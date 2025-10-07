中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
到東京近郊度假去！周邊私房景點與入住飯店精選口袋清單
東京市區內有許多百貨、商店可以購物，不過也因為大家都愛往市區跑，有時難免覺得人實在有點太多，想要好好放鬆休息一下的話好像有點太擁擠啦～其實除了東京市中心，在周邊地區有許多美景度假勝地，像是從飯店房間內就可以一眼望穿海景，在徜徉自然絕景之時還可以大啖海鮮等美食。想要到山上清幽度假還是走入海岸享受遼闊美景，其實有多到數不清的推薦清單！這一次LIVE JAPAN編輯部將使出渾身解數為大家精選出勝浦與鴨川、箱根與三浦半島等，東京近郊私房景點與入住飯店清單，現在就跟著編輯部出發與尋找適合你的度假勝地吧！
關東也有「鴨川」？坐擁海景特等席千葉縣房總半島
說到絕景海岸線，那就一定不能錯過千葉縣的房總半島！面向太平洋的房總半島，無論四季全年氣候溫暖，又面臨廣闊海岸，一直都是關東近郊度假首選一的不二清單。特別是位於勝浦與鴨川區域，各家觀光飯店推出主題式房型與設施，並且加上擁有太平洋海景第一排，種類多到讓人難以選擇！
如果想要走到哪裡都能逛海景到哪裡的話，那麼「三日月海洋公園飯店勝浦」會是絕佳選擇。曾因為新冠疫情收容自中國回國的日本人而引起媒體話題的三日月，更是有著超過20種以上室內與室外SPA溫泉等設施，逛海景廣到累的時候還能泡泡湯舒緩疲勞。所有房型都面向海岸，並且具備大面積窗戶讓房客可以從房間就能盡享海邊美景。
除了勝浦之外，距離都心2小時就能抵達的「鴨川」也是相當推薦的景點。這個鴨川可不是位於京都的景點，而是位於千葉。走出JR内房總線的太海站之後步行7分鐘，就有一家「鴨川潮騷度假酒店（潮騒リゾート鴨川）」，能讓前來的觀光客一秒擁有一望無際的南洋渡假風情的絕美海景。所有房間都必備直接面向海岸的觀景視窗，走入這裡什麼都不需要思考，只要專心享受美景就好。
來到千葉的房總半島，無論是想要放空欣賞海景，還是走出戶外來一場體驗型活動等，這裡的主題式飯店應有盡有。不只如此，許多飯店還會特地準備當地新鮮食材，到了這裡一定要大啖美食！
處在雲深不知處！前往箱根住上一晚美景極致奢華
遠離塵囂走入鄉間解除繁忙的工作壓力，是近年來許多人的小確幸，而坐山面海的神奈川縣自然也成為了許多都市人暫時放下煩惱的度假景點。而如果你喜歡山中景色想走入自然森林的話，那就一定不要錯過有著知名溫泉兼具大自然景色的箱根。無論是走入被森林包圍的仙石原來一場綠意散策，或是欣賞玻璃藝術的箱根玻璃美術館，還是搭乘海盜船環遊知名景點蘆之湖等，都是具有相當人氣的戶外活動。
搭乘小田急浪漫號從東京出發至箱根強羅只要約2小時，走出車站就彷彿來到仙境般那樣地親近大自然，當然來到強羅的話，也不要錯過當地的特色溫泉囉。而這裡有一間以次世代旅行作為概念的「箱根強羅英迪格飯店」，以獨特的「NEIGHBOURHOOD」打造環境，只有親臨於此才能體驗的自然、文化與歷史，以及全房型都加入箱根獨特的傳統工藝「寄木細工」的特色飯店。不只如此，所有房間都搭配私人溫泉，讓前來入住的房客都能享受私密空間，一邊泡溫泉也能一邊細細欣賞窗外的河川景色。
除了擁有知名溫泉的強羅，有著大自然氣息的蘆之湖也是觀光客絕不會錯過的景點之一。而距離蘆之湖只要從海盜船搭乘處的「桃源台」，步行2分鐘即可抵達「箱根・蘆之湖 HANAORI」無論是從大廳、水盤露台等設施的任何角度，都能夠將生生不息的蘆之湖盡收進眼底。蘆之湖 HANAORI飯店中的所有房型，結合洋式與簡約的悠閒風格，以因應來自不一樣的房客的需求，都能夠滿足前來度假的放鬆心情。坐擁蘆之湖的HANAORI飯店，更推出當季食材所製作的創作料理，從前菜至甜點一應俱全，讓人一邊享受假期還能兼顧健康，也不用害怕太過享受口腹之慾而有罪惡感啦。
不論是想深入山林還是環抱湖泊河川，箱根都能夠滿足前來的旅人。想來一場擁抱大自然旅程的話，箱根內有許多人氣飯店，多種選擇可滿足不同需求，在這裡都能享受一場極致悠閒的放鬆假期！
依山傍海「三浦半島」獨享結合富士山帶來的絕景
繼神奈川縣與千葉縣之後，位於東京下方的「三浦半島」也是一處絕對不能錯過的海景勝地。說到三浦半島，許多人可能不是太熟悉，或先想到的是當地的新鮮海產也不一定。但其實除了當地美食之外，在三浦半島還能邊欣賞海景之時幸運地捕捉富士山身影！而在這裡更是有著許多專門打造的主題度假飯店，無論是包下一整片海水浴場漫步海岸絕景，或是來一場豪華露營體驗，三浦半島周邊的特色飯店都能全方位滿足所有度假需求。
位於三浦半島的最東邊，擁有眼前獨享海岸線的海景套房「觀音崎京急飯店」。從東京都心出發只要約1小時車程，來到這裡什麼都不需要煩惱，只要靜靜地聆聽海浪聲，即可享受不同於日常的度假氣氛。其中最特具特色就是觀音崎京急飯店有著3間豪華露營房，更是由日本知名建築師隈研吾所設計，以品牌snow peak商品所打造的戶外體驗空間，搭配飯店內的經典法式餐廳的極致美食，在如此繁忙的生活裡偶爾也需要住上一晚，享受奢華來好好犒賞自己！
如果想在日本度假之餘，再多體驗一下異國風情的話，那麼就不能錯過座落於湘南國際村內的「湘南OVA」！除了住宿設施之外，飯店選用三浦半島當地新鮮蔬果與葉山牛作為主打餐點，飯店內的大型泳池到了夜晚之後變身為NIGHT POOL，讓入住的旅人們可以一邊享受美食，還能在點燈的泳池畔盡情飲酒聊天，彷彿置身國外派對，徹底享受最放鬆的度假氣氛。
當然不只是這樣，三浦半島的秋谷海岸也一直是人氣景點，甚至也有可包棟的透天Villa別墅型飯店，又或是能將富士山一同盡收眼底的海景飯店等，都將提供前來的旅人們一次完全放鬆的度假行程。
大家找到心目中的度假勝地了嗎？
這次介紹東京周邊的三個地區給大家，有的可以在熱門觀光地中找到清幽的度假飯店，有的則是平常較少觀光客會去的地區，你比較喜歡哪一種呢？希望這篇文章可以幫助你找到心目中的度假飯店，享受最棒的假期！
▼你還會有興趣
其他人也在看
東京VS.大阪同在日本卻很不一樣？盤點6項差異
日本雖然幅員面積並不算太大，但每個地區都有各自獨特的文化，甚至就連天氣都會因地區而異。一般大多會將日本劃分為關東及關西兩個區塊，一個是以日本政治與經濟的東京為中心，另一個則是包含大阪及古都京都的關西。 雖說這兩個地區僅一線之隔，卻從語彙、食物、禮儀等日常生活上就有許多差異，甚至不難聽見「東京人不意外」、「關西人就是這樣」之類飽含刻板印象的爭吵。但對外國遊客來說這兩個地方有什麼不同呢？今天要來介紹關東與關西兩地區的差異以及外國人須注意的小地方，一起來看看是不是真的如你所想的那樣吧！ Main image Osaka credit: martinho Smart / Shutterstock.comLIVE JAPAN ・ 9 小時前
Chiikawa上海旗艦店開幕！樓高兩層、設十大打卡位 必搶限定旗袍/大閘蟹/舞獅系列 即睇入場門票抽選方法
日本人氣角色Chiikawa熱潮持續，中國內地首間官方旗艦店正式於9月27日起落戶上海外灘中央廣場，樓高兩層，設十大主題打卡位，推出旗袍、大閘蟹、舞獅等極富本地色彩的限定周邊商品，現場更設貼紙相機以及夾公仔機，能全方位沉浸在吉伊卡哇的世界中，即睇店內詳情及預約入場方法！Yahoo 旅遊 ・ 9 小時前
英國十大最美風景！你看過哪幾個靚景？蘇格蘭高地奪冠、倫敦竟然全軍覆沒
提到英國，很多人第一時間可能會想起，倫敦的紅色雙層巴士、大笨鐘或是泰晤士河。然而，英國的魅力當然不只如此。根據英國汽車保險公司GoShorty最新公佈的「英國十大最美風景」 (The Top 10 Beautiful Places to Visit in The UK) 調查結果， 完全顛覆大家對英國景點的想像。就是以上提及的倫敦著名景點竟然一個都無上榜！反而蘇格蘭高地以壓倒性優勢登上榜首，湖區、威爾斯雪墩尼亞等自然景觀成為大贏家。調查反映出英國人心目中的絕美風景，與遊客眼中的打卡熱點完全是兩回事。Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
小腹瘦不下來？營養師教妳飲食、睡眠＋運動紓壓改善荷爾蒙肥胖問題
工作長期久坐，飲食與睡眠不正常也讓妳的小腹瘦不下來嗎？小腹是許多女性體態管理過程中的大魔王，想要成功瘦出扁平小蠻腰，除了從飲食、運動雙方面著手，專業營養師高敏敏更點出：「荷爾蒙失衡」才是小腹肥大、瘦不下來的關鍵因素！bella儂儂 ・ 2 小時前
不只蟑螂跑來跑去！韓國人曝「台灣旅遊1致命缺點」：碰到會想馬上搭機回國
台灣觀光近年蓬勃發展，吸引大量國際旅客造訪，其中以日韓旅客最為常見。然而，近期有韓國旅客對台灣旅遊體驗提出負面評價，引發關注。儘管業者提供相當實惠的旅遊套組，包含四星級住宿、贈送餐飲券等優質服務，但韓食尚玩家 ・ 8 小時前
THE RAMPAGE主唱的野心：吉野北人單飛背後的真相？
吉野北人，1997年3月6日生於宮崎縣小林市，170公分的他從小就是籃球場上的小霸王，小學到高中拿過縣冠軍，還進過最佳五人！🏀 高中時，他突然迷上唱歌，決定不讀大學，直奔東京追星夢。Japhub日本集合 ・ 4 小時前
中國團隊研發可在飛行中互換工具的無人機
位於中國的西湖大學的研究人員近期發展出一種新系統，名為 FlyingToolbox，該系統使無人機能夠在飛行中 […]TechRitual ・ 13 小時前
mandycat office：白費心機
來去如風嘅新同事們。 文地貓周邊產品：https://mandycat.com/shop/ facebook page：https://www.facebook.com/mandycats instagram：mandycats website：www.mandycat.comMandyCats文地貓 ・ 1 天前
唐綺陽星座運勢／雙魚自信感上升「桃花盛開」！水瓶小心失言傷到戀人
週二水星進入天蠍座，人們產生「重新開始」的慾望，很想抓住讓自己翻盤的機會，也會對於懸案、秘密等話題更感興趣，有可能翻出一些驚天動地的大新聞。此外，現在水火都在天蠍，將促使人們積極處理跟錢有關的事，可以先做好心理準備。姊妹淘 ・ 1 天前
珠海酒店優惠｜珠海金灣毛林大酒店人均$249起 免費玩約64,000呎冰雪運動城、兒童樂園
「1小時生活圈」車程短，低消費，的確好吸引港人北上消費，特別是珠海！香港市區不但有多架跨境直達專巴，還可以港車北上自駕遊，方便一家大細出行。打算留宿一晚，慢慢遊走珠海多個景點的話，可以考慮2024年全新開幕的珠海毛林金灣酒店，2大2小入住人均低至$249，兼送自助早餐，以及雙人冰雪運動城、兒童遊樂城門票，而且入住客人可以免費泊車，十分划算！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
打風冷知識｜颱風名字點嚟？揭秘「麥德姆」背後故事！細看140個文化代號特色
颱風「麥德姆」10月5日逐漸遠離本港，大家不用擔心受颱風影響中秋節賞月團圓！「麥德姆」富有外國味道的名字，原來是另一颱風名字的代替品，背後有個甚麼故事呢？每個熱帶氣旋名字又有怎樣一套的系統呢？Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
斷崖式分手：對方一聲不響的失蹤，突然被分手是有多難以接受？
誰會想到，在一起多年，那次見面竟是最後一次？ 「嗰日仲好地地，一齊出街、食飯，佢再送我去車站，返到屋企我照常message佢，佢就無再覆過，社交平台又block咗我，兩個月啦，係分手了嗎？」她輕聲地說著。 對方突然失去蹤影，不讀不回，毫無預警之下被分手的她顯然還未回過神來。 從大學認識到步進社會，兩人已拍拖這麼多年，既熟悉彼此的朋友，亦早已與對方家人打成一片，如無意外，這樣的一對是該會一直走下去，平穩幸福地結婚成家吧。分手前幾天一切如常，大家照樣天天聯絡，見面時依然會拖手、擁抱、親吻，怎麼突然說變就變了？刪掉彼此聯繫、突然消失、隨意地消聲匿跡，既找不著人，就連一句分手都沒有！原來那次是兩人間最後的晚餐，最後一場的見面，就這樣毫無先兆地沒下次。 也許他早就有分手的念頭，只是刻意隱藏並隱藏得太好，所以這些日子她在身邊絲毫未曾察覺，還以為感情挺順挺安穩的。誰想到這樣一切都被他突如其來的失蹤而破壞了，不告而別、想走便走、懶得通知，兩個人轉眼間變回陌生人，回到各自各的平行線。 有時我們在分別時跟對方說「Bye」、「下次見」，是真的認為很快便會有下次，但回頭想起那一次原來是最後一次，心裡不禁戚戚然ETNet ・ 5 小時前
追到手就「秒冷」？這4大星座男，戀愛前後反差大到讓人受不了！
獅子座男：追求時熱烈，穩定後開始收回主導權 獅子座男的愛情裡，常常帶著強烈的「征服欲」。在追求階段，他們幾乎能 […]姊妹淘 ・ 3 小時前
日本綜藝曝高收入糗事內幕！越有錢越拉褲子的驚人真相！
年薪越高，失禁率越高！低收入31.6%，高收入衝到47.4%！主持人在節目裡笑翻：「有錢人怎麼這麼不爭氣？」這調查聽起來荒唐，卻戳中不少上班族的痛點。Japhub日本集合 ・ 4 小時前
珠峰暴雪據報近千人被困 有人出現失溫症 央視稱 350 人安全返接應點｜Yahoo
位於西藏日喀則市的珠穆朗瑪峰東坡營地在周五晚下雪，據報有近一千人被困，當地搜救隊伍前往救援。央視報道指，有 350 人已安全抵達接應點，並已聯繫其餘的 200 多名遊客，將會陸續抵達接應點。Yahoo新聞 ・ 1 天前
國慶長假｜黃金周內地旅客人數回升 特種兵拒Book酒店「窮遊」 尖沙咀縮營業時間應對
國慶黃金周為香港迎來旅遊高峰。入境處數據顯示，截至6日上午，累計內地旅客入境人數已破100萬。 截至5日晚上9時共有14.5萬人次內地旅客入境，即黃金周首5天錄得超過102萬人次內地旅客訪港。財政司長陳茂波在網誌中指，黃金周首4天內地訪港旅客達87.7萬人次，較去年增長超過7%，而本地零售業臨時總銷貨價值亦連續4個月錄得增長。高鐵西九龍站、福田口岸及羅湖成為主要入境通道，反映陸路交通仍是內地旅客來港首選。BossMind ・ 23 小時前
深圳酒店優惠｜南山酒店20大推介！人均低至$119 洲際集團全新品牌築格/鄰近K11 Ecoast、萬象前海、世界之窗、歡樂谷
港人近期經常北上深圳旅遊，相信不少人都玩夠福田區或羅湖區一帶，開始往外發展，深入地遊覽深圳不同地區！當中靠近深圳灣口岸的南山區是深圳市較新發展區域，設有大量新商場、新酒店、歷史建築、主題樂園等打卡景點；繼福田區及羅湖區酒店推介後，今次就精選南山區20大酒店住宿推介，鄰近歡樂港灣、南頭古城、世界之窗、K11 Ecoast、深圳灣萬象城等玩樂景點及購物中心，人均只要$119起！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
59歲關淑怡驚傳急病入ICU 兒子關俊賢返港探望
90年代歌后關淑怡神隱多時，但今日有報導指Shirley因病入院，其子關俊賢聞訊後立即返港探望，情況令人擔憂。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
小紅書揭香港三大「低調炫富」行為 請客返屋企食飯都算？
小紅書熱議「香港三大低調炫富行為」，從請客返屋企食飯、擁私家車北上，到成為馬會會員，全被視為實力象徵。Yahoo財經 ・ 1 天前
aespa寧寧「螞蟻腰」全靠這件Alo「瘦腰神衫」！視覺顯瘦直接-5kg，肩線腰線一穿到位
aespa成員寧寧（寧藝卓）近日以一身運動風穿搭引發熱議，重點就在那件完美突顯她的纖細螞蟻腰的ALO短版上衣！這件「顯瘦神衫」透過精準的肩線與腰線剪裁，營造出讓視覺體重瞬間減輕的驚人效果，令不少fans立刻想找同款！Yahoo Style HK ・ 8 小時前