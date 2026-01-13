東京17間新酒店推介2026（持續更新）｜2分鐘直達車站／溫泉旅館／Janu、Hyatt、星野、迪士尼新酒店等

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

東京17間新酒店2026（持續更新）｜2分鐘直達車站／溫泉旅館／Janu、Hyatt、星野、迪士尼新酒店等

東京向來是香港人至愛，住新酒店亦是行程重點之一！無論是鄰近澀谷或銀座站的性價比之選、奢華星級品牌、市區溫泉旅館，抑或鄰近迪士尼樂園的玩樂住宿，Yahoo Travel已為你搜羅2024年至2026年間開幕的17間東京新酒店，下次去東京務必一試！

東京新酒店推介：Premium hotel MONday MAIHAMA View I（2025年12月開幕）

東京新酒店推介：1. Premium hotel MONday MAIHAMA View I（2025年12月開幕）

hotel MONday集團旗下新物業Premium hotel MONday MAIHAMA View I於2025年12月5日正式開幕。酒店位於江戶川區南葛西，鄰近葛西臨海公園與東京迪士尼度假區，專為家庭與團體旅客量身打造。全店設有57間客房，設計風格簡約且強調空間機能性，部分客房可遠眺東京灣與迪士尼煙花美景。特色設施包括景觀餐廳、自助便利服務以及完善的無障礙設施。酒店地理位置優越且性價比高，並提供前往熱門景點的便利交通支援，是計劃遊覽灣岸地區與的主題樂園旅客的全新優質選擇。

地址：東京都江戶川區南葛西6丁目2（地圖按此）

交通方法：由JR「舞濱」站乘搭酒店接駁巴士或公共交通工具約10分鐘

參考價格：每晚約$910起（視乎房型及季節而定）

官方網站

經Trip.com預訂 經agoda預訂 經Booking.com預訂 經Klook預訂

東京新酒店推介：馥府東京銀座（2025年11月開幕）

東京新酒店推介：2. 馥府東京銀座（2025年11月開幕）

日本奢華溫泉旅館品牌馥府（FUFU）於繁華的中央區銀座插旗，全新酒店馥府東京銀座（FUFU Tokyo Ginza）於2025年11月正式開幕，亦是繼馥府京都後，馥府再次將「都市綠洲」概念帶入大都會。建築風格融合銀座奢華底蘊與品牌一貫的洗練設計，10層高的建築內僅提供約34間全套房客房，確保極高私隱度。每間客房均配備品牌標誌性的天然溫泉浴池及獨立花園，並採用熱海直送的天然溫泉水，讓旅客在鬧市中亦能享受療癒時光。館內設有融合季節食材的高級餐廳，並提供由專人打理的精緻服務，滿足高端旅客對現代和風美學的追求。

地址：東京都中央區銀座2丁目4－4（地圖按此）

交通方法：東京地鐵銀座線、丸之內線、日比谷線「銀座站」步行約5分鐘；或JR山手線「有樂町站」步行約4分鐘。

參考價格：每晚約$6,913起（視乎房型及季節而定）

官方網站

相關文章：東京溫泉酒店｜馥府東京銀座開幕！東京市區嘆熱海直送天然溫泉＋全客房設獨立花園＋5分鐘到銀座站

經agoda預訂 經Booking.com預訂

東京新酒店推介：東京JW萬豪酒店（2025年10月開幕）

東京新酒店推介：3. 東京JW萬豪酒店（2025年10月開幕）

萬豪國際集團旗下奢華品牌東京JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Tokyo）於2025年10月正式開業。酒店坐落於由隈研吾操刀設計的「TAKANAWA GATEWAY CITY」核心區域，位於「THE LINKPILLAR 1」南棟高層。全店設有200間客房，室內裝潢由Yabu Pushelberg事務所負責，以「禪意」與自然色調營造靜謐奢華氛圍。特色設施包括品牌專屬的JW水療中心、20米室內恆溫泳池及六間不同主題的精緻餐廳。酒店直接與JR高輪Gateway站共構，為追求極致品質與便利交通的國際旅客提供頂級住宿體驗。

地址：東京都港區港南2丁目（地圖按此）

交通方法：JR「高輪Gateway」站直達

參考價格：每晚約$4,706起（視乎房型及季節而定）

官方網站

經Trip.com預訂 經agoda預訂 經Booking.com預訂 經Klook預訂 經官方網站預訂

東京新酒店推介：東京兜町凱悅嘉薈酒店（2025年10月開幕）

東京新酒店推介：4. 東京兜町凱悅嘉薈酒店（2025年10月開幕）

凱悅集團旗下生活方式品牌東京兜町凱悅嘉薈酒店（Caption by Hyatt Kabutocho Tokyo）於2025年10月正式開業。酒店進駐被譽為日本金融中心的日本橋兜町，設計風格強調社區連結，以結合餐飲與社交功能的「Talk Shop」取代傳統大堂。全店設有195間客房，客房內部以工業風格交織現代工藝，營造靈活且具創意感的居住環境。設施包括24小時健身中心、自助洗衣房及開放式社交空間。酒店鄰近東京證券交易所與東京車站，專為追求靈活高效與深度在地互動的新世代旅客而設。

地址：東京都中央區日本橋兜町12（地圖按此）

交通方法：東京地鐵東西線、日比谷線「茅場町」站徒步約2分鐘

參考價格：每晚約$1,997起（視乎房型及季節而定）

官方網站

經Trip.com預訂 經agoda預訂 經Booking.com預訂 經官方網站預訂

東京新酒店推介：東京費爾蒙酒店（2025年7月開幕）

東京新酒店推介：5. 東京費爾蒙酒店（2025年7月開幕）

雅高集團（Accor）旗下頂級奢華品牌東京費爾蒙酒店（Fairmont Tokyo）坐落於港區濱松町的全新地標「Blue Front Shibaura」內，並於2025年7月1日正式開幕。酒店佔據大樓35層至43層，可飽覽東京灣、彩虹大橋與東京鐵塔的壯麗景色。全店設有217間客房與套房，室內設計由澳洲設計團隊操刀，融合日本傳統美學與現代優雅。特色設施包括位於35樓的室內無邊際泳池、頂層景觀餐廳、豪華水療中心以及24小時健身中心。酒店地理位置優越，距離羽田機場僅約13分鐘車程，是品牌首次進駐日本的旗艦作品。

地址：東京都港區芝浦1丁目1－1（地圖按此）

交通方法：由JR「濱松町」站徒步約5分鐘

參考價格：每晚約$4,482起（視乎房型及季節而定）

官方網站

經Trip.com預訂 經agoda預訂 經Booking.com預訂 經官方網站預訂

東京新酒店推介：1955東京灣by星野集團（2024年6月開幕）

東京新酒店推介：6. 1955東京灣by星野集團（2024年6月開幕）

星野集團旗下新品牌酒店1955東京灣by星野集團（Hoshino Resorts 1955 Tokyo Bay）於2024年6月正式開幕。酒店坐落於千葉縣浦安市日之出地區，地理位置鄰近東京迪士尼度假區。設計風格以1955年美國首座迪士尼樂園開幕時的「好時光（OLDIES GOODIES）」為主題，館內充滿懷舊復古的美式氛圍。全店設有638間客房，提供多達23種房型，包括配備「GOROGORO」床鋪的家庭房，能容納最多6人同住。特色設施涵蓋24小時開放的「2nd Room」公共空間、提供美式料理的「Cafeteria」與自助式小食吧「Food & Drink Station」。此外，酒店提供免費接駁巴士往返JR舞濱站與東京迪士尼度假區，車程約30分鐘，是家庭遊客探索主題樂園的理想住宿點。

地址：千葉縣浦安市日之出7丁目2－1（地圖按此）

交通方法：由JR「舞濱」站搭乘免費接駁巴士約30分鐘，或由JR「新浦安」站搭乘巴士約15分鐘

參考價格：每晚約$845起（視乎房型及季節而定）

官方網站

經Trip.com預訂 經Klook預訂

東京新酒店推介：東京灣全日空假日酒店（2025年4月開幕）

東京新酒店推介：7. 東京灣全日空假日酒店（2025年4月開幕）

洲際酒店集團（IHG）旗下的東京灣全日空假日酒店（ANA Holiday Inn Tokyo Bay）前身為東京海堡第一酒店（Dai-ichi Hotel Tokyo Seafort），經翻新後於2025年4月隆重開幕。酒店位於東京都品川區天王洲運河畔，鄰近竹芝客運碼頭，部分客房可俯瞰東京灣海景或運河景觀。全店共設有132間客房，設計風格以現代簡約為主，提供雙人房及家庭房等多種房型。客房內配備品牌標誌性的枕頭選單，並設有開放式大堂與圖書館酒廊。設施涵蓋全日餐廳、健身中心、自助洗衣服務及24小時小食飲品吧。酒店地理位置優越，為往返羽田機場或在東京進行商務與休閒旅遊的旅客提供自在舒適的住宿環境。

地址：東京都品川區東品川2丁目3－15（地圖按此）

交通方法：東京單軌電車「天王洲島」站徒步約5分鐘

參考價格：每晚約$1,130起（視乎房型及季節而定）

官方網站

經Trip.com預訂 經agoda預訂 經Booking.com預訂 經官方網站預訂

東京新酒店推介：YOTEL Tokyo Ginza（2025年1月開幕）

東京新酒店推介：8. YOTEL東京銀座（2025年1月開幕）

來自英國的科技感酒店品牌YOTEL東京銀座（YOTEL Tokyo Ginza）於2025年1月在東京銀座正式開業。酒店位於銀座中心地帶，主打高效、高科技的「膠囊艙」式空間設計理念，將飛機頭等艙的精緻感融入客房。客房設有品牌專利SmartBed電動調整床，能有效節省空間並提升睡眠質素。酒店引入機械人服務生執行配送任務，並設有自助Check-in系統以優化入住流程。此外，酒店設有充滿都市活力感的公共社交空間及健身室，為追求效率與時尚的年輕旅客提供新鮮選擇。

地址：東京都中央區銀座2－10（地圖按此）

交通方法：銀座一丁目站徒步約2分鐘

參考價格：每晚約$1,258起（視乎房型及季節而定）

官方網站

經Trip.com預訂 經agoda預訂 經Booking.com預訂

東京新酒店推介：東京有明希爾頓逸林酒店（2024年開幕）

東京新酒店推介：9. 東京有明希爾頓逸林酒店（2024年12月開幕）

希爾頓集團旗下的東京有明希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Tokyo Ariake）於2024年正式開幕。酒店位於江東區有明，鄰近有明體育館及東京國際展示場，地理位置便利。酒店提供363間寬敞客房，室內設計簡約時尚，充滿品牌溫暖感，住客入住時可獲得標誌性熱巧克力曲奇。酒店設有24小時健身房及多間現代化會議室，餐飲部分提供全日供應自助餐廳，提供豐富國際美食滿足不同住客需求。此酒店是參與商務展覽或觀看體育賽事的熱門選擇。

地址：東京都江東區有明3－4－2（地圖按此）

交通方法：有明站徒步約1分鐘

參考價格：每晚$904起（視乎房型及季節而定）

官方網站

經Trip.com預訂 經agoda預訂 經Booking.com預訂 經Klook預訂 經官方網站預訂

東京新酒店推介：三井花園飯店銀座築地（2024年9月開幕）

東京新酒店推介：10. 三井花園飯店銀座築地（2024年9月開幕）

三井不動產酒店管理公司旗下的三井花園飯店銀座築地（Mitsui Garden Hotel Ginza-tsukiji）於2024年9月開幕。酒店位於銀座與築地交界處，極具地利優勢。全店提供183間客房，設計風格沉穩洗鍊，強調「家以外的另一個家」的溫馨感。客房均配備小廚房、洗衣烘乾機及微波爐，旨在服務中長期留宿旅客。酒店頂層設有住客專用景觀大浴場，可舒緩旅途疲勞。餐飲方面，酒店設有提供新鮮海產的特色餐廳，將築地市場食材與現代烹調技巧結合，是體驗東京飲食文化的理想據點。

地址：東京都中央區築地4－1－1（地圖按此）

交通方法：築地站徒步約3分鐘

參考價格：每晚約$1,459起（視乎房型及季節而定）

官方網站

經Trip.com預訂 經agoda預訂 經Booking.com預訂

東京新酒店推介：APA酒店秋葉原末廣町站前（2024年7月開幕）

東京新酒店推介：11. APA酒店秋葉原末廣町站前（2024年7月開幕）

APA集團旗下新店APA酒店秋葉原末廣町站前（APA Hotel Akihabara Suehirocho Ekimae）於2024年7月正式開業。酒店坐落於千代田區外神田，距離東京地鐵銀座線「末廣町」站僅1分鐘步程。全店設有205間客房，設計風格秉持品牌「新都市型酒店」理念，強調高品質、高功能與環境友善。客房配備獨家開發的「Cloud fit」床墊、50吋以上液晶電視及一鍵控制燈光系統。館內設施包括位於1樓的非接觸式自助登記入住機及自助行李寄存處。酒店步行範圍內可直接抵達秋葉原電器街與神田明神，地理位置優越。

地址：東京都千代田區外神田6丁目14－2（地圖按此）

交通方法：東京地鐵銀座線「末廣町」站4號出口徒步約1分鐘

參考價格：每晚約$512起（視乎房型及季節而定）

官方網站

經Trip.com預訂 經agoda預訂 經Klook預訂

東京新酒店推介：東京迪士尼海洋夢幻泉鄉大酒店（2024年6月開幕）

東京新酒店推介：12. 東京迪士尼海洋夢幻泉鄉大酒店（2024年6月開幕）

東京迪士尼度假區內最高級的東京迪士尼海洋夢幻泉鄉大酒店（Tokyo DisneySea Fantasy Springs Hotel）於2024年6月同步與新園區開幕。酒店分為「夢幻館」及頂級奢華「豪華館」，設計靈感源自迪士尼奇幻故事。酒店共有475間客房，裝潢充滿噴泉、草木與龍等自然元素。入住住客享有專屬特權，可通過私人入口直接進入夢幻泉鄉園區，並可購買專屬門票以減少排隊時間。酒店設有三間不同風格餐廳，包括提供自助餐的Fantasy Springs Restaurant及可欣賞園區景緻的法國料理餐廳Libellule。

地址：千葉縣浦安市舞濱1－2（地圖按此）

交通方法：乘搭迪士尼度假區線於夢幻泉鄉站下車

參考價格：每晚約$6,700起（視乎房型及季節而定）

官方網站

經Trip.com預訂 經agoda預訂

東京新酒店推介：銀座6丁目皇家花園酒店（2024年5月開幕）

東京新酒店推介：13. 銀座6丁目皇家花園酒店（2024年5月開幕）

皇家花園酒店集團旗下的銀座6丁目皇家花園酒店（The Royal Park Hotel Ginza 6-chome）於2024年5月正式進駐銀座，步行即可達購物核心區及築地市場。酒店設計融合「銀座摩登」概念，以大膽色彩與復古圖案展現昭和時代優雅氛圍。全店設有273間客房，房內配置現代化設施以確保居住質素。酒店亮點為設有藝術感強烈的室內大浴場，提供大眾運輸樞紐附近的休憩綠洲。餐飲方面，酒店設有充滿活力的全日餐廳，提供結合多國風味的洋食與精緻甜點。

地址：東京都中央區銀座6－16－14（地圖按此）

交通方法：東銀座站徒步約3分鐘

參考價格：每晚約$1,067起（視乎房型及季節而定）

官方網站

經Trip.com預訂 經agoda預訂 經Booking.com預訂

東京新酒店推介：OMO5東京五反田（2024年4月開幕）

東京新酒店推介：14. OMO5東京五反田（2024年4月開幕）

星野集團旗下的都市觀光酒店OMO5東京五反田（OMO5 Tokyo Gotanda）於2024年4月開幕。酒店位於五反田大外展大樓高層，室內設計以「夜景與美食的天堂」為主題，展現五反田獨特的社區氣息。酒店提供188間客房，涵蓋10種房型，設計大量使用復古風格瓷磚與布料。亮點設施位於14樓，設有環繞式空中花園及OMO Cafe，住客可在此欣賞東京天際線。酒店延續品牌傳統，設有「周邊地圖」並由導遊帶領進行美食巡禮，帶領住客探索高品質社區美食。

地址：東京都品川區西五反田8－4－13（地圖按此）

交通方法：五反田站徒步約6分鐘

參考價格：每晚約$1,316起（視乎房型及季節而定）

官方網站

經Trip.com預訂 經Klook預訂 經Booking.com預訂

東京新酒店推介：&Here TOKYO UENO（2024年3月開幕）

東京新酒店推介：15. &Here東京上野（2024年3月開幕）

日鐵興和不動產旗下新品牌&Here東京上野（&Here TOKYO UENO）於2024年3月在上野正式開幕。酒店定位為公寓式酒店，特別針對長期逗留與家庭團體需求，鄰近上野恩賜公園及不忍池。酒店提供145間客房，設計分為北側傳統日式美學及南側現代簡約風格。客房比例有70%為套房，配備小廚房、雪櫃及微波爐，部分客房設有雙格床以容納多人入住。頂層設有半露天大浴場，住客可一邊享受溫泉一邊俯瞰不忍池美景，提供高品質放鬆空間。

地址：東京都台東區上野2－11－18（地圖按此）

交通方法：上野站徒步約7分鐘

參考價格：每晚約$1,470起（視乎房型及季節而定）

官方網站

經Trip.com預訂 經agoda預訂 經Booking.com預訂

東京新酒店推介：Janu Tokyo（2024年3月開幕）

東京新酒店推介：16. 迦努東京（2024年3月開幕）

Aman姊妹品牌Janu全球首間酒店迦努東京（Janu Tokyo）於2024年3月在麻布台之丘正式亮相。酒店由著名建築事務所Denniston設計，融合現代藝術與亞洲美學。全店設有122間客房，設有大型落地窗供住客飽覽東京塔美景。酒店最大特色是高達4,000平方米的康體中心，包含東京最大型的健身房、5間運動教室及水療中心。餐飲選擇極為豐富，共有8間特色餐廳及酒吧，涵蓋義大利菜、中菜及炭火燒烤等，致力於打造充滿活力的社區互動體驗。

地址：東京都港區麻布台1－2－2（地圖按此）

交通方法：神谷町站直達

參考價格：每晚約$8,138起（視乎房型及季節而定）

官方網站

經Trip.com預訂 經agoda預訂 經Booking.com預訂

東京新酒店推介：東京澀谷凱悅嘉寓酒店（2024年2月開幕）

東京新酒店推介：17. 東京澀谷凱悅嘉寓酒店（2024年2月開幕）

凱悅酒店集團旗下的長期住宿品牌東京澀谷凱悅嘉寓酒店（Hyatt House Tokyo Shibuya）於2024年2月正式開幕。酒店坐落於澀谷新地標Shibuya Sakura Stage內，與澀谷車站直接相連，地理位置極佳。酒店設計現代化且功能性強，提供126間客房，客房面積由32平方米起，大部分房型配備私人廚房、洗衣烘乾機及微波爐，滿足長住旅客需求。設施方面，酒店設有室內恆溫泳池、24小時健身房及餐廳MOSS CROSS TOKYO，提供結合日本在地食材與法式烹飪技術的精緻料理，提升留宿質素。

地址：東京都澀谷區櫻丘町3－3（地圖按此）

交通方法：澀谷站徒步約2分鐘

參考價格：每晚約$2,649起（視乎房型及季節而定）

官方網站

經Trip.com預訂 經agoda預訂 經Booking.com預訂

