東京暴雨毀行程的隱藏危機？新幹線停擺的旅遊驚魂真相！

暴雨突襲的東京風暴

嘿，計畫去東京旅遊的你，準備好聽個讓人捏把冷汗的故事了嗎？2025年9月11日下午，東京被秋雨鋒面狠狠洗禮，暴雨傾盆淹沒街道，數千戶停電，連羽田機場都取消至少20個國內航班！

想像你拖著行李在東京街頭，卻遇上水浸和交通大亂，這趟旅行瞬間變成「水上冒險」！想知道暴雨來襲怎麼保命？快跟小編一起來看旅遊注意事項！😱

羽田機場的航班混亂

羽田機場可是東京旅遊的門戶，但這場暴雨讓它直接翻車！據《NHK》報導，9月11日下午3點，因雷擊風險，機場地面作業暫停至4點20分，導致至少20個國內航班取消，國際線也受波及。

廣告 廣告

如果你正準備飛東京或轉機，航班延誤可能讓你卡在機場！小編建議，出發前下載日本氣象廳（JMA）App或Yahoo!天気，追蹤即時天氣警報。遇延誤別抓狂，聯繫航空公司改簽或索賠，這準備讓你省心不少！🛬

街道淹水的旅遊挑戰

東京的世田谷區、目黑區、大田區，以及神奈川的川崎市、橫濱市，暴雨帶來每小時100-130毫米的瘋狂降雨量，低窪地區直接變水鄉！

《朝日新聞》指出，JR東海道新幹線東京至新橫濱段一度停運，下午4點才恢復。旅遊時住這些區，進出酒店可能得划船！

小編提醒，選住宿時挑高地段如新宿或澀谷，避免地下室房型。暴雨天別硬逛，穿防水鞋、備雨具，別讓鞋子泡湯！🌊

停電危機的住宿難題

這場暴雨讓關東地區超7000戶斷電，據《東京電力》數據，部分酒店也受影響！想像你住東京酒店，電梯停擺、空調掛點，熱得像蒸桑拿！

《琉球新報》報導，停電讓遊客只能摸黑回房。小編建議，選有備用發電機的酒店，如日航或王子大飯店，隨身帶充電寶和小型手電筒。行李用防水袋包好，護照手機別變濕紙！這準備，讓你住得安心點！🔦

氣象廳的防災提醒

日本氣象廳警告，暴雨可能引發洪水、山崩、雷電、陣風甚至冰雹，對旅遊者來說超重要！《共同社》提到，氣象廳App會即時推送警報，建議下載Yahoo!防災速報，設定英文通知。

暴雨來襲時，別硬要出門血拼，待在酒店吃杯麵、刷劇，等雨停再去涉谷亂逛。這種防災意識，讓你旅遊更安全！⚠

網友熱議的旅遊慘況

這場暴雨在X上掀起熱議！@nhk_news po文：「東京暴雨，羽田取消航班，街道淹水」，獲數百轉推，網友留言：「東京變水城，旅遊計畫全亂！」「新幹線停運，行程GG了😭」。

台灣網友在PTT分享：「上次去東京遇暴雨，酒店大堂都淹水！」還有旅人吐槽：「羽田卡住，機票錢飛了！」這些慘況提醒大家，暴雨季出遊要買旅遊保險，涵蓋延誤和取消，省得荷包大失血！📲

Japhub小編有話說

哇，這東京暴雨真把旅遊搞得天翻地覆！從淹水街道到停電危機，想玩得開心得做足準備。選好酒店、查天氣、備防水裝備，旅程才能順順利利！

各位有沒有遇過暴雨毀旅行的經驗？快留言分享吧，小編下次去東京也要帶把大傘了！