站在香爐旁邊要幹嘛？東京淺草那些讓觀光客驚訝的好玩新發現
東京・淺草是相當受到觀光客歡迎的一個觀光區，保留了復古街道風景的淺草在日本人眼裡也是特別具有日式風情。淺草的獨特令對於許多曾造訪的外國觀光客相當感動，不過除了正面肯定的印象之外，淺草也有不少特色讓人大開眼界。
這次邀請加拿大、美國及英國人現身說法，談談他們在淺草所感到驚訝、感動的事物，一起來看看淺草這世界級的人氣觀光地在大家眼中又是什麼模樣吧！
（本文內容為受訪者的個人意見）
在淺草去哪都是一堆人！要走到景點真不簡單！？
淺草最著名的景點就是擁有雷門的淺草寺，周邊還有許多手工藝品與美食商家、時髦咖啡廳，也有日式遊樂園「淺草花屋敷」，著名的東京最高地標「晴空塔」也是在淺草，吸引許多觀光客前來觀光走跳。因此觀光客來到人山人海的淺草通常第一個印象都是「人好多！」
「一走出淺草車站就發現人有夠多，不管哪個方向都一堆人，不知道該往哪走才好，隨波逐流迷路亂走一走就突然走到雷門前了，我自己都不知道自己怎麼走過來的。因此我也能明白為何淺草有這麼多的人力車了，畢竟外國人想靠自己在淺草散策遊還真的是有點困難呀」（加拿大／男性）
「雷門人多到嚇死我，想好好拍張照還真不容易啊」（德國／男性）
通常知名觀光景點肯定會碰到拍照都是人，或是需要抓時機、排隊才能好好拍照的窘境。而雷門作為淺草最具代表性的地標，人潮自然是頗為洶湧，想成功拍到一張滿意的照片絕對不容易。建議大家如果真的想要避開人潮，推薦早上前往會相對少人，如果行程安排方便的話不妨將淺草安排在早上會比較好哦。
為何大家都要聚集在淺草寺的香爐旁邊？
Pierre Jean Durieu / Shutterstock.com
「在淺草寺可以看到很多人都會站在香爐旁邊、沾染香爐的煙塵。對我來說是相當大的文化衝擊，因為這是我拜訪日本的寺社佛閣才第一次見到的景象，剛看到覺得超不可思議的，不懂大家為何都要聚集在煙霧旁邊」（英國／女性）
在佛教文化中會飄出煙霧的插香爐在日文中稱作「常香炉（じょうこうろ）」，這煙霧自古以來就有淨身的效果，沐浴其中可以去除己身厄運與晦氣。
在日本許多的神社佛閣中常能看見人們聚集在香爐旁的景象，但對西方人或是不熟悉佛教的人來說，一堆人擠在香爐旁讓煙霧在四週環繞的畫面肯定相當驚奇，也難怪會被視為一種文化衝擊了。而此行為本身也僅是一種習俗信仰的表現，外國人若是不排斥的話也可以入境隨俗、體驗一下這有趣的當地文化吧！
嚴謹的日本人就算遇到淺草店家大排長龍一樣循規蹈矩
除了文化本身的不同點之外，國民本身的素質或是路邊街頭的景象也能讓外國人印象深刻。
「淺草仲見世通商店街上有非常多人，但是無論哪間店大家都會好好地排隊，讓我頗為驚訝。我在這裡買了日式糰子吃，而且因為商家實在太親切友善，害我一不小心就買太多（笑）」（德國／男性）
在日本人的思維裡「排隊就是該遵守先來後到」這觀念是基本中的基本，但外國人每次看見都會驚訝日本人的嚴謹與守禮。在2011年發生東日本大震災時，受災民眾即使是領取救災物資也依然能井然有序地排著隊等待，這個畫面也出現在許多其它國家的媒體平台上，令世人相當驚訝。
淺草的設施入口超不起眼！不小心就會走過頭
MosayMay / Shutterstock.com
除了人民素質讓人驚訝之外，位在淺草的各項設施似乎也特別讓外國人印象深刻。
「我之前有去『淺草花屋敷』玩，當時因為『淺草花屋敷』的入口實在是太小了，一時之間還沒注意到直接走過去。不過在普通的街上有座遊樂園這回事本身就很讓人驚訝就是了」（加拿大／男性）
「淺草雖然是相當著名的觀光地，但很多店很早就會打烊，很少店家會營業到深夜，這點讓我滿驚訝的。能夠讓你慢慢消磨時間的咖啡廳也不多，我覺得不用特地安排過去踩點」（英國／女性）
淺草的景點或是商家似乎有時會讓外國人覺得很難找，不過其實不只淺草，日本只要是人口密集地的設施面積都會比較狹窄，招牌也沒辦法弄得太大，讓人一不小心就會錯過。而來日本自助常常會需要走很多路，有個能夠好好休息放鬆的地方也是很重要的呀。
而對日本當地人來說，就算設施招牌弄得比較小或是字跡褪色歪曲，只要是寫日文的話就能看得懂，但外國人就不一定了，若是沒有寫英文註記又換個字體之類的就會認不得，光從外觀也很難判斷該設施是否是自己想去的地方或是能夠久坐休息的咖啡廳。
淺草每間店家都超級親切
日本服務業的待客周到對於我們日本人來說再平凡不過，但總是能讓造訪日本的外國人印象深刻。
「日本人真的很溫謙有禮，且店家都會親切地用身體語言來為販售商品來做介紹讓我超感動，讓我不禁擔心自己會不會無意之間做了什麼失禮的舉動呀」（德國／男性）
在其它國家似乎服務態度與商品定價會成正比，不是到高級商家消費一般很少會獲得特別周到的服務。但日本無論價格或是店家類型，幾乎所有行業的服務態度都非常好，像日本這樣注重待客之道的國家似乎也是特別稀有，即使是從先進國之一的德國前來日本的觀光客也相當有感。不過受訪的德國男性說店家的服務態度好到讓他擔心自己會不會做錯事，看來淺草的服務業人員訓練又是更上一層樓啊…。
淺草當地的現代＆傳統兼容並蓄令人感動
也有外國人對於淺草當地的景色特別印象深刻。
「在淺草看見東京晴空塔時我真的超感動！我還站在淺草的路上拍了晴空塔的照片，雖然因為晴空塔太高沒辦法整個照下來，但能夠將淺草當地的日本街道風景和充滿現代感的晴空塔一起同框合影我覺得很讚，拍起來超漂亮」（加拿大／男性）
在淺草能同時看見充滿復古風情的日本街道以及東京最著名的現代地標晴空塔，這樣帶點衝突感的對比對外國人來說是相當值得一瞧的美麗風景，在這裡所拍下的照片更是充滿日本當地文化風采，即使回到自己的國家也能拿來與親友分享旅途的美好呢。
在淺草無論是誰都能玩得很開心！
Boris-B / Shutterstock.com
「雖然淺草花屋敷的面積不大，但是裡頭也有雲霄飛車之類的遊樂設施，無論大人小孩都能玩得很開心。也正因為淺草花屋敷小小的，不用花太多時間就能夠制霸所有設施」（加拿大／男性）
「我在淺草和朋友一起搭了人力車，車夫僅憑一人之力就能拉動載了兩位成人的人力車真的很厲害，乘坐時也很穩又舒服，能一邊享受微風一邊巡遊淺草非常開心」（英國／女性）
有許多外國人都提出了類似上述兩種回答的意見，表示淺草是一個無論旅伴年齡或身份都能開心玩的地方，這或許也是淺草能夠成為人氣觀光勝地的主要原因呢。
淺草的魅力無遠弗屆！
許多日本人可能不懂為什麼外國人這麼愛去淺草，但正是因為外國人能用不同的角度來看待淺草，更能體會淺草的迷人與特色。未來淺草肯定還會吸引更多外國人前來觀光，希望大家都能在好好地享受淺草的復古街道風情與美好，創造屬於自己的回憶！
Written by:DALI CORPORATION, Inc. 宮下高明
※本文為2020年6月採訪、製作時之資訊
