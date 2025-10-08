「生蛇針」未納政府接種計劃 盧寵茂：正分析成本效益
東京萬聖節怎麼玩？三大活動一次看：黑魔法甜點、角色扮演、貓咪遊行
即將迎接萬聖節，東京街頭巷尾被萬聖節的橘與黑所渲染，繽紛活動接連登場！近期有到東京旅遊的人不要錯過日本最大規模的角色扮演遊行、貓咪版萬聖節的奇趣慶典，以及在東京華納兄弟哈利波特影城的奇幻氛圍中，享用限定下午茶並一探旗艦店的魔力風采。
東京哈利波特影城推萬聖節「黑魔法甜點」
位於練馬區的「東京華納兄弟哈利波特影城」自9月18日起，推出以黑魔法（Dark Arts） 為主題的萬聖節限定甜點。以黑暗魔法的形象為靈感，整體色調深沉，並大量使用巧克力，融合糖果、可麗餅、巧克力豆等不同口感元素，打造出「黑暗卻甜蜜、充滿驚喜」的期間限定餐點。邀請大小書迷、喜愛嘗鮮的旅人一起開箱舌尖上的驚喜之旅。
「東京華納兄弟哈利波特影城」作為全球規模最大級的室內型設施，帶領遊客步入電影製作的幕後世界，親身漫步於宏偉的霍格華茲大禮堂與「禁忌森林」等場景，真切感受電影般的魔法氛圍。萬聖節期間更將推出充滿魔法細節的下午茶甜點，豐富旅人的視覺與味蕾。無論是哈利波特粉絲或醉心東京旅遊的訪客，絕不可錯過。
此外，今年8月日本首家「哈利波特原宿旗艦店」於原宿・表參道隆重開幕。店內以電影「禁忌森林」為靈感打造，並推出印有「HARAJUKU」原宿字樣的限定商品，兼具收藏性與紀念價值。館內規劃有角色專屬魔杖體驗區、重現霍格華茲學生最愛的「蜂蜜公爵」展示區等，讓粉絲徹底沉浸於魔法世界。充滿魔幻氛圍的旗艦店，亦成為萬聖節最新的話題景點。
池袋萬聖節角色扮演嘉年華
每年吸引超過16萬人次到訪的日本最大規模角色扮演盛會—「池袋萬聖節角色扮演嘉年華 2025」將於10月24日（五）至26日（日）連續三天盛大舉行。屆時，池袋將化身為角色扮演的華麗舞台，展現獨特的動漫與次文化魅力。今年邁入第12屆的活動，舉辦地選在以漫畫與動畫文化聞名的豐島區池袋，已成為國內外角色扮演者年度必聚的盛典。
活動期間，池袋東口一帶將推出多樣舞台節目，包括備受矚目的「Niconico Cosplay Collection」以及適合親子共遊的「親子萬聖節」。此外，約400名角色扮演者參與的「池袋萬聖節遊行」也將熱烈展開。10月24日晚間，更將舉行以夢幻夜色為背景的「池袋萬聖夜」特別企劃，提供大人專屬的角色扮演攝影體驗，令人盡情沉浸在光影交錯的奇幻世界。
面對逐年增加的海外參加者，主辦單位亦加強國際旅客支援措施。透過事前工作坊與親子同樂活動的精心設計，活動逐步發展為跨越年齡、國籍與文化的國際性盛典，呈現東京萬聖節多層次且豐富的魅力。
化身喵星人遊行
預計於10月中旬舉行的「神樂坂 妖怪貓祭」，是一場以「貓」為主題的參與型萬聖節活動。神樂坂曾是文豪夏目漱石晚年的居住街區，自2010年起舉辦此祭典，至今已成為「貓迷的夢幻萬聖節」，深受當地居民與遊客喜愛。
只要穿著任何與貓相關的服裝或裝扮成貓的造型，不論男女老少皆可參與，街道瞬間被貓咪氛圍包圍，現場洋溢著熱鬧與溫馨。活動最受矚目的亮點，包括遊客裝扮成貓咪在街頭巡遊的「Cat Halloween Parade（貓妖遊行）」以及結合幽默與創意的「貓版阿波舞」。
INFO
哈利波特 原宿旗艦店
地址：東京都渋谷区神宮前 6-31-17
官網：https://harrypottershop.jp/pages/harajuku
東京華納兄弟 哈利波特影城
地址：東京都練馬区春日町1-1-7
官網：https://www.wbstudiotour.jp/© & ™ WBEI. Publishing Rights © JKR.
池袋萬聖節角色扮演嘉年華2025 Powered by dwango
活動日期：2025年10月24日（五）～26日（日）
會場：池袋周邊區域、最近的車站為池袋車站
主辦單位：池袋ハロウィンコスプレフェス実行委員会
官網：https://ikebukurocosplay.jp/
英語官網 https://ikebukurocosplay.jp/en/
神楽坂 妖怪貓祭2025
活動日期：2025年10月12日（日）
報名地點：東京都新宿区神楽坂6丁目59-2神楽坂 パークリュクス前
參加方法：當天於報名時間内繳交請先支付參加費，並於會場報到處領取「手形」與「護照手冊」。遊行活動可於您喜歡的時間段參加。（每場約20分鐘／共4場）參加費：年滿20歲大人為1000日圓，小學生以下或需要陪同者孩童為500日圓
參加條件：必須穿著以「貓」為主題的變裝或扮裝，形式不拘。
※現場會有活動攝影師拍攝活動照片，您的扮裝照片可能被用於活動官方SNS或官方網站。
官網：https://bakeneko.oops.jp/
