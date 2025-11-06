Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

東京酒店優惠｜東京赤坂酒店低至16折！每晚人均$253.5起 地點極方便、房內還有微波爐｜Agoda雙11優惠

東京，對香港人而言早已不只是旅遊目的地，更像是熟悉的後花園。無論是短暫假期還是即興血拼之旅，總有理由飛一趟。但近年日本酒店價格節節上升，尤其是東京都內，動輒數千元一晚，剛剛酒店平台Agoda推出秋季限時優惠，部分東京住宿折扣驚人，如赤坂的Hotel Livemax Akasaka，最平可低至每晚人均$253.5！大家早訂早著數！

酒店平台Agoda推出秋季限時優惠，大量東京住宿選擇，部分折扣驚人。（官網截圖）

赤坂酒店低至16折！一晚只需$507

今次Agoda的秋季優惠中，最令人驚喜的莫過於位於赤坂的Hotel Livemax Akasaka。這間商務型酒店雖然格局簡約，但勝在地點方便、設備齊全，而且價錢超抵。以小型雙人房（禁煙）為例，原價高達$3,154，但在指定日子預訂竟然只需$507，折扣低至約16折，每人每晚只需$253.5，絕對是東京市中心罕見的平價選擇。房間面積約140平方呎，雖然不算寬敞，但基本設備齊備，最特別的是房內竟然設有微波爐，對於冬天想簡單加熱食物的旅客來說非常實用。

赤坂的Hotel Livemax Akasaka，雖然格局簡約，但勝在地點方便、設備齊全，而且價錢超抵。（官方圖片）

以小型雙人房（禁煙）為例，原價高達$3,154，但在指定日子預訂竟然只需$507，折扣低至約16折，即每人每晚只需$253.5。（官網截圖）

房間面積約140平方呎，雖然不算寬敞，但基本設備齊備，最特別的是房內竟然設有微波爐。（官網圖片）

浴室亦是基本東京商務酒店格局。（官網圖片）

赤坂地段便利：名人出沒地、購物熱點

不少人對赤坂可能感到陌生，但其實這區位於東京正中心，交通極為便利。附近有赤坂站、溜池山王站及赤坂見附站，無論由羽田機場或成田機場前往都不算麻煩，分別約需55分鐘及1小時50分鐘。同時赤坂亦是日本五大電視台之一－－TBS電視台的總部所在地，偶爾還有機會在街頭巧遇明星藝人。區內以商業大樓為主，入夜後則搖身一變成為上班族的覓食熱點，餐廳選擇多元，氣氛熱鬧。車站附近更有Donki及BIC CAMERA，血拼完回酒店休息前還可以再掃貨一輪。Hotel Livemax Akasaka 雖然不是豪華型酒店，但以其地段、價錢及基本配套而言，絕對是今季東京之旅的超值之選。

小型雙人房 - 禁煙（可選雙人床或兩張床）

優惠價：$507 （原價$3154） 人均$253.5

入夜後的赤坂搖身一變成為上班族的覓食熱點，餐廳選擇多元，氣氛熱鬧。（getty images）

車站附近更有Donki及BIC CAMERA，血拼完回酒店休息前還可以再掃貨一輪。（getty images）

