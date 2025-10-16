「退熱貼貼尾指」可助眠？醫生稱沒實證
東京古寺為何變潮流聖地？深大寺TikTok熱潮的幕後真相！
從靜謐古寺到SNS熱點的奇妙蛻變
想像一下，一座建於733年的老寺，原本是人們求平安、吃碗涼蕎麥麵的低調去處，怎麼突然就變成年輕人擠破頭的打卡天堂？
位在東京調布市的深大寺，作為關東地區歷史第二悠久的寺廟（僅次於淺草寺），過去總是綠蔭環繞、泉水潺潺，讓人來了就想深呼吸放鬆。
誰知從2024年起，這裡的訪客人數暴增10倍，參道上滿是手持手機的年輕臉孔，連當地老闆都揉揉眼睛說：「這熱鬧勁兒，簡直像闖進了原宿！」😅
據TBS節目《THE TIME》報導，這波熱潮全靠TikTok推波助瀾，#深大寺 和 #自然界隈 的標籤讓無數短片瘋傳，吸引了追求「都市裡難得的綠意療癒」的Z世代蜂擁而至。
TikTok短片點燃的年輕人小旅行熱
為什麼這些20出頭的年輕人會挑中深大寺，而不是直奔澀谷？X上的討論給了線索——一位用戶分享：「TikTok上半年前突然刷屏，綠蔭小徑配上古寺氛圍，逆向超上鏡！」
另一篇貼文笑稱：「本來想去原宿買潮流，結果被深大寺的自然風迷住，電車晃一小時就當小旅行了。」🤳 確實，這裡的魅力在於那種「不費力就能逃離水泥叢林」的感覺。
附近的神代植物公園也沾光，成為延伸打卡區，粉絲們邊散步邊拍「木漏れ日下的自拍」，或手拿拉姆內瓶子擺pose，這些簡單畫面在TikTok上輕鬆破萬讚。
連偶像團體SixTONES的YouTube影片提到這裡，播放量衝到640萬，間接推高了人氣，讓更多人好奇：「原來東京郊外藏著這種寶藏？」
手作與美食的排隊狂歡派對
一到深大寺，別以為就只是走走看看——這裡的參道像個活潑市集，滿載年輕人愛的互動元素。比方說，陶藝店「むさし野深大寺窯」從早上9點半就排起長龍，40多位遊客等著在陶器上塗鴉，20分鐘後爐火一燒，就抱著自製紀念品回家。
X網友po照吐槽：「等了半小時，但成品超療癒，值回票價！」🍵 再來是當地招牌——清涼蕎麥麵，憑藉豐富湧泉水資源，周邊竟有18家店家競爭。創業逾60年的「深大寺八起」最吸睛，
店內池塘旁的水車緩緩轉動，邊吃邊看風景，成了TikTok熱門鏡頭。雖然得等20到30分鐘，但年輕食客們樂在其中，有人邊排隊邊聊：「這不只吃飯，簡直是場戶外野餐趴！」
熱鬧背後的寧靜隱憂
當然，這突如其來的風潮也帶來小麻煩。僧侶岩田真精在節目中笑中帶嘆：「高興看到大家來參拜，但垃圾和喧鬧聲也跟著多起來，希望年輕朋友記得帶走自己的東西，輕聲細語點。」🧘♀
當地甜點店「あめや」的第三代老闆大前智子也分享：「以往是老人家多，現在滿街年輕笑鬧聲，雖然生意好，但也怕吵到鄰居。」
X上有些在地人po文感慨：「愛這片綠，但別讓它變成另一個擁擠景點啊。」不過，好消息是寺方已升級GPS地圖APP，引導遊客避開擁擠區，平衡熱鬧與寧靜。
傳統與潮流的意外甜蜜碰撞
深大寺的爆紅不只限於TikTok，連春天的達磨市（日本三大達磨市之一）都沾光——3月3、4日，300多攤位擺滿紅通通的達磨人偶，10萬人湧入祈福，現在年輕人還會加碼拍「達磨變裝照」上傳SNS。
這種古今融合，讓原本的厄除祈願變得更有趣：一邊求好運，一邊順手來碗蕎麥麵當下午茶。網上討論熱烈，有人說：「這地方證明，療癒不一定要去遠方，東京家門口就有魔法。」
Japhub小編有話說
哈哈，深大寺這波TikTok效應，簡直是古寺界的逆襲劇！年輕人帶來活力，卻也提醒我們別忘記尊重原味。
如果你正計畫東京行，不妨避開高峰，來杯涼麵配綠蔭，保證身心都滿電。下次分享你的打卡心得，一起守護這塊隱藏綠洲吧～
