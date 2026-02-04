東京新酒店2026｜1 Hotel Tokyo進駐東京！5分鐘直達赤坂站、美國奢華酒店品牌、豪華水療中心
東京酒店迷又有好消息！來自美國、主打「可持續奢華」概念的頂級酒店品牌1 Hotel將於2026年3月進駐東京赤坂。1 Hotel Tokyo將品牌標誌性的自然美學帶入繁華鬧市，結合日式禪意與環保設計，為追求質素的旅客提供一處隱於市的綠洲。
赤坂鬧市中的都市綠洲
1 Hotel Tokyo選址於東京核心地帶的赤坂地區，進駐Akasaka Park Tower。品牌一向以環保與奢華並重聞名，今次首度登陸日本，將「自然」概念發揮得淋漓盡致。酒店地理位置極具優勢，鄰近赤坂御用地及皇居，讓住客在享受便利交通之餘，亦能遠離塵囂。酒店設計大量採用回收木材、石材及天然纖維，與周邊的城市景觀形成鮮明對比。這種將建築與自然融合的風格，正好迎合近年盛行的「療癒系旅遊」趨勢，讓住客在入住期間能深度放鬆身心。
結合職人精神的環保客房
走進客房，映入眼簾的是充滿溫度的木質調設計。1 Hotel Tokyo的客房完美結合了品牌的永續理念與日本傳統職人工藝。房間內的傢俬由回收木材打造，並減少使用塑膠產品，連房卡亦選用回收木材製作，每個細節都體現出對環境的尊重。
客房空間寬敞且光線充足，大型落地的玻璃窗將赤坂的天際線與綠意引入室內。房內更配置了特製的過濾水系統及植物裝飾，淨化室內空氣之餘，亦營造出如置身森林般的愜意氛圍，為旅客提供高品質的睡眠環境。
由農場到餐桌的鮮味體驗
餐飲方面，1 Hotel Tokyo延續品牌核心的「由農場到餐桌」（Farm-to-table）精神。酒店內的餐廳與日本各地有機農場合作，嚴選時令產地直送食材，減少運輸過程中的碳排放，同時確保食材的新鮮度。
餐廳室內設計同樣充滿綠意，無論是精緻的日式創新料理，還是輕盈的西式健康餐點，都強調食材的原味。對於注重飲食質素的旅客來說，這裡不僅是享受美食的地方，更是體驗永續生活模式的空間。
頂級天然成分水療設施
酒店設有品牌著名的Bamford Wellness Spa，提供一系列強調天然成分的療程，讓住客在旅途中徹底修復疲勞。水療中心設計簡約寧靜，配合專業的按摩技法與天然精油，為身心帶來全方位的療癒感。
此外，酒店亦設有配備尖端器材的健身中心及室內恆溫泳池。在運動或暢泳的同時，住客可以透過大窗戶欣賞東京美景，將運動與視覺享受結合。酒店亦會定期舉辦瑜伽或靜修活動，全方位照顧住客的健康需求。
1 Hotel Tokyo
地址：東京都港區赤坂2丁目17-22（地圖按此）
交通方法：由東京地下鐵千代田線「赤坂站」步行約5分鐘即可抵達；前往丸之內線或銀座線的「赤坂見附站」亦只需約10分鐘步程。
參考房價：$3,387起
官方網站：按這裡
