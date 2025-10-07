到東京近郊度假去！周邊私房景點與入住飯店精選口袋清單

東京市區內有許多百貨、商店可以購物，不過也因為大家都愛往市區跑，有時難免覺得人實在有點太多，想要好好放鬆休息一下的話好像有點太擁擠啦～其實除了東京市中心，在周邊地區有許多美景度假勝地，像是從飯店房間內就可以一眼望穿海景，在徜徉自然絕景之時還可以大啖海鮮等美食。想要到山上清幽度假還是走入海岸享受遼闊美景，其實有多到數不清的推薦清單！這一次LIVE JAPAN編輯部將使出渾身解數為大家精選出勝浦與鴨川、箱根與三浦半島等，東京近郊私房景點與入住飯店清單，現在就跟著編輯部出發與尋找適合你的度假勝地吧！

關東也有「鴨川」？坐擁海景特等席千葉縣房總半島

說到絕景海岸線，那就一定不能錯過千葉縣的房總半島！面向太平洋的房總半島，無論四季全年氣候溫暖，又面臨廣闊海岸，一直都是關東近郊度假首選一的不二清單。特別是位於勝浦與鴨川區域，各家觀光飯店推出主題式房型與設施，並且加上擁有太平洋海景第一排，種類多到讓人難以選擇！

如果想要走到哪裡都能逛海景到哪裡的話，那麼「三日月海洋公園飯店勝浦」會是絕佳選擇。曾因為新冠疫情收容自中國回國的日本人而引起媒體話題的三日月，更是有著超過20種以上室內與室外SPA溫泉等設施，逛海景廣到累的時候還能泡泡湯舒緩疲勞。所有房型都面向海岸，並且具備大面積窗戶讓房客可以從房間就能盡享海邊美景。

除了勝浦之外，距離都心2小時就能抵達的「鴨川」也是相當推薦的景點。這個鴨川可不是位於京都的景點，而是位於千葉。走出JR内房總線的太海站之後步行7分鐘，就有一家「鴨川潮騷度假酒店（潮騒リゾート鴨川）」，能讓前來的觀光客一秒擁有一望無際的南洋渡假風情的絕美海景。所有房間都必備直接面向海岸的觀景視窗，走入這裡什麼都不需要思考，只要專心享受美景就好。

來到千葉的房總半島，無論是想要放空欣賞海景，還是走出戶外來一場體驗型活動等，這裡的主題式飯店應有盡有。不只如此，許多飯店還會特地準備當地新鮮食材，到了這裡一定要大啖美食！

處在雲深不知處！前往箱根住上一晚美景極致奢華

遠離塵囂走入鄉間解除繁忙的工作壓力，是近年來許多人的小確幸，而坐山面海的神奈川縣自然也成為了許多都市人暫時放下煩惱的度假景點。而如果你喜歡山中景色想走入自然森林的話，那就一定不要錯過有著知名溫泉兼具大自然景色的箱根。無論是走入被森林包圍的仙石原來一場綠意散策，或是欣賞玻璃藝術的箱根玻璃美術館，還是搭乘海盜船環遊知名景點蘆之湖等，都是具有相當人氣的戶外活動。

搭乘小田急浪漫號從東京出發至箱根強羅只要約2小時，走出車站就彷彿來到仙境般那樣地親近大自然，當然來到強羅的話，也不要錯過當地的特色溫泉囉。而這裡有一間以次世代旅行作為概念的「箱根強羅英迪格飯店」，以獨特的「NEIGHBOURHOOD」打造環境，只有親臨於此才能體驗的自然、文化與歷史，以及全房型都加入箱根獨特的傳統工藝「寄木細工」的特色飯店。不只如此，所有房間都搭配私人溫泉，讓前來入住的房客都能享受私密空間，一邊泡溫泉也能一邊細細欣賞窗外的河川景色。

除了擁有知名溫泉的強羅，有著大自然氣息的蘆之湖也是觀光客絕不會錯過的景點之一。而距離蘆之湖只要從海盜船搭乘處的「桃源台」，步行2分鐘即可抵達「箱根・蘆之湖 HANAORI」無論是從大廳、水盤露台等設施的任何角度，都能夠將生生不息的蘆之湖盡收進眼底。蘆之湖 HANAORI飯店中的所有房型，結合洋式與簡約的悠閒風格，以因應來自不一樣的房客的需求，都能夠滿足前來度假的放鬆心情。坐擁蘆之湖的HANAORI飯店，更推出當季食材所製作的創作料理，從前菜至甜點一應俱全，讓人一邊享受假期還能兼顧健康，也不用害怕太過享受口腹之慾而有罪惡感啦。

不論是想深入山林還是環抱湖泊河川，箱根都能夠滿足前來的旅人。想來一場擁抱大自然旅程的話，箱根內有許多人氣飯店，多種選擇可滿足不同需求，在這裡都能享受一場極致悠閒的放鬆假期！

依山傍海「三浦半島」獨享結合富士山帶來的絕景

繼神奈川縣與千葉縣之後，位於東京下方的「三浦半島」也是一處絕對不能錯過的海景勝地。說到三浦半島，許多人可能不是太熟悉，或先想到的是當地的新鮮海產也不一定。但其實除了當地美食之外，在三浦半島還能邊欣賞海景之時幸運地捕捉富士山身影！而在這裡更是有著許多專門打造的主題度假飯店，無論是包下一整片海水浴場漫步海岸絕景，或是來一場豪華露營體驗，三浦半島周邊的特色飯店都能全方位滿足所有度假需求。

位於三浦半島的最東邊，擁有眼前獨享海岸線的海景套房「觀音崎京急飯店」。從東京都心出發只要約1小時車程，來到這裡什麼都不需要煩惱，只要靜靜地聆聽海浪聲，即可享受不同於日常的度假氣氛。其中最特具特色就是觀音崎京急飯店有著3間豪華露營房，更是由日本知名建築師隈研吾所設計，以品牌snow peak商品所打造的戶外體驗空間，搭配飯店內的經典法式餐廳的極致美食，在如此繁忙的生活裡偶爾也需要住上一晚，享受奢華來好好犒賞自己！

如果想在日本度假之餘，再多體驗一下異國風情的話，那麼就不能錯過座落於湘南國際村內的「湘南OVA」！除了住宿設施之外，飯店選用三浦半島當地新鮮蔬果與葉山牛作為主打餐點，飯店內的大型泳池到了夜晚之後變身為NIGHT POOL，讓入住的旅人們可以一邊享受美食，還能在點燈的泳池畔盡情飲酒聊天，彷彿置身國外派對，徹底享受最放鬆的度假氣氛。

當然不只是這樣，三浦半島的秋谷海岸也一直是人氣景點，甚至也有可包棟的透天Villa別墅型飯店，又或是能將富士山一同盡收眼底的海景飯店等，都將提供前來的旅人們一次完全放鬆的度假行程。

大家找到心目中的度假勝地了嗎？

這次介紹東京周邊的三個地區給大家，有的可以在熱門觀光地中找到清幽的度假飯店，有的則是平常較少觀光客會去的地區，你比較喜歡哪一種呢？希望這篇文章可以幫助你找到心目中的度假飯店，享受最棒的假期！

