東京再發出流感警報｜乙型流感個案激增！遊日防疫貼士＋當地求診須知

天氣忽冷忽熱，正是流感肆虐的時候！由於乙型流感個案激增，日本東京都政府正式向公眾發出流感警報。若你正計劃到東京旅遊，絕對要做好防疫措施，玩得開心又安心。

同一季度兩度警報

東京都政府於2月6日宣布，由於市內感染流行性感冒的人數再度激增，決定重新發出流感警報。值得留意的是，東京曾在去年11月發出過警報，直到上月才剛撤銷，沒想到短短一個月後，疫情便捲土重來。目前，東京指定醫療機構通報的個案數已大幅超過每週30宗的基準線，受影響區域更涵蓋了全市超過三成的人口，反映病毒擴散速度相當驚人。

東京曾在去年11月發出過警報，直到上月才剛撤銷，沒想到短短一個月後，疫情便捲土重來。（圖片來源：Getty Images）

校園集體感染宗數飆升

今次疫情反彈的「元兇」與前一波有所不同。去年底的第一波主要由甲型流感帶動，但踏入2月，乙型流感個案佔比竟高達九成。乙流通常在冬季尾聲至春季較為活躍，往往令剛從甲流康復的社區再次面臨威脅。目前東京整體的衛生壓力不容忽視，自去年底至今，東京都內已錄得超過6,000宗集體感染報告，逾4,000間學校曾因流感爆發而臨時停課。由於今年寒冷天氣持續，室內暖氣導致通風不足，更為病毒提供了極佳的傳播環境。

自去年底至今，東京都內已錄得超過6,000宗集體感染報告，逾4,000間學校曾因流感爆發而臨時停課。（圖片來源：Getty Images）

遊覽東京防疫策略

身處東京這個人口極度稠密的城市，旅客應加強個人防護以確保行程順利。雖然日本已放寬口罩限制，但在流感警報期間，乘搭地鐵如JR山手線或身處百貨公司等密閉空間時，主動佩戴口罩仍是上策。與此同時，由於日本室內暖氣強勁且空氣乾燥，容易令呼吸道黏膜受損，建議旅客隨身攜帶小瓶飲用水保持喉嚨濕潤，並在回到酒店後開啟房間標配的加濕器，以維持免疫力。

除了呼吸道防護，手部衛生亦不容忽視。在觸摸過扶手電梯、售票機或在餐廳用餐前，應善用日本商場及車站隨處可見的自動酒精消毒機。最後，在行程編排上可適度調整，盡量避開早上8時至9時的通勤尖峰時段乘車，並多考慮開闊的戶外景點，減少長期待在人潮擁擠區域的機會。

盡量避開早上8時至9時的通勤尖峰時段乘車，並多考慮開闊的戶外景點，減少長期待在人潮擁擠區域的機會。（圖片來源：Getty Images）

日本求診注意事項

若在旅途中不幸出現高燒或肌肉痠痛等流感徵狀，首要任務是尋找合適的醫療機構。旅客可以利用日本觀光廳（JNTO）提供的「醫療機構搜尋」網頁，篩選出提供中文或英語服務的醫院，或是致電東京醫療諮詢服務熱線（03-5285-8181）尋求協助。

在日本求醫與香港有別，大部分診所採取「醫藥分業」制度，旅客在診所完成診斷並支付診療費後，需拿着處方箋到附近的藥局另行購買藥物。由於外國旅客沒有日本健康保險，求診時必須出示護照，且需全額支付醫療費用。若有購買旅遊保險，記得向醫生要求開立診斷證明書及保留所有單據，以便回港後向保險公司申請索償。對於徵狀輕微者，現時東京亦有部分平台提供24小時視訊問診服務，能配合即時翻譯解決溝通問題。

日本大部分診所採取「醫藥分業」制度，旅客在診所完成診斷並支付診療費後，需拿着處方箋到附近的藥局另行購買藥物。（圖片來源：Getty Images）

