東京衛生崩壞的鼠王狂歡！酒店步出即咬傷的隱形鼠患！

新宿垃圾堆的鼠王派對

哎喲，東京這花花世界，本來是賞櫻購物的天堂，誰知2025年10月變成米奇王國！ 一名杜拜女子剛出新宿酒店，腳背就被老鼠咬傷，血流如注，送醫1小時才出院。

她心有餘悸地在Instagram發文：「以後不能再說東京乾淨了…」影片顯示，老鼠大搖大擺在人行道翻垃圾，踢開還不走，像在開鼠王派對。這種遇襲，從浪漫旅行變驚悚，也太狗血了吧？

澀谷夜市的鼠族狂歡

澀谷這夜生活熱區，也淪陷了！老鼠成群出沒，專挑垃圾桶下手，遊客直呼「米奇天堂」。😏 Sankei新聞報導，新宿澀谷居民區老鼠密度高，2025年投訴翻倍，

原因出在店家營業到深夜，廚餘堆巷道，防火巷變鼠窩。 一位澳洲背包客在Reddit分享：「本來來澀谷蹦迪，結果被鼠追著跑！」這種狂歡，從霓虹燈到鼠影，也太反轉。

垃圾問題的連鎖鼠患

東京衛生環境，本來是賣點，現在卻被鼠咬出洞！環境省數據顯示，2025年老鼠出沒上萬起，澀谷新宿最嚴重，遊客區垃圾多，鼠族樂翻天。

店家延長營業，廚餘不即時清，防火巷變鼠天堂。😆 FNN報導，杜拜女子咬傷後，酒店加強清潔，但網友笑稱：「米奇們還在等宵夜！」這種連鎖，從小咬到大患，也太現實。

遊客自救的鼠王防禦術

遇鼠襲怎麼辦？專家建議：穿長褲、鞋子緊，別踩垃圾堆，遇鼠大喊揮手嚇跑。背包客論壇熱議：「新宿夜歸帶手電筒，鼠見光跑！」

日本老鼠多為黑鼠，咬傷送醫打狂犬疫苗。😉 這種防禦，從旅行指南到鼠戰術，也太實用。

Japhub小編有話說

東京米奇大軍，從新宿咬傷到澀谷垃圾派對，這鼠患讓遊日變驚喜連連！😆

小編建議，穿長褲防咬，你呢？遇過鼠王嗎？快留言分享，或者告訴我們，東京衛生秘訣。誰說日本無險？這波，夠我們笑談一陣！