Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

東京新酒店2026｜1 Hotel Tokyo進駐東京！5分鐘直達赤坂站、美國奢華酒店品牌、豪華水療中心

東京酒店迷又有好消息！來自美國、主打「可持續奢華」概念的頂級酒店品牌1 Hotel將於2026年3月進駐東京赤坂。1 Hotel Tokyo將品牌標誌性的自然美學帶入繁華鬧市，結合日式禪意與環保設計，為追求質素的旅客提供一處隱於市的綠洲。

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，緊貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com｜Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

赤坂鬧市中的都市綠洲

1 Hotel Tokyo選址於東京核心地帶的赤坂地區，進駐Akasaka Park Tower。品牌一向以環保與奢華並重聞名，今次首度登陸日本，將「自然」概念發揮得淋漓盡致。酒店地理位置極具優勢，鄰近赤坂御用地及皇居，讓住客在享受便利交通之餘，亦能遠離塵囂。酒店設計大量採用回收木材、石材及天然纖維，與周邊的城市景觀形成鮮明對比。這種將建築與自然融合的風格，正好迎合近年盛行的「療癒系旅遊」趨勢，讓住客在入住期間能深度放鬆身心。

廣告 廣告

1 Hotel Tokyo選址於東京核心地帶的赤坂地區，進駐Akasaka Park Tower。（圖片來源：Booking.com）

酒店設計大量採用回收木材、石材及天然纖維，與周邊的城市景觀形成鮮明對比。（圖片來源：Booking.com）

結合職人精神的環保客房

走進客房，映入眼簾的是充滿溫度的木質調設計。1 Hotel Tokyo的客房完美結合了品牌的永續理念與日本傳統職人工藝。房間內的傢俬由回收木材打造，並減少使用塑膠產品，連房卡亦選用回收木材製作，每個細節都體現出對環境的尊重。

客房空間寬敞且光線充足，大型落地的玻璃窗將赤坂的天際線與綠意引入室內。房內更配置了特製的過濾水系統及植物裝飾，淨化室內空氣之餘，亦營造出如置身森林般的愜意氛圍，為旅客提供高品質的睡眠環境。

1 Hotel Tokyo的客房完美結合了品牌的永續理念與日本傳統職人工藝。（圖片來源：Booking.com）

客房空間寬敞且光線充足，大型落地的玻璃窗將赤坂的天際線與綠意引入室內。（圖片來源：Booking.com）

由農場到餐桌的鮮味體驗

餐飲方面，1 Hotel Tokyo延續品牌核心的「由農場到餐桌」（Farm-to-table）精神。酒店內的餐廳與日本各地有機農場合作，嚴選時令產地直送食材，減少運輸過程中的碳排放，同時確保食材的新鮮度。

餐廳室內設計同樣充滿綠意，無論是精緻的日式創新料理，還是輕盈的西式健康餐點，都強調食材的原味。對於注重飲食質素的旅客來說，這裡不僅是享受美食的地方，更是體驗永續生活模式的空間。

1 Hotel Tokyo延續品牌核心的「由農場到餐桌」（Farm-to-table）精神。（圖片來源：Booking.com）

頂級天然成分水療設施

酒店設有品牌著名的Bamford Wellness Spa，提供一系列強調天然成分的療程，讓住客在旅途中徹底修復疲勞。水療中心設計簡約寧靜，配合專業的按摩技法與天然精油，為身心帶來全方位的療癒感。

此外，酒店亦設有配備尖端器材的健身中心及室內恆溫泳池。在運動或暢泳的同時，住客可以透過大窗戶欣賞東京美景，將運動與視覺享受結合。酒店亦會定期舉辦瑜伽或靜修活動，全方位照顧住客的健康需求。

在運動或暢泳的同時，住客可以透過大窗戶欣賞東京美景，將運動與視覺享受結合。（圖片來源：Booking.com）

1 Hotel Tokyo

地址：東京都港區赤坂2丁目17-22（地圖按此）

交通方法：由東京地下鐵千代田線「赤坂站」步行約5分鐘即可抵達；前往丸之內線或銀座線的「赤坂見附站」亦只需約10分鐘步程。

參考房價：$3,387起

官方網站：按這裡

經Trip.com預訂 經Booking.com預訂

由東京地下鐵千代田線「赤坂站」步行約5分鐘即可抵達1 Hotel Tokyo。（圖片來源：Booking.com）

更多相關文章：

PokéPark KANTO｜直擊全球首座戶外常設寶可樂園關都｜訓練家必睇9大亮點：寶可夢森林＋草紗鎮＋遊行＋舞台表演

東京18間新酒店推介2026（持續更新）｜2分鐘直達車站／溫泉旅館／Janu、Hyatt

日本網民自製「床蝨酒店地圖」！附曾被點名酒店名單助大家避雷

東京海膽天價紀錄｜3,500萬円紫海膽皇者誕生！築地名店100萬円一碗、限量5份竟秒殺

日本出境稅懶人包｜日本2026年7月起徵收3倍出境稅！注意3類人可獲豁免