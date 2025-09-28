男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
2026東京米芝蓮榜單出爐！7間必試新晉星級餐廳 這幾間「隱藏新星」你一定要知
《東京米芝蓮指南2026》於9月25日正式公佈第19屆的榜單，今年共有18間餐廳星級升級，以下為讀者推介7間今年最受矚目的新晉星級餐廳，即睇內文：
《東京米芝蓮指南2026》於9月25日正式公佈完整名單，踏入第19屆的東京榜單再度印證東京美食強大的實力。今年共有18間餐廳星級升級，其中日本料理餐廳「明寂（Myojaku）」由二星晉升為三星，成為榜單上的焦點，另外，有六間餐廳則分別由遞升至二星及一星。同一時間，有11間餐廳亦首次榮獲一星，榜單上的餐廳涵蓋壽司、日本料理及創新料理等，以下為讀者推介7間今年最受矚目的新晉星級餐廳。
明寂（Myojaku）｜三星／日本料理
由主廚中村英利主理的「明寂」今年榮升三星，追求的是「調和、淡、清」的境界。餐廳以「水」為靈感，每日精選來自江戶東京及全日本各地的食材，以及來自深海的湧泉，呈現食物最純淨的味道。每一道料理都蘊含日本「寂」的美學，透過自然、淡雅的手法呈現出對天地的感恩之情，讓食客在品味間回歸心靜。從2022年開幕，到現在不過四年時間就摘下米芝蓮三星，絕對是今年最要留意的東京餐廳！
西麻布 鮨 真（Nishiazabu Sushi Shin）｜二星／壽司
今年榮升米芝蓮二星餐廳的西麻布 鮨 真，主廚鈴木真太郎以嚴謹手藝見稱，對每一貫壽司都力求完美，展現出握壽司的精神。從刀刃的划動到捏壽司的力度與節奏，全憑多年修練累積。其壽司講究米香、魚鮮與技藝的融合，簡約中見深厚功力，令食客能沉醉於那份專注與執着。
伯雲（Hakuun）｜二星／日本料理
伯雲的名稱取自禪語，象徵「如白雲般自然」，今年榮升至米芝蓮二星。主廚以自由而純粹的心態對待料理，強調香氣與溫度的微妙平衡。招牌菜包括於食客面前現削現煮的鰹魚高湯，以及以炭火與稻草燒烤的牛肉與野味，充分展現日本料理的層次與深度。
炎水（Ensui）｜二星／日本料理
另一間今年榮升米芝蓮二星的餐廳炎水，其名字「炎」與「水」象徵日本料理的根本。主廚以鹿兒島湧泉水、陳年昆布及本枯節熬製高湯，配上帶有炭火香氣的食材，將湯底與食材融合得恰到好處，完美體現傳統與創意並重的精神。
鮨 ゆうき（Sushi Yuki）｜一星／壽司
今年晉升至米芝蓮一星的鮨 ゆうき，餐廳整體設計以白色與檜木為主調，營造出清靜高雅的氛圍。主廚選用羽釜炊煮的純白醋飯，酸度突出、層次分明。壽司外形流線，手感柔韌，展現對傳統壽司工藝的敬意，每一口都能感受到食材與技法的平衡之美。
氣分（KIBUN）｜一星／創新料理
氣分主廚來自法國，曾於京都料亭學習和食技術，將日法文化巧妙融合，今年亦榮升至米芝蓮一星。餐單前半以日本料理為靈感，如棒壽司與出汁料理；後半則過渡至法式料理。從和風轉向法式的節奏自然流暢，體現跨文化融合的創意精神。
鮨 みうら（Sushi Miura）｜一星／壽司
今年晉升至米芝蓮一星的鮨 みうら，餐廳掛有主廚師傅所贈的書法「直心」二字，意即「真心」，亦是提醒主廚遠離世俗紛擾，保持純淨的心。Omakase套餐中的菜式由京都風前菜開始，逐步過渡至壽司環節，壽司米以新米及陳米混合，餘韻甘甜。主廚以真誠的心捏製每一貫壽司，呈現出匠人對味道與初心的堅持。
圖片來源：米芝蓮指南網站
