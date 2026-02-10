狗隻入食肆｜謝展寰：考慮限每人兩狗
東京離島旅行趣～伊豆群島、小笠原群島的島嶼介紹＆交通、推薦住宿
許多人都以為想要在日本享受熱帶島嶼氛圍的話，最好的選擇就是前往日本最南端的沖繩。其實偷偷告訴大家，東京其實也有許多讓人驚艷的秘境離島，能讓你享受天堂般的美景以及愉快放鬆的小島氛圍喔！
這篇文章要介紹的「東京島群」也被稱為「伊豆群島」。這些島都隸屬於東京，而且從東京搭乘渡輪或飛機很方便快速就能到達。其中包括以大島、利島、式根島、新島、神津島、三宅島、禦藏島、八丈島和青島組成的九個伊豆群島，以及涵蓋父島和母島兩個主要小島的小笠原群島。這些小島們同樣都擁有溫暖的天氣、透明湛藍的無敵海景，魅力一點也不輸給位於南方的熱帶島嶼們。
從東京前往東京島群島不需要太多的舟車勞頓，而且其中不少島嶼一整年都有活動可以參加。不過想要感受「熱帶島嶼度假感」的話，建議大家在春末和初秋之間拜訪。以下就由距離東京最近的島嶼開始一一介紹給大家。
首頁照片：PIXTA
◆伊豆群島◆
前往東京島群的交通方式非常簡單，只要搭乘「東海汽船」營運的渡輪，就可以從東京往返伊豆群島囉！
東海汽船有前往大島、利島、新島、式根島和神津島的高速噴氣渡輪航班。另外也有從東京到大島、利島、新島、式根島和神津島航線/三宅島、禦倉島和八丈島的大型客輪。
根據季節的不同，部分前往東京島群的大型客船可能會從橫濱國際客運站出發和到達，建議大家根據出發時間點事先確認。
航班時間表以及購票資訊請見「東海汽船」官網。
Tokai Kisen Tokyo Takeshiba Terminal
1-12-2, Kaigan, Minato-ku, Tokyo
濱松町
03-5472-9999
1. 伊豆大島
照片來源：PIXTA
伊豆大島是從東京（和熱海）前往最簡單、最近的島嶼，非常適合待上一個週末遠離都市的喧囂。伊豆大島非常適合喜愛健行與自然景觀地質觀察的人，因為島上 97% 的面積都被大自然所覆蓋，而且島上還有一座活火山三原山。
・從東京前往的距離/所需時間/費用：
伊豆大島位於東京以南 102 公里處，從東京竹芝渡輪碼頭乘坐高速渡輪所需時間 2 小時，高速渡輪單程費用約為 5,000-8,000 日圓。另外還有過夜渡輪可以選擇（所需時間6-8 小時），最便宜的艙位費用為 4,500-5,000 日圓。
・伊豆大島的獨特魅力：
伊豆大島是伊豆群島中最大的島嶼（面積為 91 平方公里），不過駕車環島一圈大約只需要 1 小時的車程。高 758 公尺的活火山三原山是是島上主要景點，另外也有火山博物館。在伊豆大島上可以享受的活動有溫泉、海灘玩水、浮潛、1 月至 3 月之間拜訪的話還可以欣賞盛開的美麗山茶花。
・推薦在伊豆大島上進行的活動
・前往伊豆大島的交通方式：
除了上述的渡輪航班外，東京調布機場和大島機場之間每天都有2-3班航班飛行，機票單程12,000日元。另外東邦航空也有提供名為「東京愛Land Shuttle」（東京愛らんどシャトル）的直昇機航運服務，可以從東京直飛各個東京島群上的島嶼。詳細時刻表以及票價請參考「東邦航空」官網（日文）。
・關於伊豆大島的住宿：
伊豆大島上有豐富的住宿選項，從飯店到露營地都有，另外島上有四個露營地。
・推薦的伊豆大島住宿
ＯＫＵＮＯ ＩＥ
2. 利島
照片來源：PIXTA
利島可以說是東京島群中最適合慵懶放空的島嶼之一，在利島會讓人感覺時間的腳步都變慢了。島上的氛圍很古樸，住宿和商店都不多，但對於想要暫時脫離現實世界生活徹底放鬆的人來說是完美的選擇。
・從東京前往的距離/所需時間/費用：
利島位於東京以南 121 公里處，可以從竹芝港乘坐高速船約 2 小時（單程船資 7,000 - 10,000 日圓）或過夜渡輪（約需9小時）到達，過夜渡輪單程費用為單程 4,000 - 7,000 日圓。
・利島的獨特魅力：
利島是一個面積只有4.12平方公里的迷你小島，非常適合使用步行的方式探索，而且整個島嶼同時就是一個國家公園。島上沒有大眾交通工具，租車服務也不多，所以在島上慢慢散步就是探索它的最佳方式。
・推薦在利島進行的活動：
推薦的利島活動包括參觀神社和寺廟、爬宮塚山、釣魚、吃龍蝦、和海豚一起游泳（請諮詢當地旅遊公司）和夜間觀星。
・前往利島的交通方式：
除了乘船外，也可以搭乘飛機前往利島。從東京調布機場搭乘 30 分鐘的航班前往伊豆大島（單程 12,000 日圓），然後再搭乘 10 分鐘的直升機（單程 7,730 日圓/東邦航空的東京 Ai-land Shuttle「東京愛Land Shuttle」直昇機航運服務）前往利島。
・關於利島的住宿：
利島全島只有九個住宿選項，而且全島禁止露營。尋找利島住宿的最好的方式是使用利島町網站（網站內容為日語）。需要注意的是島上只有兩家餐廳（需要事前預約），市場裡商店很少，而且島上沒有便利商店，所以拜訪利島的話最好選擇包含餐點的住宿。
3. 新島
照片來源：PIXTA
新島是海灘愛好者的天堂，白色的沙灘與美麗的湛藍大海構築了讓人屏息的天堂般美景。在新島除了可以盡情享受衝浪外，也可以慢慢探索當地的歷史博物館和玻璃/石雕工藝品，是個可以同時感受美景與有趣島嶼活動的精彩小島。
・從東京前往的距離/所需時間/費用：
新島距離東京 138 公里。搭乘過夜渡輪最低艙位費用為 7,000 日圓，高速船所需時間為 2 小時 40 分鐘，費用約為 7,000 - 11,000 日圓。
・新島的獨特魅力：
新島總面積 27.54 平方公里，島上居民人數不到 3,000 人。最推薦的探索方式是開車或租一台摩托車在島上移動，但如果沒有打算要環島的話，租借自行車或搭乘巴士也是不錯的選擇。
來到新島的話，不妨從前濱海灘移動到 Boro Sanbashi（ボロ桟橋）碼頭和 Shiro Mama Cliff（白媽媽斷崖），或者在觀景台徒步旅行，然後再前往新島村博物館了解島上獨特的歷史。新島上還散落著摩艾石像，大家可以數數看自己總共在島上遇見了幾個石像。這些石像出於藝術家大後友市（Yuichi Daigo）之手，因為想要賦予新島一個強有力的象徵，便著手在島上製作各種不同形狀和大小的雕像。
不少人特地為了衝浪而拜訪新島，但只想要靜靜感受島氛圍的人，也可以在島上盡情享受讓人放慢腳步的咖啡館和溫泉。
・前往新島的交通（路線和費用）
除了搭船外，也可以搭乘調布機場與新島機場之間的直航航班，單程票價為 14,400 日圓。
・關於新島的住宿：
新島的住宿選項很多元，從免費露營地到飯店都有。飯店、民宿和日式傳統旅館主要聚集在本村附近。
・推薦的新島住宿
4. 式根島
照片來源：PIXTA
式根島上有美麗的海岸也有位於火山岩中的紓壓溫泉，是個一年四季都很適合拜訪的島嶼。島上有四個海灘和四個溫泉都是可以免費使用的，另外式根島也是受到潛水愛好者喜愛的人氣景點。
・從東京前往的距離/所需時間/費用：
式根島距離東京 155 公里，從竹芝港到式根島所需時間為 3 小時，乘坐高速船單程費用約在 8,500 - 11,000 日圓之間（冬季除外）。過夜渡輪所需時間為 10 個小時，單程費用在 5,300 - 7,000 日圓之間。
・式根島的獨特魅力：
面積3.9 平方公里的式根島非常靠近新島，喜歡跳島旅行的話，可以規劃「式根島 + 新島」的行程。式根島上可以享受的活動很多，除了令人放鬆的海灘和可以俯瞰海景的天然溫泉外，島上還有四個觀景台，都是徒步就可以到達的。
在式根島上除了可以一邊健行一邊新賞島嶼美景外，也可以享受需要執照的水肺潛水，以及輕型水肺潛水活動。另外在島上釣魚、騎自行車和健行等活動也很受旅客歡迎。
・前往式根島的交通：
對於那些想要快速到達式根島的人，比起搭船不妨搭乘從調布機場飛往新島（35 分鐘，14,100 日圓）的航班，然後再轉搭船到式根島，從新島到式根島的船程約 15 分鐘/ 430 日圓。
・關於式根島的住宿：
式根島上有各種住宿選擇包含民宿、旅館、露營甚至豪華露營等選項，請查看式根島町網站（日文）上的完整住宿列表 。
5. 神津島
照片來源：PIXTA
神津島對於喜愛刺激戶外活動的人來說是再完美不過的度假勝地，島上最獨特的活動是「赤崎長廊跳水」，長長的木棧道沿著海面上方的島嶼懸崖延伸，穿越長廊走到旁邊的平台後，就可以暢快的跳入透明清澈的海水中。
・從東京前往的距離/所需時間/費用：
神津島距離東京大約 180 公里，乘坐高速船前往需要 4 小時，搭乘過夜渡輪則需要 12 小時，神津島會是航班沿路停靠的其中停靠站之一。
・神津島的魅力：
遊覽總面積18.48 平方公里的神津島不管騎自行車或搭車都很適合。赤崎長廊是島上最著名的景點之一，可以在島上享受海灣暢遊、浮潛或是赤崎長廊跳水，另外也可以享受美景健行或是在和海濱咖啡館靜靜的喝咖啡享受靜謐絕景。
・前往神津島的交通：
除了搭船之外，每天有3班從調布機場直飛神津島的航班，單程15,600日元，航程約45分鐘。
・推薦在神津島上進行的活動
・關於神津島的住宿：
神津島有大約 50 家住宿設施，從飯店和民宿、旅館、青年旅館到露營地應有盡有。有關住宿的完整列表，請查看神津島町網站（網站內容為日語）。
6. 三宅島
照片來源：PIXTA
三宅島是伊豆群島中比較獨特的島嶼之一，因為它在 2000 年經歷了一次火山噴發，導致三宅島的地形和自然景觀都產生了新的變化。三宅島特別適合那些喜歡地質研究的人，特別是著迷研究熔岩和活火山的火山愛好者。
・從東京前往的距離/所需時間/費用：
三宅島距離東京 178 公里，從東京前往必須搭乘每天僅有一個航班的過夜渡輪（約 10,000 日圓），所需時間為 6 個半小時，這條航線上沒有高速船運行。
・三宅島的魅力：
在這個面積為 55.44 平方公里的島嶼上，隨處都有值得探索的有趣的景點，例如 1983 年火山噴發時所興建的建築物（學校），該地區現在被規劃成火山體驗長廊，可以讓遊客親眼目睹火山多次噴發後的地質演變歷程。即使伊豆群島中也存在許多山脈，但沒有一座像新番石山那樣的可以感受大自然鬼斧神工的山脈，在 1983 年的單一次噴發後一夜之間就達到頂峰。
在三宅島上還可以享受探索熔岩洞穴、神社以及水肺潛水/浮潛和海豚一起游泳的樂趣。還有一個室內/室外抱石健身房（三宅村娛樂中心Miyakejima Recreation Center），每週 6 天開放，可以在真正的懸崖體驗抱石樂趣。
・前往三宅島的交通：
從調布機場飛往三宅島的航班單程費用為 17,500 日圓，需時 55 分鐘。從大島到三宅島有一個 20 分鐘的直升機旅程，單程費用為 11,880 日圓，兒童為 8,230 日圓（直升機為東邦航空的「東京愛之地 Shuttle Tokyo」 Ai-land Shuttle服務）。
・關於三宅島的住宿：
三宅島上有許多民宿、日式旅館和飯店可以選擇，另外還有一個露營地。完整列表請參閱三宅島町官網。
7. 御藏島
照片來源：PIXTA
御藏島是一個以寬吻印度海豚而聞名的島嶼，整座島嶼也被列為國家公園受到保護。御藏島上最有人氣的活動就是和可愛的海豚一起游泳，以及在島上徒步旅行。
・從東京前往的距離/所需時間/費用：
御藏島距離東京 198 公里，每天有東海汽船渡輪往返於東京和御藏島之間。從竹芝碼頭乘坐渡輪需要7個半小時，在三宅島停靠後，就會到達御藏島。渡輪單程費用約為 11,000 日圓，出發前請大家一定要再次確認船班是否有取消或如期運行，受天氣條件影響這個航線夏季約有 10% 的的航班會被取消，而在冬季則是有 70% 的路線可能被取消。
・御藏島的獨特魅力：
全島面積 20.58 平方公里的御藏島整體就是是一個國家公園，來到島上可以盡情的享受大自然的探索。島上最有趣的活動是和是海豚一起游泳，因為這個地區是印度太平洋寬吻海豚的聚集地。除了和海豚一起游泳外，觀賞海豚是也是島上另一個受歡迎的活動。
在御藏島上隨處可見壯觀瀑布和巨大樹木，讓人彷彿置身於科幻電影或吉卜力動畫中的奇幻世界。由於島上沒汽車或自行車出租服務，最好的探索方式就是徒步行走欣賞風景，或是聘請私人導遊帶你駕車遊覽。
・前往御藏島的交通方式：
不喜歡船的人不妨選擇搭乘飛機，可以從羽田機場搭乘前往八丈島的航班，單程約10,000-15,000日圓，航程55分鐘。再從八丈島到乘坐25分鐘的直升飛機（「東京愛Land Shuttle」東京愛らんどシャトル）前往御藏島，單程費用成人12,820日圓，兒童8,980日圓。
・關於御藏島的住宿
御藏島從 20 年前開始該發為旅遊地以來，島上也只有少數住宿，主要是日本旅館，不過當地的旅館都非常熱情親切。提醒大家一定要在拜訪御藏島前預訂住宿，並且留意住宿條件。詳細住宿清單請參閱御藏島旅遊網站上的列表，另外島上禁止露營。
8. 八丈島
照片來源：PIXTA
八丈島適合那些喜歡秘境更勝過熱鬧觀光島嶼的人。八丈島在 1900 年之前的曾是流放地，日本的罪犯和當時的政治犯都被流放於此，也因為這段獨特的歷史賦予了八丈島獨特的文化遺產。來到八丈島就有機會聆聽八丈島的傳統藝術之一「八丈太鼓」的表演，觀賞者也可以一起參加演奏。另外八丈島上也有豐富自然資源如瀑布和溫泉，非常值得好好探索。
・從東京前往的距離/所需時間/費用
八丈島距離東京 286 公里，從竹芝碼頭搭乘過夜渡輪需要 10 個半小時，航線途中會經三宅島和御藏島，搭乘渡輪前往八丈島的費用以最便宜艙位計算的話單程是 12,500 日圓。
・八丈島的獨特魅力：
八丈島面積62.52平方公里，是東京島群中面積僅次於伊豆大島的第二大島。八丈島上有許多獨特的活動，例如可以享受大海全景的戶外溫泉，或是尋找發光蘑菇（Mycena chlorophos）。很長一段時間以來八丈島和小笠原島都是發光蘑菇主要發現地，後來發光蘑菇才陸續在日本其他地區也被發現。
對於喜歡水肺潛水的人來說，在八丈島有機會與近幾年才被發現的日本侏儒海馬一起在水中共舞，這些可愛的侏儒海馬們主要生活在美麗的珊瑚附近，除此之外也有機會遇見海龜。另外在八丈島觀賞滿天星星也是一大享受，來到島上也不要忘記嘗試一些當地美食，例如源自八丈島的明日葉（一種植物）和島壽司（島壽司）。
・前往八丈島的交通方式：
除了過夜渡輪，也可以搭乘從羽田機場直飛八丈島之間的航班，航程約50分鐘，單程票價可最低價格為10,000日圓。
・關於八丈島的住宿：
八丈島旅遊組織為遊客提供了適合短期和長期逗留島上的多種住宿選擇，從民宿，傳統旅館和露營地都有。
・八丈島的推薦住宿
滿天望旅館
Forte復地旅館
9. 青島
照片來源：PIXTA
對於熱愛歡露營的人來說，青島是一個可以盡情享受大自然的完美的度假勝地。由於國家公園為了保護島上獨特的生態系統，青島附近的許多島嶼是不允許露營的。所以，如果想在伊豆群島中最接近大自然的地方露營，那麼就青島絕對是不會錯的選擇！
・從東京前往的距離/所需時間/費用
青島距離東京的海岸線約 358 公里距離，到達青島的唯一方式是經由八丈島再轉搭船或直升機。從八丈島前往青島乘船約需 3 小時，單程只需 3,000 多日圓。這艘船大部分時間都會每天往返八丈島與青島兩次（但星期天不營運）。
・青島的魅力：
截至 2018 年的統計數字，這個面積 8.75 平方公里的迷你島嶼只有 169 名居民（根據此處的 Aogashima Village 網站），整個青島就像是一個一個小而迷人的社區。
島上只有兩間居酒屋和一間商店，提醒大家在拜訪青島前一定要記得準備現金喔！雖然島上沒有很多旅遊活動可以參加，但它絕對是一個讓自己忘卻都市塵囂沉浸在大自然中的好地方。青島上有一座雙破火山口的火山，外環叫大凸部，中間的山是丸山，推薦大家可以直接徒步登頂前往大凸部公園，欣賞雙火山口和島嶼周圍的奇特風景。另外也推薦到「尾山展望公園」走走。
對於美食家來說，可以從住宿處訂購雞蛋和馬鈴薯等食材，然後拿到破火山口池之澤使用地熱釜烹煮，享受有趣獨特的青島地熱午餐。另外也推薦青島村的公共桑拿，使用天然地熱打造的桑拿不僅可以參觀，也可以在這裡實際體驗放鬆身心。
・前往青島的交通方式：
從八丈島到青之島的話，搭乘直升飛機（東邦航空的東京愛Land Shuttle / Tokyo Ai-land Shuttle）需要 20 分鐘，單程成人 11,750 日圓，兒童 8,230 日圓。更便宜的方式是從八丈島搭船，除了自身船資外，另外支付 3,000 日圓以內的費用還可以攜帶自行車或摩托車上船。
但要請大家特別留意的是，由於島上港口的形狀特殊船隻較難停靠，因此在惡劣天氣下，渡輪乘客可能會發現自己的需要花上比預期更長的交通時間。相對的直升機在大多數天氣下都會如常飛行，如果想要較精準掌握時間的旅客，直升機可能是從八丈島前往青島的最佳選擇。另外島上也提供租車服務。
・關於青島的住宿：
青島上有七間簡單的日式旅館可供住宿，還有一個露營地（在新冠肺炎期間必須檢查是否有正常營運）。如需完整青島住宿列表，請參閱此處的Aogashima Village 網站。建議大家最好用日語預訂，因為島上很少有會說英語的居民。
◆小笠原群島◆
小笠原群島是聯合國教科文組織世界遺產中心的一部分，位於日本主要列島以南 1,000 公里處。它實際上是由 30 多個島嶼共同組成，而實際有人居住的島嶼只有以下要介紹的「父島」和「母島」。小笠原群島的島嶼上都是亞熱帶森林，擁有豐富的動植物生態，也包括幾種瀕臨滅絕的物種。
1. 父島
照片來源：PIXTA
走進父島就彷彿來到一個熱帶天堂，完全無法聯想到東京。事實上二戰之後，父島就一直被美國占領直到 1968 年，因此有著獨特的歷史。在父島上可以遇到只存在於這個偏遠島嶼上的特殊魚類和植物，最推薦的島上活動是海灘巡遊和健行。
・從東京前往的距離/所需時間/費用：
父島距離東京 986 公里，前往的唯一途徑是乘坐每週一班的小笠原丸渡輪（詳細情報請見下文）。經濟船艙單程費用大約3萬日圓左右，也有單程近10萬日圓的豪華船艙可以選擇。
・父島的獨特魅力：
父島的陸地面積為 23.5 平方公里，是小笠原群島中最大的島嶼，島上居住著 2,000 多位居民，鯨魚和海豚觀賞之旅父島很受歡迎。小笠原遊客中心及其海洋中心也為遊客提供了有關海龜和其他當地動植物的近距離觀察和教育。小笠原國立公園中坐擁了十幾個海灘和健行小道，想要感受遺世獨立的島嶼特殊氛圍，也不怕長途跋涉的人很推薦來父島一探究竟。
・前往父島的交通方式：
前往父島的唯一方法是乘坐 24 小時的渡輪。小笠原丸從東京竹芝碼頭出發，途經伊豆諸島，最後會抵達父島。不過這個航線的渡輪非常舒適，船上有餐廳、商店和淋浴間。渡輪會在港口停留兩晚，然後返回東京，整個航程總共需要 6 天時間。
・關於父島的住宿：
父島上的飯店、民宿和青年旅館主要都坐落在島上的西海岸。為了保護島上獨特的自然環境，嚴禁露營（以及越野遠足）。在父島上可以租借自行車、踏板車和汽車。
・推薦的父島住宿
2. 母島
照片來源：PIXTA
母島是小笠原群島最高峰「秩父山」的所在地。因為母島南崎海灘附近的珊瑚礁很美，所以這裡也是浮潛的愛好者的天堂
・從東京前往的距離/所需時間/費用：
距離東京 1,028 公里的母島，必須經由父島才能到達。從父島前往母島的母島丸渡輪單程耗時 2 小時，費用約為 5,000 日圓。大多數的日子渡輪每天都會在兩個島嶼之間往返。
・母島的獨特魅力：
母島面積19.88平方公里，擁有千部山、甲富士等群山和絕壁自然景色。從鮫崎瞭望台可以欣賞到無與倫比的全島風景，也是在母島上欣賞日落最推薦的地點。冬季是是觀鯨季節，但島上一整年的溫暖天氣都非常適合游泳、浮潛和健行。
・前往母島的交通方式：
前往母島的交通方式是搭乘母島丸渡輪從父島前往母島，母島丸渡輪一年中大部分的時間都有在母島和父島之間運行。關於渡輪的航行日期以及運行時間表請查詢「小笠原海運」官網。
・關於母島的住宿：
母島擁有 14 家住宿設施和數家餐廳，提供美味的當地美食包括海鮮，飯店和餐廳大多集中在港口周圍。和父島一樣的是為了保護野生動物與自然生態，島上並不允許露營。
▼你還會有興趣
其他人也在看
港人報團北上倍增 業界︰受尋秦記影響 西安成新寵
今年農曆新年請兩天假就可以連放9天長假期，不少市民已計劃好外遊，甚至最早在周六出發「避年」。永安旅遊表示，距離新歲尚有一星期，目前報團人數與去年比升一成，當中長線升約四成，中國長線增兩成，而亞洲線則持平。日韓仍是港人首選的旅遊目的地，但是內地團的數目亦不斷上升。永安旅遊總經理馬世文指，受電影《尋秦記》熱潮影響，近期西安更成為熱門報團目的地。馬世文透露，市民近年跟團到內地比例愈來愈高，由疫情前佔總體約25%至30%，升至去年50%至55%。中國長線團更連續3年錄得升幅，當中去年出團量按年升逾1倍。他分析，內地的景點及設施持續提升，加上高鐵網絡發展，令港人北上旅遊更便捷，「最近很火熱的兩個目的地，一個是重慶，另一個是西安。」當中受到電影《尋秦記》帶動，近兩個月西安報團率增幅約四成。
去東京血拚住這超方便！新宿、池袋等鬧區車站周邊飯店精選
說到東京自由行，就會想到血拼購物行程！在短暫的東京旅遊中，最重要的就是與時間賽跑，有效率的運用時間把想去的地方都跑遍。除了行程流暢、安排交通為首要方法之外，選擇飯店也是需要下功夫！找到一間能夠去哪都便利的飯店就成了非常重要的事囉。 東京都內有幾個重要車站，除了有多條鐵路通過外，附近更是好逛好買。只要選定這些車站附近的飯店作為據點，那麼出外瘋狂購物再也不需要繞遠路。LIVE JAPAN將精選新宿、池袋、澀谷以及秋葉原，這些許多觀光客都知道的大站，將飯店精選清單整理給大家，這樣下次的東京行就不用煩惱該怎麼挑飯店啦！ 首圖照片來源：Booking.com
內地農曆新年長假期 旅遊業界料138萬內地客訪港
【on.cc東網專訊】農曆新年臨近，內地今年有9日假期，旅監局日前估計約2,200個內地旅行團在新年假期間訪港，涉及8.6萬人次。香港旅遊促進會總幹事崔定邦今日（10日）在電台節目中表示，預計新年假期超過95%訪港內地旅客為個人遊，人數超過130萬。在酒店房間預
【東京上野景點】不只有櫻花！上野公園的春夏秋冬四季不同的面貌&活動資訊
位於東京台東區的「上野恩賜公園」（以下稱「上野公園」），於1873年被指定為日本第一座公園，是處蘊含歷史的熱門景點。由於園內處處皆是綠意盎然的景色、因此別名也稱作「上野之森」。另外，在總面積約53萬平方公尺的廣大占地內，除了因大貓熊而聞名的「恩賜上野動物園」之外，「東京國立博物館」、「東京都美術館」以及「國立西洋美術館」等等的藝術文化景點也非常的豐富充實。 除此之外，上野公園從江戶時代開始便是著名的「熱門賞櫻景點」，每到春天絡繹不絕的賞櫻遊客，使得公園熱鬧不已，但其實除了春天以外，四季分明的風貌也是必賞之處喔！接下來讓我們來各別介紹上野公園春‧夏‧秋‧冬四季夢幻美景的迷人之處喔。 main image：KungChuyada / Shutterstock.com
渡邊圭祐高挑身材迷妹瘋狂！ 帥氣外表下藏著可靠男友力！
渡邊圭祐那張帶點狐狸眼的帥臉，一出場就讓人感覺像從漫畫裡走出來的理想男友，高挑182公分的身材配上那種從容不迫的氣質，簡直是迷妹的終極幻想。
日本山陽新幹線車票優惠｜送日本景點9折優惠碼！買票攻略：列車種類＋車程＋座位級別＋行李限制＋票價比較
在日本國內旅遊時，以速度快、準時率高、乘坐舒適及安全性見稱的新幹線，早已成為不可或缺的重要交通工具。其鐵路網絡橫跨日本全國，由北海道最北端一路延伸至九州最南端，無論是跨城市移動還是長途行程規劃，皆是旅客首選。現時日本有10條新幹線主要路線，Yahoo Travel一口氣整理了山陽新幹線的列車種類、所需時間、座位級別、行李限制及票價比較，並附上實用購票方法，讓首次搭乘或自由行旅客都能輕鬆規劃行程。
釜山親子遊 5 大必玩景點＋住宿推薦！親子一齊爆玩放電
Trip.com 為你推介 5 大釜山親子遊必玩景點、親子住宿推薦，以適合親子的角度計劃你的釜山親子遊，讓大家都能玩得安心又盡興。
PokéPark Kanto｜東京大雪！寶可樂園關都變銀白世界 網民：超夢幻
日本昨日（2月8日）受超強寒潮來襲，位於讀賣樂園內的全新主題樂園寶可樂園：關都（PokéPark Kanto）亦迎來了開幕後首場大雪。整個園區被厚厚積雪覆蓋，由原本的翠綠森林變成了銀白色的寶可夢世界。不少正在園內探索的旅客紛紛於社交媒體上分享實景相片，大讚雪中的關都地區猶如遊戲畫面般夢幻。
傳PS6規格細節曝光！將搭載30GB GDDR7高速記憶體
雖然近期眾多傳聞都指出，微軟和索尼可能會因為 AI 熱潮，在記憶體供應鍊吃緊的狀況下，選擇延後下一世代的新主機。而最近關索尼（ Sony）下一代遊戲主機 PlayStation 6（PS6）的硬體規格傳聞已經曝光。
加斯柏連尼讚馬倫「有維埃里影子」
【Now Sports】在冬季轉會窗加盟羅馬的馬倫剛在周一梅開二度，教練加斯柏連尼指他有已故意大利前鋒維埃里的影子。羅馬周一憑馬倫（Donyell Malen）包辦兩個入球，以2:0打敗卡利亞里，對於這名上月才由阿士東維拉借來的荷蘭鋒將，加斯柏連尼讚不絕口，而被問到馬倫可否像當年的雲巴士頓一樣，成為另一個在意甲大放異采的荷蘭外援時，加斯柏連尼說：「雲巴士頓在體格上也有不同，而我更看到他與維埃里的相似之處。」「他的力量，擺脫纏繞球員的動作，斜線入楔攻擊空檔的跑動，都帶著一點維埃里的影子。」加斯柏連尼續說。「他會取得大量入球。」首都狼贏波後24戰得46分排第5，與第4位的祖雲達斯同分。
3招讓你「高效率玩京都」！京都自由行旅遊行程這樣安排最省時
終於來到想來已久的京都！走出JR京都車站之後，「從這裡開始要怎麼繞才能節省移動時間呢？」有這種想法的旅客朋友一定非常多吧。 最理想的京都觀光方式就是花個幾天慢慢在此遊玩，但是旅客通常日數有限，都是短時間馬上又要到下一個地方。這樣的話當然會有「要用最高的效率去逛！」的想法。接下來就讓LIVE JAPAN來幫助大家實現這個願望！
英擴大BNO簽證適用對象 華批政治操弄
【on.cc東網專訊】英國傳媒周一（9日）指，英國政府擴大透過英國國民（海外）護照（BNO）居英入籍的「5+1」計劃適用對象，容許BNO持有人1997年香港回歸前未滿18歲的子女，現合資格獨立申請BNO簽證，無須依附父母。中國駐英大使館回應指，中方一貫堅決反對英
清遠純玩2天團人均低至$199！住溫泉度假山莊、歎獨立泡池、包食3餐、任玩KTV、麻將
$199起就可以北上玩兩日？無錯！KKday最近推出的清遠純玩 2 天團，行程安排入住去年全新裝修的佛岡樵春溫泉度假山莊，最正的是每間房都設有獨立泡池，私隱度極高，而且包食足3餐及暢玩KTV、麻將、浸溫泉等酒店設施！如果湊足6人，更可以免費升級住 3房1 廳大別墅，還有私人麻將枱任打，簡直是為港人度身訂造的「包棟式」度假體驗！除返開人均低至$199，想來個短途旅行差電就要mark實時間！
澳門自助餐2026｜精選11間抵食澳門自助餐推薦！限時買一送一優惠碼／人均最平低至$129／送空中漫步體驗優惠
相信不少港人都會趁放假到澳門旅行，除了可欣賞中葡特色的建築物外，消費亦都平靚正，更有港人專程去澳門食自助餐，當中酒店級數最平百多元一位都有！Yahoo購物專員為大家精選11間抵食澳門自助餐推薦，這間酒店自助餐有買一送一優惠碼，自助午餐人均低至$129，又有自助餐連住宿優惠、部分酒店更有水上樂園和摩天輪門票優惠等，優惠十分多，事不宜遲即刻為大家介紹澳門11間自助餐優惠。
銀娛(00027.HK)「嘉佩樂」酒店正式開幕 提供95間套房和別墅
銀河娛樂(00027.HK)旗下最新酒店「嘉佩樂」正式啟幕，為府邸式渡假酒店，針對高端賓客，提供95間套房和別墅，賓客可享有24小時私人管家服務、行李裝拆等服務。 酒店內的別墅設兩房及四房戶型，當中天際四房式別墅面積近700平方米，設有專屬室內花園、休閒室、健美室、遊戲室及多媒體娛樂室等；而天際兩房式別墅亦配備多項專屬設施，更設有專為家庭而設的童趣房。至於尊尚兩房式及尊尚套房由128平方米起，設有室內私人泳池、日光浴床及大理石浴室等。(ss/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
攜程(09961.HK)Trip.com：港人春節長假傾向亞太區中短程旅遊
攜程-S(09961.HK)旗下國際一站式旅遊服務平台Trip.com公布最新旅遊數據，指出農曆新年將至，今年長假期港人較傾向於選擇在亞太區內的短程至中程旅遊，反映旅遊市場復甦強勁，而且需求持續穩定。 Trip.com航班數據顯示，今年港人農曆新年的平均旅程長度約為7.7天，約40%香港旅客在出發前31至60天進行預訂，近一半香港旅客甚至提早兩個月以上進行預訂。其他市場如台灣、新加坡及日本亦呈現類似趨勢，反映各地旅客均提早部署農曆長假期。 旅遊目的地方面，日本、泰國、南韓、菲律賓、越南、馬來西亞、新加坡及印尼繼續成為港人熱門旅遊目的地，中短途行程佔整體約六成，而長線旅程方面則以澳洲及英國最受青睞。從年齡層分布觀察，35至49歲群組佔比最高，家庭與親子出遊需求明顯；同時，18至34歲年輕旅客以及長者旅遊比例均有上升趨勢，展現「多世代同行」的節日出遊新氣象。 Trip.com又指，香港亦成為亞太旅客農曆新年期間的熱門旅遊目的地，數據顯示入境旅客主要來自日本、南韓、泰國、越南、馬來西亞及新加坡，同時英國與美國長途旅客比例亦顯著上升。近八成入境旅客選擇入住四星或以上酒店，反映外地旅客對優質住宿
日本九州新幹線車票優惠｜即減$150！買票攻略：列車種類＋車程＋座位級別＋行李限制＋票價比較
在日本國內旅遊時，以速度快、準時率高、乘坐舒適及安全性見稱的新幹線，早已成為不可或缺的重要交通工具。其鐵路網絡橫跨日本全國，由北海道最北端一路延伸至九州最南端，無論是跨城市移動還是長途行程規劃，皆是旅客首選。現時日本有10條新幹線主要路線，Yahoo Travel一口氣整理了九州新幹線的列車種類、所需時間、座位級別、行李限制及票價比較，並附上實用購票方法，讓首次搭乘或自由行旅客都能輕鬆規劃行程。
銀娛(00027)旗下澳門銀河 嘉佩樂昨日正式啓幕
銀河娛樂(00027.HK)旗下澳門銀河 嘉佩樂昨日正式啓幕。這間酒店僅提供95間套房和別墅,通過有限的房間數量專注怡人的親切感和專屬感。澳門銀河 嘉佩樂的開幕,進一步鞏固「澳門銀河」作為區內首屈一指體驗式旅遊目的地的地位。銀河娛樂集團首席營運總監 — 澳門祁嘉杰表示:「『澳門銀河』自創立以來,即致力打造匯聚全球頂級款待服務與極致奢華體驗的目的地。我們欣然向來自世界各地的珍貴賓客呈獻『澳門銀河 嘉佩樂』酒店,此全新項目體現了我們標誌性且不斷進化的『傲視世界 情繫亞洲』服務理念——不僅是專崇個性化,更預見所需,承諾真正的奢華不再僅關乎盛大場面,而在於稀世珍享。」嘉佩樂酒店集團高級運營副總裁 Clive Edwards 表示:「此次與『澳門銀河』的強強聯合,是嘉佩樂品牌願景的獨特詮釋:於綜合度假城之中打造一處私密而具府邸格調的避世雅境。賓客在臻享『澳門銀河』各項世界級設施的同時,體驗嘉佩樂備受讚譽的待客之道,沉浸於嘉佩樂文旅官精心策劃的專屬體驗,探索澳門特有的深厚文化底蘊。」銀河娛樂集團主席呂耀東總結:「澳門銀河 嘉佩樂以建築美學、精細服務、經典美饌,以及私密居停為我們最講究的貴賓構建全面
Trip.com 農曆新年旅遊以亞太短線遊最受歡迎
隨着農曆新年臨近，今年的「請二放九」長假期帶動港人出遊。根據Trip.com最新航班及酒店數據，亞太區短至中程旅程仍為港人旅遊首選，反映出旅遊市場復甦強勁且需求持續穩定。 Trip.com航班數據顯示，今年港人農曆新年的平均旅程長度約為7.7天，約四成香港旅客在出發前31至60天進行預訂，近一半香港旅客甚至提早2個月以上進行預訂，其他市場如台灣、新加坡及日本亦呈現類似趨勢，顯示各地旅客均提早部署農曆長假期，希望能夠制訂最心儀的旅遊行程。 亞太地區為熱門目的地,家庭與多世代出行成主流。在目的地選擇方面，日本、泰國、南韓、菲律賓、越南、馬來西亞、新加坡及印尼持續成為港人熱門旅遊目的地，長線旅程方面則以澳洲及英國最受青睞。中短途行程佔整體約六成，反映港人偏好文化體驗與休閒度假兼具的旅遊模式。 除出境熱潮外，香港亦成為亞太旅客農曆新年期間的熱門旅遊目的地。Trip.com數據顯示，入境旅客主要來自日本、南韓、泰國、越南、馬來西亞及新加坡，同時英國與美國長途旅客比例亦顯著上升。近八成入境旅客選擇入住四星或以上酒店，反映外地旅客對優質住宿體驗的重視。 今年農曆新年期間，不少東亞及東南亞目的地受惠於
同程旅行(00780.HK)：杭州、青島等內地城市農曆新年赴港遊客流增幅逾200%
同程旅行(00780.HK)旗下國際旅行平台Hopegoo CEO沈文靖表示，平台數據顯示，今年香港農曆新年假期期間(2月17日至19日)香港居民到內地旅遊渡假的需求較去年同期增幅明顯。數據顯示，農曆新年假期到內地旅遊的港人當中35歲以下的年輕人佔比高達45%，50歲以上的中老年人群佔比約為10%。 同程旅行平台截至2月10日的數據顯示，香港位居內地居民農曆新年出境遊的前五大熱門目的地之列。同時，深圳、廣州、上海、北京、珠海、重慶等均為港人農曆新年到內地旅遊渡假的熱門目的地。 隨著內地赴港個人遊城市的持續擴容，農曆新年赴港遊的熱門客源城市在大灣區城市與京滬等一線城市之外，來自杭州等新一線城市的赴港遊客流增幅明顯。同程旅行平台數據顯示，今年農曆新年假期赴港遊客流量較大的內地城市主要有深圳、廣州、北京、上海、杭州、成都、無錫、青島、寧波等。其中，杭州、青島、寧波等地的赴港遊客流增幅均超過了200%。 農曆新年期間，內地居民赴港旅遊需求旺盛，熱門地段的酒店價格漲幅明顯。同程旅行平台截至2月10日的預訂數據顯示，2月15日至2月23日入住的香港酒店均價較去年同期上漲逾130%。與去年同期相比，