東京熱浪破紀錄的驚人真相：連續10天35°C背後的致命危機？

酷暑連擊的東京街頭

哇，東京這波熱浪真的不是開玩笑！根據《共同社》2025年8月27日報導，東京都中心8月27日上午11點就飆到35.3°C，連續10天超過35°C，打破1875年以來的最長「酷暑日」紀錄，還創下2025年23個酷暑日的新高！

街上行人撐傘、吹小風扇，簡直像在烤爐裡求生！😓 這波高溫到底怎麼回事？快跟小編來挖挖背後的故事！

關東內陸的火熱挑戰

不只東京，關東內陸更是熱到炸裂！《NHK》報導，8月27日埼玉縣鳩山町衝上36.3°C，東京青梅市36°C，氣象廳預測前橋市和熊谷市下午可能飆到38°C，發布22個都縣的中暑警戒！

X上@tokyo_weather_fan哀號：「這熱度連鐵軌都要變形了！」😅 群馬縣伊勢崎市8月5日更以41.8°C刷新全國紀錄，6月到7月已有56人疑因中暑死亡，

8月26日東京23區4人中暑亡，27日截至下午3點又有29人送醫，年齡從22歲到96歲，真是讓人心驚！

酒店與鐵路的應急措施

這熱浪不只考驗人，也讓基礎設施吃不消！《The Japan Times》2025年8月26日提到，部分鐵路因怕鐵軌受熱變形而停運，東京新宿的酒店則加裝冷氣和提供免費冰水應對。

@japan_rail_fan在X上吐槽：「沒冷氣的車站簡直是地獄！」東京政府還推廣「涼爽分享」計畫，鼓勵民眾到圖書館、商場等冷氣場所避暑。😎 這些措施聽起來貼心，但能擋住這波熱浪嗎？

亞洲的冰火兩重天

日本熱到爆，亞洲其他地方也好不到哪去！《CNN》2025年8月25日報導，韓國首爾7月連續22晚超過25°C，創1907年來最長「熱帶夜」紀錄，30日最低溫29.3°C，史上最熱7月夜！

越南河內8月首破40°C，工人說「像在火爐裡幹活」。反觀中國、巴基斯坦、印度，卻被暴雨洪水肆虐，巴基斯坦6月來近300人喪生，印度北阿坎德邦8月25日「雲爆發」引發山洪。

@asia_weather_now在X上感嘆：「亞洲這是冰火兩重天啊！」😰

氣候危機的全球警訊

這波熱浪不只是天氣問題！《The Guardian》2025年8月24日指出，氣候變遷讓極端天氣更頻繁，日本2025年6、7月連破高溫紀錄，8月7日北陸地區如金澤市、富山縣冰見市、新潟縣佐渡市更遇創紀錄暴雨。

聯合國報告警告，全球暖化讓亞洲成為高溫重災區，影響健康與經濟。@climate_jp在X上呼籲：「再不減碳，夏天會變成烤箱！」這場熱浪，真是敲響警鐘！

Japhub小編有話說

東京這波連續10天的35°C熱浪，真是熱到讓人懷疑人生！😉 從鐵軌變形到中暑危機，氣候變遷的影響越來越明顯。

小編建議，出門記得多喝水、找冷氣避暑！你有沒有被這熱浪搞得頭暈？快留言跟小編分享你的抗暑秘訣吧～