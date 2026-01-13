渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
東京17間新酒店推介2026（持續更新）｜2分鐘直達車站／溫泉旅館／Janu、Hyatt、星野、迪士尼新酒店等
東京向來是香港人至愛，住新酒店亦是行程重點之一！無論是鄰近澀谷或銀座站的性價比之選、奢華星級品牌、市區溫泉旅館，抑或鄰近迪士尼樂園的玩樂住宿，Yahoo Travel已為你搜羅2024年至2026年間開幕的17間東京新酒店，下次去東京務必一試！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，緊貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
東京新酒店推介：1. Premium hotel MONday MAIHAMA View I（2025年12月開幕）
hotel MONday集團旗下新物業Premium hotel MONday MAIHAMA View I於2025年12月5日正式開幕。酒店位於江戶川區南葛西，鄰近葛西臨海公園與東京迪士尼度假區，專為家庭與團體旅客量身打造。全店設有57間客房，設計風格簡約且強調空間機能性，部分客房可遠眺東京灣與迪士尼煙花美景。特色設施包括景觀餐廳、自助便利服務以及完善的無障礙設施。酒店地理位置優越且性價比高，並提供前往熱門景點的便利交通支援，是計劃遊覽灣岸地區與的主題樂園旅客的全新優質選擇。
地址：東京都江戶川區南葛西6丁目2（地圖按此）
交通方法：由JR「舞濱」站乘搭酒店接駁巴士或公共交通工具約10分鐘
參考價格：每晚約$910起（視乎房型及季節而定）
經Trip.com預訂 經agoda預訂 經Booking.com預訂 經Klook預訂
東京新酒店推介：2. 馥府東京銀座（2025年11月開幕）
日本奢華溫泉旅館品牌馥府（FUFU）於繁華的中央區銀座插旗，全新酒店馥府東京銀座（FUFU Tokyo Ginza）於2025年11月正式開幕，亦是繼馥府京都後，馥府再次將「都市綠洲」概念帶入大都會。建築風格融合銀座奢華底蘊與品牌一貫的洗練設計，10層高的建築內僅提供約34間全套房客房，確保極高私隱度。每間客房均配備品牌標誌性的天然溫泉浴池及獨立花園，並採用熱海直送的天然溫泉水，讓旅客在鬧市中亦能享受療癒時光。館內設有融合季節食材的高級餐廳，並提供由專人打理的精緻服務，滿足高端旅客對現代和風美學的追求。
地址：東京都中央區銀座2丁目4－4（地圖按此）
交通方法：東京地鐵銀座線、丸之內線、日比谷線「銀座站」步行約5分鐘；或JR山手線「有樂町站」步行約4分鐘。
參考價格：每晚約$6,913起（視乎房型及季節而定）
相關文章：東京溫泉酒店｜馥府東京銀座開幕！東京市區嘆熱海直送天然溫泉＋全客房設獨立花園＋5分鐘到銀座站
東京新酒店推介：3. 東京JW萬豪酒店（2025年10月開幕）
萬豪國際集團旗下奢華品牌東京JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Tokyo）於2025年10月正式開業。酒店坐落於由隈研吾操刀設計的「TAKANAWA GATEWAY CITY」核心區域，位於「THE LINKPILLAR 1」南棟高層。全店設有200間客房，室內裝潢由Yabu Pushelberg事務所負責，以「禪意」與自然色調營造靜謐奢華氛圍。特色設施包括品牌專屬的JW水療中心、20米室內恆溫泳池及六間不同主題的精緻餐廳。酒店直接與JR高輪Gateway站共構，為追求極致品質與便利交通的國際旅客提供頂級住宿體驗。
地址：東京都港區港南2丁目（地圖按此）
交通方法：JR「高輪Gateway」站直達
參考價格：每晚約$4,706起（視乎房型及季節而定）
經Trip.com預訂 經agoda預訂 經Booking.com預訂 經Klook預訂 經官方網站預訂
東京新酒店推介：4. 東京兜町凱悅嘉薈酒店（2025年10月開幕）
凱悅集團旗下生活方式品牌東京兜町凱悅嘉薈酒店（Caption by Hyatt Kabutocho Tokyo）於2025年10月正式開業。酒店進駐被譽為日本金融中心的日本橋兜町，設計風格強調社區連結，以結合餐飲與社交功能的「Talk Shop」取代傳統大堂。全店設有195間客房，客房內部以工業風格交織現代工藝，營造靈活且具創意感的居住環境。設施包括24小時健身中心、自助洗衣房及開放式社交空間。酒店鄰近東京證券交易所與東京車站，專為追求靈活高效與深度在地互動的新世代旅客而設。
地址：東京都中央區日本橋兜町12（地圖按此）
交通方法：東京地鐵東西線、日比谷線「茅場町」站徒步約2分鐘
參考價格：每晚約$1,997起（視乎房型及季節而定）
相關文章：東京新酒店2025｜Caption by Hyatt Kabutocho Tokyo澳洲設計工作室操刀！離地鐵站2分鐘步程
經Trip.com預訂 經agoda預訂 經Booking.com預訂 經官方網站預訂
東京新酒店推介：5. 東京費爾蒙酒店（2025年7月開幕）
雅高集團（Accor）旗下頂級奢華品牌東京費爾蒙酒店（Fairmont Tokyo）坐落於港區濱松町的全新地標「Blue Front Shibaura」內，並於2025年7月1日正式開幕。酒店佔據大樓35層至43層，可飽覽東京灣、彩虹大橋與東京鐵塔的壯麗景色。全店設有217間客房與套房，室內設計由澳洲設計團隊操刀，融合日本傳統美學與現代優雅。特色設施包括位於35樓的室內無邊際泳池、頂層景觀餐廳、豪華水療中心以及24小時健身中心。酒店地理位置優越，距離羽田機場僅約13分鐘車程，是品牌首次進駐日本的旗艦作品。
地址：東京都港區芝浦1丁目1－1（地圖按此）
交通方法：由JR「濱松町」站徒步約5分鐘
參考價格：每晚約$4,482起（視乎房型及季節而定）
經Trip.com預訂 經agoda預訂 經Booking.com預訂 經官方網站預訂
東京新酒店推介：6. 1955東京灣by星野集團（2024年6月開幕）
星野集團旗下新品牌酒店1955東京灣by星野集團（Hoshino Resorts 1955 Tokyo Bay）於2024年6月正式開幕。酒店坐落於千葉縣浦安市日之出地區，地理位置鄰近東京迪士尼度假區。設計風格以1955年美國首座迪士尼樂園開幕時的「好時光（OLDIES GOODIES）」為主題，館內充滿懷舊復古的美式氛圍。全店設有638間客房，提供多達23種房型，包括配備「GOROGORO」床鋪的家庭房，能容納最多6人同住。特色設施涵蓋24小時開放的「2nd Room」公共空間、提供美式料理的「Cafeteria」與自助式小食吧「Food & Drink Station」。此外，酒店提供免費接駁巴士往返JR舞濱站與東京迪士尼度假區，車程約30分鐘，是家庭遊客探索主題樂園的理想住宿點。
地址：千葉縣浦安市日之出7丁目2－1（地圖按此）
交通方法：由JR「舞濱」站搭乘免費接駁巴士約30分鐘，或由JR「新浦安」站搭乘巴士約15分鐘
參考價格：每晚約$845起（視乎房型及季節而定）
東京新酒店推介：7. 東京灣全日空假日酒店（2025年4月開幕）
洲際酒店集團（IHG）旗下的東京灣全日空假日酒店（ANA Holiday Inn Tokyo Bay）前身為東京海堡第一酒店（Dai-ichi Hotel Tokyo Seafort），經翻新後於2025年4月隆重開幕。酒店位於東京都品川區天王洲運河畔，鄰近竹芝客運碼頭，部分客房可俯瞰東京灣海景或運河景觀。全店共設有132間客房，設計風格以現代簡約為主，提供雙人房及家庭房等多種房型。客房內配備品牌標誌性的枕頭選單，並設有開放式大堂與圖書館酒廊。設施涵蓋全日餐廳、健身中心、自助洗衣服務及24小時小食飲品吧。酒店地理位置優越，為往返羽田機場或在東京進行商務與休閒旅遊的旅客提供自在舒適的住宿環境。
地址：東京都品川區東品川2丁目3－15（地圖按此）
交通方法：東京單軌電車「天王洲島」站徒步約5分鐘
參考價格：每晚約$1,130起（視乎房型及季節而定）
經Trip.com預訂 經agoda預訂 經Booking.com預訂 經官方網站預訂
東京新酒店推介：8. YOTEL東京銀座（2025年1月開幕）
來自英國的科技感酒店品牌YOTEL東京銀座（YOTEL Tokyo Ginza）於2025年1月在東京銀座正式開業。酒店位於銀座中心地帶，主打高效、高科技的「膠囊艙」式空間設計理念，將飛機頭等艙的精緻感融入客房。客房設有品牌專利SmartBed電動調整床，能有效節省空間並提升睡眠質素。酒店引入機械人服務生執行配送任務，並設有自助Check-in系統以優化入住流程。此外，酒店設有充滿都市活力感的公共社交空間及健身室，為追求效率與時尚的年輕旅客提供新鮮選擇。
地址：東京都中央區銀座2－10（地圖按此）
交通方法：銀座一丁目站徒步約2分鐘
參考價格：每晚約$1,258起（視乎房型及季節而定）
經Trip.com預訂 經agoda預訂 經Booking.com預訂
東京新酒店推介：9. 東京有明希爾頓逸林酒店（2024年12月開幕）
希爾頓集團旗下的東京有明希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Tokyo Ariake）於2024年正式開幕。酒店位於江東區有明，鄰近有明體育館及東京國際展示場，地理位置便利。酒店提供363間寬敞客房，室內設計簡約時尚，充滿品牌溫暖感，住客入住時可獲得標誌性熱巧克力曲奇。酒店設有24小時健身房及多間現代化會議室，餐飲部分提供全日供應自助餐廳，提供豐富國際美食滿足不同住客需求。此酒店是參與商務展覽或觀看體育賽事的熱門選擇。
地址：東京都江東區有明3－4－2（地圖按此）
交通方法：有明站徒步約1分鐘
參考價格：每晚$904起（視乎房型及季節而定）
經Trip.com預訂 經agoda預訂 經Booking.com預訂 經Klook預訂 經官方網站預訂
東京新酒店推介：10. 三井花園飯店銀座築地（2024年9月開幕）
三井不動產酒店管理公司旗下的三井花園飯店銀座築地（Mitsui Garden Hotel Ginza-tsukiji）於2024年9月開幕。酒店位於銀座與築地交界處，極具地利優勢。全店提供183間客房，設計風格沉穩洗鍊，強調「家以外的另一個家」的溫馨感。客房均配備小廚房、洗衣烘乾機及微波爐，旨在服務中長期留宿旅客。酒店頂層設有住客專用景觀大浴場，可舒緩旅途疲勞。餐飲方面，酒店設有提供新鮮海產的特色餐廳，將築地市場食材與現代烹調技巧結合，是體驗東京飲食文化的理想據點。
地址：東京都中央區築地4－1－1（地圖按此）
交通方法：築地站徒步約3分鐘
參考價格：每晚約$1,459起（視乎房型及季節而定）
經Trip.com預訂 經agoda預訂 經Booking.com預訂
東京新酒店推介：11. APA酒店秋葉原末廣町站前（2024年7月開幕）
APA集團旗下新店APA酒店秋葉原末廣町站前（APA Hotel Akihabara Suehirocho Ekimae）於2024年7月正式開業。酒店坐落於千代田區外神田，距離東京地鐵銀座線「末廣町」站僅1分鐘步程。全店設有205間客房，設計風格秉持品牌「新都市型酒店」理念，強調高品質、高功能與環境友善。客房配備獨家開發的「Cloud fit」床墊、50吋以上液晶電視及一鍵控制燈光系統。館內設施包括位於1樓的非接觸式自助登記入住機及自助行李寄存處。酒店步行範圍內可直接抵達秋葉原電器街與神田明神，地理位置優越。
地址：東京都千代田區外神田6丁目14－2（地圖按此）
交通方法：東京地鐵銀座線「末廣町」站4號出口徒步約1分鐘
參考價格：每晚約$512起（視乎房型及季節而定）
東京新酒店推介：12. 東京迪士尼海洋夢幻泉鄉大酒店（2024年6月開幕）
東京迪士尼度假區內最高級的東京迪士尼海洋夢幻泉鄉大酒店（Tokyo DisneySea Fantasy Springs Hotel）於2024年6月同步與新園區開幕。酒店分為「夢幻館」及頂級奢華「豪華館」，設計靈感源自迪士尼奇幻故事。酒店共有475間客房，裝潢充滿噴泉、草木與龍等自然元素。入住住客享有專屬特權，可通過私人入口直接進入夢幻泉鄉園區，並可購買專屬門票以減少排隊時間。酒店設有三間不同風格餐廳，包括提供自助餐的Fantasy Springs Restaurant及可欣賞園區景緻的法國料理餐廳Libellule。
地址：千葉縣浦安市舞濱1－2（地圖按此）
交通方法：乘搭迪士尼度假區線於夢幻泉鄉站下車
參考價格：每晚約$6,700起（視乎房型及季節而定）
東京新酒店推介：13. 銀座6丁目皇家花園酒店（2024年5月開幕）
皇家花園酒店集團旗下的銀座6丁目皇家花園酒店（The Royal Park Hotel Ginza 6-chome）於2024年5月正式進駐銀座，步行即可達購物核心區及築地市場。酒店設計融合「銀座摩登」概念，以大膽色彩與復古圖案展現昭和時代優雅氛圍。全店設有273間客房，房內配置現代化設施以確保居住質素。酒店亮點為設有藝術感強烈的室內大浴場，提供大眾運輸樞紐附近的休憩綠洲。餐飲方面，酒店設有充滿活力的全日餐廳，提供結合多國風味的洋食與精緻甜點。
地址：東京都中央區銀座6－16－14（地圖按此）
交通方法：東銀座站徒步約3分鐘
參考價格：每晚約$1,067起（視乎房型及季節而定）
經Trip.com預訂 經agoda預訂 經Booking.com預訂
東京新酒店推介：14. OMO5東京五反田（2024年4月開幕）
星野集團旗下的都市觀光酒店OMO5東京五反田（OMO5 Tokyo Gotanda）於2024年4月開幕。酒店位於五反田大外展大樓高層，室內設計以「夜景與美食的天堂」為主題，展現五反田獨特的社區氣息。酒店提供188間客房，涵蓋10種房型，設計大量使用復古風格瓷磚與布料。亮點設施位於14樓，設有環繞式空中花園及OMO Cafe，住客可在此欣賞東京天際線。酒店延續品牌傳統，設有「周邊地圖」並由導遊帶領進行美食巡禮，帶領住客探索高品質社區美食。
地址：東京都品川區西五反田8－4－13（地圖按此）
交通方法：五反田站徒步約6分鐘
參考價格：每晚約$1,316起（視乎房型及季節而定）
經Trip.com預訂 經Klook預訂 經Booking.com預訂
東京新酒店推介：15. &Here東京上野（2024年3月開幕）
日鐵興和不動產旗下新品牌&Here東京上野（&Here TOKYO UENO）於2024年3月在上野正式開幕。酒店定位為公寓式酒店，特別針對長期逗留與家庭團體需求，鄰近上野恩賜公園及不忍池。酒店提供145間客房，設計分為北側傳統日式美學及南側現代簡約風格。客房比例有70%為套房，配備小廚房、雪櫃及微波爐，部分客房設有雙格床以容納多人入住。頂層設有半露天大浴場，住客可一邊享受溫泉一邊俯瞰不忍池美景，提供高品質放鬆空間。
地址：東京都台東區上野2－11－18（地圖按此）
交通方法：上野站徒步約7分鐘
參考價格：每晚約$1,470起（視乎房型及季節而定）
經Trip.com預訂 經agoda預訂 經Booking.com預訂
東京新酒店推介：16. 迦努東京（2024年3月開幕）
Aman姊妹品牌Janu全球首間酒店迦努東京（Janu Tokyo）於2024年3月在麻布台之丘正式亮相。酒店由著名建築事務所Denniston設計，融合現代藝術與亞洲美學。全店設有122間客房，設有大型落地窗供住客飽覽東京塔美景。酒店最大特色是高達4,000平方米的康體中心，包含東京最大型的健身房、5間運動教室及水療中心。餐飲選擇極為豐富，共有8間特色餐廳及酒吧，涵蓋義大利菜、中菜及炭火燒烤等，致力於打造充滿活力的社區互動體驗。
地址：東京都港區麻布台1－2－2（地圖按此）
交通方法：神谷町站直達
參考價格：每晚約$8,138起（視乎房型及季節而定）
經Trip.com預訂 經agoda預訂 經Booking.com預訂
東京新酒店推介：17. 東京澀谷凱悅嘉寓酒店（2024年2月開幕）
凱悅酒店集團旗下的長期住宿品牌東京澀谷凱悅嘉寓酒店（Hyatt House Tokyo Shibuya）於2024年2月正式開幕。酒店坐落於澀谷新地標Shibuya Sakura Stage內，與澀谷車站直接相連，地理位置極佳。酒店設計現代化且功能性強，提供126間客房，客房面積由32平方米起，大部分房型配備私人廚房、洗衣烘乾機及微波爐，滿足長住旅客需求。設施方面，酒店設有室內恆溫泳池、24小時健身房及餐廳MOSS CROSS TOKYO，提供結合日本在地食材與法式烹飪技術的精緻料理，提升留宿質素。
地址：東京都澀谷區櫻丘町3－3（地圖按此）
交通方法：澀谷站徒步約2分鐘
參考價格：每晚約$2,649起（視乎房型及季節而定）
經Trip.com預訂 經agoda預訂 經Booking.com預訂
更多相關文章：
日本出境稅懶人包｜日本2026年7月起徵收3倍出境稅！注意3類人可獲豁免
北海道一日遊低至78折！人均$447起暢遊支笏湖冰濤祭＋大玩刺激雪盆戲雪＋洞爺湖展望台＋登別地獄谷
2026年日本櫻花預測出爐！東京/名古屋3.19率先開花、大阪/京都3.24開花｜即睇完整開花及滿開預測日期
日本環球影城USJ 2026｜Universal Cool Japan集結5大人氣IP：柯南推理餐廳、葬送的芙莉蓮、咒術迴戰等
其他人也在看
《尋秦記》三大主角25年前登台灣綜藝片段被翻出 郭羨妮美貌驚艷網民：真係好靚！
《尋秦記》電影版熱爆全城，昔日電視版相關的影片經常被網民「考古」翻出重溫，其中劇中男女主角古天樂、宣萱及郭羨妮，於2002年曾到台灣參與綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》，相關片段昨日在社交平台Threads瘋傳，引來網民熱議，其中當年28歲的郭羨妮年輕貌美令全網驚艷，有人大讚「真係好靚」。Yahoo 娛樂圈 ・ 48 分鐘前
徐冬冬二月下嫁尹子維 代言椰樹牌曾瀕破產 靠色情「擦邊球」翻生
徐冬冬將於二月下嫁尹子維，女方長達十五年代言的椰樹牌椰汁多年以出位「擦邊球」宣傳惹爭議，品牌曾瀕臨破產，最終靠大尺度廣告翻生。Yahoo財經 ・ 3 小時前
尋秦記｜洪金寶與3個仔父子檔合作 細仔洪天照顏值高擁健碩身形
電影《尋秦記》促成洪金寶與3個兒子父子檔合作，洪金寶為電影擔任動作導演，洪天祥擔任幕後，洪天明與細仔洪天照則擔任幕前演出。早前，電影釋出幕後花絮，洪金寶特別在意拍攝車隊混戰場面時洪天照嘅表現，並指導佢調整武打動作。洪天照於電影中飾演秦王手下大將武樹一角，非常搶鏡，有網民大讚洪天照做得幾好，又係三兄弟中最靚仔嗰個。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
陳妍希穿「中式梅花禮服」美到網友驚豔！古典側編髮、淡雅妝容爆好評
1月7日，陳妍希受邀出席化妝品牌宴會，身穿中式梅花元素禮服亮相，造型曝光後引發網友討論。姊妹淘 ・ 19 小時前
「最強英國皇室保母」是她！陪伴凱特王妃一家11年的Maria獲頒勳章，懂得武術更是王室孩子的西班牙文老師
陪伴威廉王子及凱特王妃 11 年，一起來認識這位「最強英國皇室保母」吧！最近凱特王妃罕有分享自己的抗癌歷程，而幫忙照顧這個王室家庭的最強後盾就是保母 Maria Teresa Turrion Borrallo，來自西班牙的她榮獲英國王室最高榮譽「皇家維多利亞勳章」，照顧三位小王室成員的高強能力備受讚賞！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
網上熱話｜兩地網民談最難接受的香港文化 對一常做動作遭歧視感不解
內地與香港的生活習慣有不少差異，以至來港旅遊的旅客常常感到不習慣。有網民以「你最難接受的香港文化是什麼？」為題，在小紅書發文，讓一眾內地網民分享來港後感受過的最難接受的香港文化。帖文引來不少網民留言，而各人的意見也大不同，有人認為香港的冷氣太冷；有人不解為何餐廳不能帶外來飲料；有人對於蹲在地上會被歧視感到難受等等。am730 ・ 1 天前
古天樂55歲狀態超好！ 自律保養祕訣曝光：10年不碰米飯、1天只吃1餐
香港巨星古天樂近日為宣傳電影《尋秦記》來台，活動現場除了暢談電影，也意外透露了他私下極度自律的生活習慣，讓外界一窺他多年來維持狀態的驚人毅力。姊妹淘 ・ 22 小時前
李龍基自爆與王青霞被捕經過 不排除再續情緣 感激「導遊哥哥」：唔係佢我仍然蒙在鼓裏
李龍基與比他年輕36歲的王青霞的拍拖多年，即使女方被挖出不少醜聞，李龍基仍對她不離不棄。不過，去年冬至女方被爆出已婚及育有一名16歲的兒子，二人終於和平分手，而李龍基今日於分手後首度會見傳媒。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
「TVB最美新聞主播」林婷婷正式封盤！曬巨型鑽戒發文「餘生請多多指教」 老公身分曝光同為主播
有「TVB最美新聞主播」之稱的林婷婷今日（12日）凌晨於社交平台發文，宣布自己與與明珠台男主播李天耀（Timothy）拉埋天窗，正式封盤！林婷婷於社交平台曬出兩人多張合照，非常幸福，其中一張更戴上巨型鑽戒，非常搶鏡，並配文：「For all the days to come 💍 thank you for all the blessings ❤️ 李生，餘生 — 請多多指教，你地的祝福收到曬啦~ 2026年，也祝願大家平安喜樂，常在心中。（Swipe for a bit of lolz and giggles 😁）」Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
2026金球獎Lisa性感美絕紅地毯！首位K-Pop偶像擔任頒獎嘉賓，黑色透視「紅毯戰衣」來自Jacquemus
2026金球獎｜第83屆金球獎於美國比佛利山莊登場，一眾明星在紅地毯的造型都非常亮眼，當中有BLACKPINK成員Lisa以一身Jacquemus的黑色透視晚裝亮相，性感又高貴的造型，美絕金球獎紅地毯！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
有冇高薪低能？ ｜ 歐洲5大聯賽10大周薪球員榜 英超佔4席
歐洲五大聯賽最高薪球員名單已經公布，其中有四名英超球員打入前十位。Yahoo 體育 ・ 11 小時前
特朗普倡減信用卡利息 為何中國人反應最激烈？揭背後「薅羊毛」秘技
特朗普提出信用卡利率封頂 10%，重塑美國信用卡盈利模式。本文分析高息支撐高回贈的結構、跨境薅羊毛現象，以及利率下調對中國信用卡圈子的潛在衝擊。Yahoo財經 ・ 1 天前
元朗 YOHO Town 奪命火︱丈夫搶救不治 妻子情況危殆 消防不排除涉刑事成份︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】元朗 YOHO Town 第 7 座一個中層單位今日（11 日）清晨發生火警，導致一死一傷。消防處在 6 時 19 分接獲報案，消防人員於 6 時 22 分抵達現場，共派出 13 架消防車及 75 名消防及救護人員展開救援。火勢在 6 時 42 分大致救熄。Yahoo新聞 ・ 1 天前
沙比落「馬」 艾比路亞繼任
【Now Sports】皇家馬德里周一宣佈與沙比阿朗素共同協議下分手，由艾比路亞繼位。皇家馬德里於周日西班牙超級盃決賽不敵巴塞隆拿翌日，發表官方聲明：「皇家馬德里宣佈，經過球會與沙比阿朗素（Xabi Alonso）雙方協議下，決定終止一隊教練的任期。」會方同時宣佈由原來執教預備組隊的艾比路亞執掌一隊兵符。皇馬並沒公佈艾比路亞的合約年期，該名42歲新帥首場領軍比賽，是周三西班牙國王盃16強對乙組球隊阿爾巴塞特。now.com 體育 ・ 8 小時前
歐洲27國擬聯合出兵對抗美軍 保護格陵蘭與北極
美國與歐洲長期以來的盟友關係，近期出現明顯裂痕，甚至升高至劍拔弩張的程度。最新消息指出，歐盟正因美國可能以武力奪取丹麥領土格陵蘭島而高度警戒，並討論由 27 個成員國共同組建一支聯合部隊，以防範美軍行動。鉅亨網 ・ 17 小時前
李施嬅車崇健「復合」8年情，網民尊重同時為女方抱不平：像極了我那不爭氣的閨密！
李施嬅與車崇健參加內地真人騷《再見愛人5》，期間爆出讓人驚訝的日常相處細節，網民呼籲「分手不要再回頭」，但二人竟於最後成功「下車」復合成功，網評「像極了我那不爭氣的閨密」！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
寒流吃飽又能瘦！「女星減肥湯」食譜公開，鄭秀文靠「這碗」1週瘦3kg，速玲、陳依依都愛1蔬菜
天氣一冷，身體代謝跟著變慢，吃多又動少，脂肪真的超容易囤。這時候比起硬撐節食，「一碗熱熱的刮油減肥湯」反而更實際。不少女星私下都靠蔬菜湯調整體態，暖胃、排油、又有飽足感，有人甚至半年瘦掉18公斤。這篇女人我最大 ・ 20 小時前
《名媛望族》江美儀「我阿爸係銀行家」片段Threads掀熱話，三太戲裡戲外也是一位保養得宜的「江美人」
近期《名媛望族》在Threads上引起熱話，一段由「三太」江美儀演繹的片段對白非常洗腦：「成個腦都係，大姐書香世代，二姐前清格格，我阿爸係銀行家。」更有脆友留言指，《名媛望族》是繼《家好月圓》、《宮心計》之後成為Gen Z熱捧劇集。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
特朗普提千億投資委內瑞拉 埃克森公司稱無法投資
Getty Images 美國總統特朗普要求在委內瑞拉石油產業投入至少 1,000 億美元（750 億英鎊），但在白宮獲得的反應冷淡。一名業界高管警告，這個南美國家目前「無法投資」。 出席會議的美國最大石油公司主管承認，委內瑞拉擁有龐大能源儲備，確實是一個誘人的機會。 然而，他們表示，該地區必須進行重大改革，才能成為具吸引力的投資環境。當下並未有任何重大財務承諾。 特朗普表示，在美軍於1月3日突襲首都並俘獲該國領導人馬杜羅後，他將釋放這個南美國家的石油潛力。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
香港好去處｜全港最靚景麥當勞登陸元朗錦綉花園！天鵝湖畔食M記漢堡包 網民驚呼：香港都有歐洲Feel
誰說麥當勞只能匆匆忙忙吃份漢堡便離開？香港竟然有間麥當勞美得令人懷疑自己去了歐洲度假！元朗錦綉花園剛開業的全新分店，近日在社交平台瘋傳，更被網民冠以「全港最美景M記」稱號。這間24小時營業的麥當勞，坐落在15,000平方米人工湖旁邊，旅客可以一邊用餐，一邊欣賞天鵝在湖中悠然暢泳。有網民形容麥當勞叔叔孤獨坐在長椅上望著湖面的畫面，簡直就是快餐店版的「老人與海」。到底這間隱世麥當勞有多麼特別？為何連當地居民也表示「等了30多年」？Yahoo 旅遊 ・ 16 小時前