東京2家排隊拉麵登台！真鯛らーめん麺魚、中華そば満鶏軒，本月插旗中山美食戰區

台北拉麵圈將有新店進駐！位在東京的排隊名店、連年入選Tabelog百名店的「真鯛らーめん 麺魚」與「中華そば 満鶏軒」，本月同步登台，選址中山美食戰區老宅共構登場。真鯛清湯與鴨高湯兩大淡麗系代表同場交鋒，讓東京排隊名店的湯頭哲學，正式進入台北拉麵迷的日常。

東京排隊拉麵登台：兩家插旗台北中山

東京排隊拉麵登台 Source：真鯛らーめん 麺魚、中華そば 満鶏軒

台北拉麵版圖即將翻頁！由拉麵鬼才橋本友則親手打造、長年入選Tabelog百名店的兩大名號：真鯛系代表「真鯛らーめん 麺魚」與鴨湯系經典「中華そば 満鶏軒」，將在1/31落腳中山區。不只是單點登台，而是一次策展式進駐：兩間風格迥異的名店，共居一棟老宅，將日本職人對湯頭與食材的極致理解，轉化為一場「魚與鴨」的美味饗宴，從清澈鯛香到濃郁鴨旨味，動線、空間與節奏皆被重新編排，讓饕客在同一屋簷下切換風味維度。

東京排隊拉麵登台：「真鯛らーめん 麺魚」真鯛系拉麵的指標

連年入選Tabelog百名店的「真鯛らーめん 麺魚」，被視為東京近年最關鍵的真鯛系拉麵座標。 Source：真鯛らーめん 麺魚、中華そば 満鶏軒

連年入選Tabelog百名店的「真鯛らーめん 麺魚」，被視為東京近年最關鍵的真鯛系拉麵座標。徹底捨棄豚骨與濃厚油脂，只以整尾真鯛入湯，讓魚本身成為風味核心。湯色清澈金黃，入口鮮甜純淨，層次隨溫度變化逐步展開，沒有多餘氣味，留下的是乾淨而持久的海味餘韻。招牌真鯛清湯講究萃取精準，鹹度收斂、旨味集中；白湯版本則以更細膩的乳化手法，補足圓潤口感卻不失清爽節奏。配上低溫叉燒、魚鬆與柚子皮各司其職，讓香氣在湯面上完成最後一筆。

東京排隊拉麵登台：東京鴨湯拉麵代表之一「中華そば 満鶏軒」

位於東京錦糸町的「中華そば 満鶏軒」，是近年鴨湯拉麵中討論度極高的一間。 Source：真鯛らーめん 麺魚、中華そば 満鶏軒

位於東京錦糸町的「中華そば 満鶏軒」，是近年鴨湯拉麵中討論度極高的一間。由橋本友則操刀、作為真鯛らーめん 麺魚的延伸品牌，満鶏軒選擇把焦點從魚轉向鴨，並以極端純粹的方式處理風味結構。湯底僅以鴨骨與水熬製，不混入基底，湯色清澈，入口卻有紮實鴨脂厚度，香氣乾淨、不顯油膩。鹽味與醬油兩款，分別以柚子與薑香收尾，讓鮮味更有層次感。鴨胸或鴨腿叉燒處理得柔嫩，搭配中細直麵，收湯俐落。同樣也是連年入選Tabelog百名店，満鶏軒以高度完成度，替淡麗系鴨湯拉麵建立明確標準。

-中華そば 満鶏軒、真鯛らーめん 麺魚

地址｜台北市中山區中山北路二段84巷37號

