯛清湯與鴨高湯兩大淡麗系代表同場交鋒，讓東京排隊名店的湯頭哲學，正式進入台北拉麵迷的日常。
東京排隊拉麵登台：兩家插旗台北中山
台北拉麵版圖即將翻頁！由拉麵鬼才橋本友則親手打造、長年入選Tabelog百名店的兩大名號：真鯛系代表「真鯛らーめん 麺魚」與鴨湯系經典「中華そば 満鶏軒」，將在1/31落腳中山區。不只是單點登台，而是一次策展式進駐：兩間風格迥異的名店，共居一棟老宅，將日本職人對湯頭與食材的極致理解，轉化為一場「魚與鴨」的美味饗宴，從清澈鯛香到濃郁鴨旨味，動線、空間與節奏皆被重新編排，讓饕客在同一屋簷下切換風味維度。
東京排隊拉麵登台：「真鯛らーめん 麺魚」真鯛系拉麵的指標
連年入選Tabelog百名店的「真鯛らーめん 麺魚」，被視為東京近年最關鍵的真鯛系拉麵座標。徹底捨棄豚骨與濃厚油脂，只以整尾真鯛入湯，讓魚本身成為風味核心。湯色清澈金黃，入口鮮甜純淨，層次隨溫度變化逐步展開，沒有多餘氣味，留下的是乾淨而持久的海味餘韻。招牌真鯛清湯講究萃取精準，鹹度收斂、旨味集中；白湯版本則以更細膩的乳化手法，補足圓潤口感卻不失清爽節奏。配上低溫叉燒、魚鬆與柚子皮各司其職，讓香氣在湯面上完成最後一筆。
東京排隊拉麵登台：東京鴨湯拉麵代表之一「中華そば 満鶏軒」
位於東京錦糸町的「中華そば 満鶏軒」，是近年鴨湯拉麵中討論度極高的一間。由橋本友則操刀、作為真鯛らーめん 麺魚的延伸品牌，満鶏軒選擇把焦點從魚轉向鴨，並以極端純粹的方式處理風味結構。湯底僅以鴨骨與水熬製，不混入基底，湯色清澈，入口卻有紮實鴨脂厚度，香氣乾淨、不顯油膩。鹽味與醬油兩款，分別以柚子與薑香收尾，讓鮮味更有層次感。鴨胸或鴨腿叉燒處理得柔嫩，搭配中細直麵，收湯俐落。同樣也是連年入選Tabelog百名店，満鶏軒以高度完成度，替淡麗系鴨湯拉麵建立明確標準。
-中華そば 満鶏軒、真鯛らーめん 麺魚
地址｜台北市中山區中山北路二段84巷37號
【延伸閱讀】
橋本環奈瀏海髮型推薦8款！法式瀏海＋丸子頭、低馬尾，26歲童顏減齡關鍵公開
其他人也在看
全球最安全航空公司排名！台灣「１航空」擠進前10名，廉航榜單也出爐
隨著全球旅遊持續發展，旅客對飛行安全的關注度日益提升，選擇安全可靠的航空公司成為出國時的重要考量。國際知名航空安全評級機構近日公布了2026年度全球最安全航空公司排名，涵蓋全服務與低成本航空２大類別，食尚玩家 ・ 2 小時前
Netflix《單身即地獄 5》火辣回歸！李多熙從第1季美到第5季，維持身材方法靠變胖隔天就輕斷食、禁澱粉
《單身即地獄 5》震撼回歸：更寫實、更火辣的戀愛攻防第五季的亮點在於規則的再次演變，參賽者的野心似乎比前幾季更上一層樓，無論是情感的轉向還是對天堂島的渴望，都讓整部節目的節奏變得極其緊湊。觀眾不僅能看到極限的曖昧，更能看見參賽者在競爭中的真實人性。而觀察室...styletc ・ 1 小時前
富達調查：近六成受訪港人對未來感到樂觀 近四成擔心退休儲蓄過快耗盡 平均39歲起為退休儲蓄
富達國際最新的《全球情緒調查》全面了解香港市民過去一年的情緒健康、財務習慣、退休規劃、職場狀況及科技應用等方面的感受與行為。儘管樂觀程度及正面情緒持續增強，調查同時反映，港人對長遠財務安全及退休需要仍存憂慮。 港人的情緒今年顯著改善，近六成(59%)受訪者對未來六個月感到樂觀，高於去年的56%。同時，港人的正面情緒變得更普遍，經常感到平靜的受訪者比例上升至57%，而感壓力的比例則下降。雖然生活成本及退休規劃依然是主要壓力來源，但所引發的壓力均有所減退。 受訪者對生活多方面感到滿意，包括工作與生活平衡、身心健康及社交關係，全部均見改善。維持現有生活方式、應對緊急情況及準備退休仍然是大部分人的主要財務目標，但只有約40%有信心達成這些目標。 增加儲蓄或投資是港人最迫切的財務需要。調查顯示港人財務自律情況令人鼓舞，包括一半受訪者在過去六個月量入為出，僅24%出現入不敷支情況，較去年的32%明顯下降。 儲蓄習慣方面亦見改善，40%受訪者與去年的儲蓄額相若，增加儲蓄的受訪者比例由去年的30%增加至34%，主因透過減少非必要消費(34%)、減少家庭開支(32%)、轉換至更高薪的工作(32%)；減少AASTOCKS ・ 1 小時前
香港旅遊必買高質感香水！6 款在地香氛品牌：Raze素有小Aesop之稱，BeCandle、Black Fades低調不撞香
香港旅遊別只知道大啖美食！自疫情後全球香氛市場復甦，也帶動了香港在地小眾品牌興起，各色高質感，兼具在地文化特色的香氛、香水品牌自香港紅遍亞洲，更成為許多香迷們的送禮新選擇！現在就跟著儂編腳步，一同收藏：香港必買六個在地質感香氛品牌！bella儂儂 ・ 1 小時前
親切醫生山本翔酒後闖女廁！ 埼玉餐廳凌晨拉鋸淤青滿身！
這世上總有些人外表光鮮，內裡藏著驚人秘密！日本埼玉縣草加市一家餐廳，2025年11月19日凌晨，上演一場讓人脊背發涼的戲碼。28歲的東京醫院醫生山本翔（化名），本來和朋友聚餐喝酒，結果酒意上頭，衝進女廁對認識的20多歲女子小林優子（化名）動手動腳。警方調查發現，他涉嫌非法拘禁和強制性交致傷，當場逮捕。Japhub日本集合 ・ 23 小時前
東張西望｜夫婦被失控鄰居「送飯婆婆」滋擾120日 主持林映輝獲讚專業
TVB資訊節目《東張西望》近年報導唔少社會時事及民生議題等議題，獲得大眾關注。近日報道關於徐生徐太被鄰居「送飯婆婆」滋擾長達120日嘅事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
王祖藍回應鍾嘉欣失視后否認內定 揭香港藝人難北上發展原因：佢可唔可以放低身段？
在內地綜藝節目及帶貨方面爆紅的王祖藍，近年事業作多方面發展，他日前接受資深傳媒人查小欣YouTube節目《紅查館》訪問，大談將發展飲食事業，又稱當年北上發展時，全靠「獎門人」曾志偉授予「錦囊」，銘記於心造就他在內地發展順遂。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
2026馬年12生肖幸運色，雲文子開運指南！屬馬本命年必備黑、紅色增運，這3個生肖要化太歲穿什麼顏色？
農曆新年2026今年大年初一會在2月17日，也表示2026馬年轉眼就到，各位準備好迎接這個赤馬年未呢？2026年12生肖運勢相信大家都開始留意，當中都會有相應的12生肖幸運色又是什麼呢？犯太歲的朋友又可以配什麼飾物或是穿什麼色來化解兼增運呢？邀請到雲文子師傅來為大家帶來2026馬年幸運色增運指南！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
汪小菲妻冧掂大S全家 傳具俊曄願意放棄繼承遺產
【on.cc東網專訊】已故台灣藝人徐熙媛（大S）離世接近一年，其家人開始走出傷痛，回復正常生活，其前夫與大S家就一雙子女的撫養費官司亦漸露曙光。據台灣媒體報道，雙方正逐步走向和解，並已就部分爭議達成初步共識，有望撤回訴訟，可謂皆大歡喜。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
中國「史上最長春節假」 旅客不去日本改到土耳其植髮？
中日關係持續緊張，連帶今年農曆新年「春節」境外遊，都出現了完全不同的市場格局。根據最新旅遊趨勢顯示，日本已經跌出中國旅遊目的地十大，免簽的土耳其與俄羅斯取而代之，土耳其位列首選，中國人由赴日爆買改為到土耳其坐熱氣球和植髮「重建髮線」，將是不可逆轉的旅游趨勢Yahoo財經 ・ 1 小時前
鄭希怡自爆同老公梁學儲拍拖前各自有「好多對手」老公靠唔出聲避免鬧交
鄭希怡Yumiko早年北上發展成功，更一度移居上海，直到前年先回流返港，同老公梁學儲(Andy)及女兒梁子柔（梁浸浸）搬入複式大屋。早排Yumiko更參演TVB合拍劇《風華背後》，同汪明荃及黃宗澤有唔少對手戲。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
黃曉明、Angelababy合體了！離婚4年「一起帶兒子去迪士尼」 親子溫馨畫面曝光
1月25日，有網友在上海迪士尼樂園巧遇黃曉明與Angelababy（楊穎）帶著9歲兒子小海綿同遊。兩人雖已離婚4年，但當天互動自然、默契十足，一家三口久違同框引起討論。姊妹淘 ・ 1 天前
川普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的
根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (26 日) 報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國總統川普近期頻頻以關稅施壓，加拿大應將相關言論視為美方在美墨加協定（USMCA）檢討談判前的策略性布局，而非立即升高衝突的鉅亨網 ・ 1 天前
方力申演唱會罕晒溫馨三代同堂照 太太葉萱產後狀態曝光 網民：佢老婆真係好靚
方力申再為歌迷送上驚喜，於舞台上首度公開三代同堂全家福，太太葉萱（Maple）產後嘅正面照亦首次曝光，引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【Aeon】周三新鮮日（只限28/01）
聽日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有好侍栗米筒 $10、明輝蝦片 $3！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！YAHOO著數 ・ 18 小時前
被揭灣仔逆線行駛 陳家珮今搭巴士到立會 被質疑選企位
【on.cc東網專訊】議員陳家珮上周五(23日)在灣仔謝斐道逆線行駛，被網民拍下片段上載至社交平台。她其後承認當日早上約8時駕駛期間忽視道路規則，並作出錯誤判斷，更到港島交通部落口供，又表明短期內不會駕車。on.cc 東網 ・ 2 小時前
張寶兒拍片指與2歲大仔有拗橇 網民批評做法：傷害性挺大的
張寶兒（Bowie）與袁偉豪喺2017年因拍攝TVB真人騷節目《打工捱世界II》而撻着，拍拖3年後結婚，2023年誕下大仔「袁咕碌」袁晞祐，去年再誕下細仔「袁氹氹」，一家四口幸福愉快。近日張寶兒拍片上載到社交網站表示自己第一次與2歲「袁咕碌」有拗橇，結果引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
懷石料理不了！遊日「一泊二食」快將成歷史？
日Yen只係重上「5算」，遊日仍然抵玩。計劃去睇櫻花，除了留意日元兌換價，預訂溫泉旅館，可能都要望真係咪仲有「一泊二食」，因為越來越日本旅館放棄供餐，改為與餐廳合作，轉介住客到附近餐廳用餐。Yahoo財經 ・ 1 天前
高市早苗再提「台灣有事」 中國外交部回應！
中日關係持續緊繃，日本首相高市早苗再度提及「台灣有事」，強調若日本在台灣發生衝突時選擇置身事外，美日戰略同盟就瓦解了。鉅亨網 ・ 22 小時前
宣萱大談電視台歲月辛酸史 揭與張家輝合作真面目：第一次拍完拔頭套就走
宣萱近因《尋秦記》電影版大熱，上映日即破香港電影及華語電影開畫日最高票房記錄。在公眾眼中宣萱跟古天樂螢幕CP大受觀迎，而宣萱在葉念琛主導的YouTube 頻道《Meaningful》擔任《琛導Casting》嘉賓，更透露更多不同合作拍檔的幕後趣聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前