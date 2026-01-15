東京海膽天價紀錄｜3,500萬円紫海膽皇者誕生！築地名店100萬円一碗、限量5份竟秒殺

東京的豐洲市場今年初市競標剛落幕，一宗海膽交易震撼整個日本美食圈！來自北海道函館的頂級紫海膽（ムラサキウニ），以破紀錄的3,500萬円成交，比上年700萬円足足貴了5倍。得標者是築地海膽專門店「うに虎」，聯同中目黑高級壽司店「鮨尚充（たかみつ）」店主安田尚充共同投得。這批400克重的極品海膽隨即變身「初競標海膽雲丹丼」，每碗定價100萬円（約港幣5萬元），限量5份在1月6日開賣，店主更親自指導師傅在丼飯中間額外加上一份海膽，奢華程度前所未見。

廣告 廣告

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，緊貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com｜Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

豐洲市場初市競標現場，「うに虎」代表與「鮨尚充」店主安田尚充一同舉起得標牌，慶祝以3,500萬日圓投得史上最貴紫海膽。（圖片來源：Beyond Tsukiji Holdings）

100萬円一碗天價丼飯限時現身

今年這場破紀錄的海膽競標，背後是兩家日本頂級食肆的首次合作。「うに虎」與「鮨尚充」在去年11月正式締結業務提携關係，今次聯手參與初市競標，成功投得的紫海膽來自北海道函館，無論色澤、顆粒大小、甜度還是鮮味都達到最高水準。

來自北海道函館的頂級紫海膽，每一粒都散發著錢的味道。（圖片來源：食品産業新聞社）

這批極品海膽隨即製成限量版「初競標海膽丼」，在築地的「うに虎本店」獨家供應。師傅精心挑選五種頂級海膽品種，包括北海道馬糞海膽、赤海膽、紫海膽等，層層鋪在醋飯上，最後在正中央再疊上一份紫海膽作點睛之筆。每碗100萬円的定價雖然驚人，但5份限量在開賣當日已經全部預訂一空，成為今年日本美食界最熱門話題。

價值100萬日圓的「初競標海膽雲丹丼」，五種頂級海膽層層堆疊，中間再加一份紫海膽，金黃與深紫交織成極致奢華。（朝日電視台）

從天價到平民美食的海膽體驗

兩間店舖的代表都表示，今次高價投標並非單純炒作，而是希望透過這個日本傳統活動，向全世界展示日本海膽的極致品質。餐廳集團代表加賀美明日香表示：「能夠與尚充先生一起參與初市競標，我們感到十分榮幸。希望透過這次話題，回饋一直支持我們的海膽業界，同時向世界傳達日本海膽的美妙。」

安田尚充則強調，初競標的海膽凝聚了漁民、市場相關人員的心血，他們的使命是將這份價值發揮到極致，為客人帶來感動。兩家店舖計劃今年開始共同發展海膽養殖事業，希望創造可持續發展的海膽產業鏈。

餐廳集團代表加賀美明日香表示，希望藉此機會向全球推廣海膽的食味。（圖片來源：ANN News）

當然，並非所有人都能負擔百萬日圓的海膽丼。築地和豐洲市場還有許多高質素的海膽選擇，約2,000円就能品嚐到新鮮豐盛的海膽飯。無論預算如何，築地依然是海膽愛好者的天堂，從極致奢華到平民美食，總有一款適合你。

築地市場平民版海膽飯同樣精彩，2,000円的海膽丼份量十足，新鮮海膽鋪滿整碗飯，性價比極高，是遊客必試的地道美食。（圖片來源：unitora_official@IG）

鮨うに虎

地址：東京都中央区築地4丁目10－5 MIHIROビル 1階 （地圖）

營業時間：早上7時至晚上9時30分

交通：地鐵「築地」站徒步3分鐘

更多相關文章：

日本出境稅懶人包｜日本2026年7月起徵收3倍出境稅！注意3類人可獲豁免

北海道一日遊低至78折！人均$447起暢遊支笏湖冰濤祭＋大玩刺激雪盆戲雪＋洞爺湖展望台＋登別地獄谷

2026年日本櫻花預測出爐！東京/名古屋3.19率先開花、大阪/京都3.24開花｜即睇完整開花及滿開預測日期

日本環球影城USJ 2026｜Universal Cool Japan集結5大人氣IP：柯南推理餐廳、葬送的芙莉蓮、咒術迴戰等

日本櫻花2026｜靜岡河津櫻旅行團！$493起任食士多啤梨／同遊梅花祭／住露天風呂客房