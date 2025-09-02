東京羽田機場秘密基地：JAL Sky Museum！日航工廠見學免費參觀飛機維修機庫

日本除了滿足食買玩外，更有大家估不到的冷門行程！原來羽田機場有令人驚喜的一角——JAL Sky Museum，不只是博物館，還可近距離接觸真實客機、了解飛行背後的故事，而且費用全免。機場不單是登機和候機的地方，絕對值得特地安排數小時來參觀。

AL Sky Museum（日航工廠見學）位於羽田機場旁的「新整備場」站，從車站步行不到五分鐘即可抵達。（官方圖片）

日航工廠免費見學

JAL Sky Museum（日航工廠）位於羽田機場旁的「新整備場」站，交通非常方便，從單軌電車下車步行不到五分鐘即可抵達。這個由日本航空（JAL）營運的博物館，開放時間為每週一、二、四、六、日，每日三個時段，參觀完全免費，可在一個月在官網預約，設有英文網站，方便海外遊客，要注意是此行程人氣十足，大家要盡早預約。一走進館內，先到JAL的歷史展示區，從早期的制服、機票，到各式各樣的航空紀念品，讓人彷彿穿越時空，見證日本航空的演變。接著是互動體驗區，可以模擬當機師。整個空間設計簡潔，資訊非常豐富，參觀時間約1小時。

先到博物館，展區有早期的制服、機票，到各式各樣的航空紀念品。（官方圖片）

互動體驗區，可以模擬當機師。（官方圖片）

機庫近距接觸客機背後故事

最令人期待的部分莫過於由專業導覽員帶領的機庫參觀。這裡是JAL維修飛機的地方，平時不對外開放，透過預約才能進入。走進機庫，巨大的波音客機等就在眼前，維修人員正在進行檢查與保養。導覽員會詳細解說飛機的構造、維修流程，以及各種飛行安全措施等。

平時不對外開放的維修飛機機庫，當日有什麼機款，就看大家運氣。（官方圖片）

不過要注意，大家需事先儲放個人行李，工廠不設行李儲存。（官方圖片）

日航工廠見學

預約網址：按這裡

