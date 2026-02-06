黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
東京再發出流感警報｜乙型流感個案激增！遊日防疫貼士＋當地求診須知
天氣忽冷忽熱，正是流感肆虐的時候！由於乙型流感個案激增，日本東京都政府正式向公眾發出流感警報。若你正計劃到東京旅遊，絕對要做好防疫措施，玩得開心又安心。
同一季度兩度警報
東京都政府於2月6日宣布，由於市內感染流行性感冒的人數再度激增，決定重新發出流感警報。值得留意的是，東京曾在去年11月發出過警報，直到上月才剛撤銷，沒想到短短一個月後，疫情便捲土重來。目前，東京指定醫療機構通報的個案數已大幅超過每週30宗的基準線，受影響區域更涵蓋了全市超過三成的人口，反映病毒擴散速度相當驚人。
校園集體感染宗數飆升
今次疫情反彈的「元兇」與前一波有所不同。去年底的第一波主要由甲型流感帶動，但踏入2月，乙型流感個案佔比竟高達九成。乙流通常在冬季尾聲至春季較為活躍，往往令剛從甲流康復的社區再次面臨威脅。目前東京整體的衛生壓力不容忽視，自去年底至今，東京都內已錄得超過6,000宗集體感染報告，逾4,000間學校曾因流感爆發而臨時停課。由於今年寒冷天氣持續，室內暖氣導致通風不足，更為病毒提供了極佳的傳播環境。
遊覽東京防疫策略
身處東京這個人口極度稠密的城市，旅客應加強個人防護以確保行程順利。雖然日本已放寬口罩限制，但在流感警報期間，乘搭地鐵如JR山手線或身處百貨公司等密閉空間時，主動佩戴口罩仍是上策。與此同時，由於日本室內暖氣強勁且空氣乾燥，容易令呼吸道黏膜受損，建議旅客隨身攜帶小瓶飲用水保持喉嚨濕潤，並在回到酒店後開啟房間標配的加濕器，以維持免疫力。
除了呼吸道防護，手部衛生亦不容忽視。在觸摸過扶手電梯、售票機或在餐廳用餐前，應善用日本商場及車站隨處可見的自動酒精消毒機。最後，在行程編排上可適度調整，盡量避開早上8時至9時的通勤尖峰時段乘車，並多考慮開闊的戶外景點，減少長期待在人潮擁擠區域的機會。
日本求診注意事項
若在旅途中不幸出現高燒或肌肉痠痛等流感徵狀，首要任務是尋找合適的醫療機構。旅客可以利用日本觀光廳（JNTO）提供的「醫療機構搜尋」網頁，篩選出提供中文或英語服務的醫院，或是致電東京醫療諮詢服務熱線（03-5285-8181）尋求協助。
在日本求醫與香港有別，大部分診所採取「醫藥分業」制度，旅客在診所完成診斷並支付診療費後，需拿着處方箋到附近的藥局另行購買藥物。由於外國旅客沒有日本健康保險，求診時必須出示護照，且需全額支付醫療費用。若有購買旅遊保險，記得向醫生要求開立診斷證明書及保留所有單據，以便回港後向保險公司申請索償。對於徵狀輕微者，現時東京亦有部分平台提供24小時視訊問診服務，能配合即時翻譯解決溝通問題。
新冠肺炎︱哈佛醫學院研究指「長新冠」非病毒未清 免疫系統長期發炎可持續半年以上︱Yahoo
【Yahoo健康】長新冠（Long COVID）成因一直備受爭議，有觀點認為與病毒殘留或持續感染有關。不過，哈佛醫學院及其附屬貝斯以色列女執事醫療中心（BIDMC）早前發表於國際權威期刊《Nature Immunology》的研究指出，長新冠的核心問題並非病毒未被清除，而是患者免疫系統陷入長期慢性發炎與功能失調狀態，相關異常可持續半年甚至更久。
食物中毒︱本港大量個案與生蠔有關 專科醫生指四類人士高危 易感染諾如病毒、甲型肝炎︱Yahoo
【Yahoo健康】本港近日出現多宗食物中毒事件 ，均與進食生蠔有關，引起市民關注。急症科專科醫生何健基指出，進食生蠔本身屬高風險行為，即使是健康成年人亦不能掉以輕心，高危人士更應避免進食。
接火棒蝕讓潮？ 筲箕灣Island Residence蝕2球 油塘海傲灣成交高過市價仍蝕33% 元朗尚悅持貨7年蝕167萬
樓市近期交投轉旺，市區細單位亦見承接力。不過，部分「接火棒」業主趁市況回暖加快出貨，仍難逃蝕讓。美聯物業助理區域經理鄭琨表示，筲箕灣 Island Residence 一個中層F室近日易手，單位實用面積約393平方呎，一房間隔，由一名用家以660萬元接手。閱讀更多：元朗新入伙盤連錄短炒！朗天峰一房11個月炒貴17% 滙都兩房連天台戶9個月賬賺58萬油塘親海駅突爆撻訂潮 單日錄11宗終止交易 涉樓價逾7,800萬 料沒收逾780萬訂金據了解，買家看中屋苑鄰近港鐵、交通方便，加上屋苑質素不俗，又有會所配套，遂決定上車。該單位原先叫價約720萬元，經議價後以660萬元成交，呎價約16,793元。原業主於2017年9月以約828.5萬元購入單位，持貨近9年轉手，帳面蝕約168.5萬元，貶值約2成。另一宗蝕讓個案來自油塘。中原地產首席分區營業經理洪金興表示，油塘海傲灣2座高層C室，實用面積265平方呎，一房間隔，新近以438萬元售出，呎價約16,528元。代理稱，是次成交價錢較過往同類單位市價約420萬元略高，反映造價稍為回升約4%。惟原業主於2019年5月以657.1萬元買入單位，是次時轉手帳
嬰幼兒奶粉︱食安中心勒令下架回收 390 罐疑受污染 Aptamil 奶粉︱Yahoo
【Yahoo健康】歐洲部分地區正回收新一批次的愛他美（Aptamil）奶粉，食環署署食安中心今日（6 日）公布，繼早前發現有本地商戶進口受影響產品後，根據歐洲最新公布調查，發現有商戶曾進口並分銷另一批次的受影響產品。為求審慎，分銷商已經依照中心指示將相關產品停售及下架，並開始預防性回收。
再有5男女進食生蠔後食物中毒 食安中心令供應商停售
【on.cc東網專訊】近期生蠔咪亂食！衞生署衞生防護中心今日(8日)正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案群組，共涉及兩男三女，年齡介乎30歲至38歲。他們於上月30日在黃竹坑香葉道11號THE SOUTHSIDE 2樓一間名為Chef's Cuts的食肆晚膳
椰棗汁｜網傳椰子汁有毒？印度尼帕病毒元兇其實係椰棗汁！一啖隨時致命 染疫恐腦炎昏迷
近期計劃去印度或東南亞旅遊的朋友要注意！印度西孟加拉邦爆發致命的 「尼帕病毒」（Nipah Virus） 疫情，這種病毒極度危險，致死率可高達40%至75%，且目前無藥可醫。香港衞生署已宣佈加強對來自相關地區旅客的健康篩查。網上流傳要小心「天然椰子汁」，但其實真正的高危飲品是另一款「椰棗汁」！即睇內文了解病毒傳播途徑及4大保命貼士。
歐盟公布初步調查 指TikTok違反數位服務法
（法新社布魯塞爾6日電） 歐洲聯盟（EU）今天表示中國短影音平台TikTok違反歐盟數位內容法規，已要求該平台改善「令人成癮的設計」，否則將祭出高額罰款。執委會指出，TikTok據信「因含有令人成癮的設計，故違反數位服務法（DSA）」，這些設計包含無限捲動、自動播放、推播通知，以及高度個人化推薦系統等功能。
德州移民中心境況困難 合法入境也遭拘留
（法新社德州迪利7日電） 法新社報導，在美國總統川普打擊移民政策下，德州鄉村一處收容中心有人感染麻疹，有人抱怨食物有蟲，境況相當困難。德州衛生當局在2日警告，收容中心出現兩起麻疹病例；美國移民暨海關執法局（ICE）因此將部分被關押者隔離。
同月同日生的藝術情侶檔，Marina Abramovic & Ulay用一生去完成的藝術品：相約各自在長城兩端前行，相遇再告別
愛你一生一世，說很容易，但有多少個能做到？知名藝術情侶檔Marina Abramovic和Ulay便用一生，去創作多個藝術品，也同時記錄二人的關係演變。其中最著名的行為藝術作品，包括二人相約各自在長城兩端前行，浪漫非常。在Ulay因病離世後，這些創作都成為了繼續值得細味的經典，超越時間地令人思考愛情。
女子質疑軟件藥倍安心「請槍」 涉發布起底帖文被捕
【Now新聞台】一名女子早前質疑一名中五學生「請槍」研發人工智能軟件，涉嫌在網上披露對方及其家人的個人資料被捕。 據了解，該名24歲鄭姓女子2025年6月發布帖文，懷疑一名中五學生多次憑人工智能軟件「藥倍安心」獲獎，但軟件並非對方自行研發，之後在去年6月至10月於多個社交平台針對受害人及其家人發布「起底」帖文及評論，在未經當事人同意下，披露了其姓名、學校、工作、家庭照片、社交平台用戶名稱及住址，令受害人及其家人遭到電話及電子郵件騷擾，受害人去年11月到私隱專員公署報案。被捕人經警誡後，承認發布涉事帖文。案件交由港島總區重案組調查。#要聞
緬因貓吐血伏坪石邨停車場地下 毛守救走急救中
【動物專訊】今日（2月6日）黃昏有一隻灰黑色緬因貓傷重俯伏在坪石村停車場地下，更吐出黑色血液或體液，奄奄一息。好心人Fanny發現後立即尋找毛守救援協助，現已將貓貓送院急救，毛守Kent指貓貓膀胱閉塞，懷疑貓主不想醫治貓貓，將其掉出街讓他自生自滅。 讀者Fanny表示，今日黃昏6時45分，她經過坪石邨停車場時發現一隻緬因貓奄奄一息，身邊一大灘深色嘔吐物，伏在停車場地上。Fanny見貓貓仍有呼吸，已經即時通知毛守救援阿 Kent 協助。在等待過程，Fanny指有百貨的老闆及一位男街坊幫助安撫貓貓，這貓貓更懂性，仍努力搖尾親人、一邊在流眼淚，令人心酸。 Fanny指阿Kent指貓貓為緬因貓，男仔，有膀胱閉塞問題，估計已經塞有2至3日，懷疑主人發現貓貓不舒服幾日，不想花錢醫治，所以將貓貓掉出街自生自滅。據知，貓貓仍在急救中，醫生已在貓貓的膀胱足足抽咗520毫升的血尿，若不及救治，貓貓隨時會爆膀胱而死。 Fanny希望貓貓吉貓天相，她亦正努力尋找停車場的閉路電視，希望找回可惡的棄貓者，為貓貓討回公道。若目睹貓貓被棄經過或知道貓貓的身世，請與本報聯絡。 The post 緬因貓吐血伏坪石邨停車場
歐聯附加賽 ｜洛迪高紅牌罰停兩場 無緣鬥賓菲加報仇
歐洲足協向皇家馬德里進攻球員洛迪高（Rodrygo）作出兩場停賽處分，原因是他在球隊作客對賓菲加一役中被逐離場。因此，洛迪高將會缺席再鬥賓菲加的歐聯附加賽兩回合賽事。
天氣報告｜日間短暫有陽光 最高氣溫約22度
【Now新聞台】本港今日(7日)天氣預測，大致多雲，初時有一兩陣微雨，部分地區能見度較低，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約22度，晚上氣溫顯著下降至市區最低約16度，新界再低一兩度，吹和緩至清勁東北風，高地間中吹強風。 展望未來一兩日，市區最低氣溫在13度左右，新界再低一兩度，星期一風勢頗大，下周中期早上仍然清涼。#要聞
哈佛醫學院：醫療 AI 實際工作頻失準 未能理解現實環境 應改善設計應對跨專科、族群需要︱Yahoo
【Yahoo健康】醫療人工智能近年發展迅速，從病歷摘要、臨床問答到輔助決策，相關技術在研究與測試環境中屢創佳績。然而，真正進入醫院與診間後，許多醫療 AI 系統卻未能如預期般穩定發揮作用，甚至在關鍵時刻出現誤判。哈佛醫學院研究團隊指出，問題並不在於模型不夠「聰明」，而在於它們未能理解與回應真實世界中的複雜情境。
一歲女童飲奶粉後嚴重腹瀉 涉回收批次的「能恩全護 2 號配方 7HMO 奶粉」 曾驗出致吐毒素︱Yahoo
【Yahoo健康】衞生署衞生防護中心今日（6 日）表示，正調查一宗懷疑致吐毒素中毒個案，涉及一名曾食用「能恩全護 2 號配方 7HMO 奶粉」的一歲女童。該名女童在停止食用相關批次的配方奶粉後，健康狀況已經好轉，目前並不需要入院接受治療。當局呼籲市民應立即停止讓嬰幼兒食用正在進行預防性回收的奶粉批次，同時提醒全港醫生務必留意相關病例。
科倫博泰生物(06990)蘆康沙妥珠單抗獲批
科倫博泰生物(06990)發通告稱,近日，公司靶向人滋養細胞表面抗原2(TROP2)的抗體偶聯藥物(ADC)蘆康沙妥珠單抗（sac-TMT，亦稱SKB264/MK-2870）（佳泰萊）的一項新增適應症上市申請已獲中國國家藥品監督管理局(NMPA)批准，用於治療既往接受過內分泌治療且在晚期疾病階段接受過至少一線化療的不可切除或轉移性的激素受體陽性(HR+)且人類表皮生長因子受體2陰性（HER2-）（免 疫 組 織 化 學(IHC) 0、IHC 1+或IHC 2+/原位雜交(ISH)-）乳腺癌(BC)成人患者。此次獲批的至少經一線化療治療HR+/HER2- BC是蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)在中國上市的第四項適應症。本次獲批基於OptiTROP-Breast02 3期臨床研究的積極結果，該研究已在2025年歐洲腫瘤內科學會(ESMO)大會入選最新突破性摘要(LBA)並以口頭報告的形式發佈。 (JJ)
網上熱話｜大廈通告竟叫「Ka Wing Lau」保持安靜？網民揭開真面目 留言更驚喜
大廈出通告提醒居民要保持安靜，是平常不過之事。惟近日有網民在社交網站上載一張通告，只見該張英文通告竟然指名道姓地叫「Ka Wing Lau」保持安靜。該網民最初對此舉感到十分奇怪，得知真相後才恍然大悟，帖文更有後續驚喜。