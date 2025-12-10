《內幕》專訪｜吳鎮宇與導演麥兆輝互窒到似鬧交？
東京7.3級直下地震危機？ 840萬人無家後醫療點爆滿！
東京7.3級直下地震危機？ 840萬人無家後醫療點爆滿！
東京7級地震「最壞劇本」曝光！
哎喲，日本的首都圈本該是高樓林立、櫻花滿街的繁華夢幻，誰知專家小組最新評估一出，7.3級直下地震最壞情況下，死傷1.8萬人、經濟損失高達83萬億日圓（約4.2萬億港幣），聽起來像災難片預告！小編刷到共同網頭條時心想，這不就是「地震版東京日劇」的續集嗎？來，咱們邊檢查地震包邊聊聊這份最新報告，保證不慌，只添點防災小撇步～🌸
死亡人數減半目標的「未實現」
日本政府2015年《推進對策基本計劃》設10年內將首都直下地震死亡減半的目標，但12月5日專家小組會議草案顯示，7.3級地震預計死1.8萬人，比2013年評估減5000人，經濟損失83萬億日圓也降12萬億日圓。
NHK報導，這得益房屋抗震加固和防火改善，但目標仍未達標，政府計劃修訂對策，強化疏散和醫療。網友在X調侃：「減半還1.8萬，東京地震包該升級了。」這種未實現，這目標總讓人警覺加倍。⚠
40萬棟燒毀的建築危機
草案預測，地震將毀40萬棟建築，燒毀率高達30%，840萬人無家可歸。讀賣新聞報導，這是考慮火災蔓延和餘震的最新模擬，首都圈人口密集，交通癱瘓可能加劇傷亡。
專家強調，新評估首次算入疏散生活導致的健康惡化，死亡估計1.6萬至4.1萬人，包括老人心臟負荷和心理壓力。網友在PTT防災板po：「40萬棟毀，東京變廢墟。」
香港LIHKG笑說：「83萬億損失，台灣地震包怕怕。」這種危機，這燒毀總讓都市多點脆弱。🏢
政府修訂的醫療與疏散重點
專家小組本月會議總結結果，內閣府將修訂計劃，推廣智能手機警報和社區避難所。共同社報導，2025年預算增1000億日圓強化防火網和地下避難，針對老人多首都圈，醫療點將擴建。
網友熱議：「修訂好解方，地震包裡加水。」這種修訂，這重點總讓防災多點希望。🩹
網友的地震包熱議
事件發酵，X和LIHKG如火山！台灣網友po：「日本東京地震評估1.8萬死，83萬億損失！」香港讀者笑：「減半還這麼多，地震包該囤了。」有人怒：「目標未達，政府早該動！」；
有人嘆：「840萬無家，疏散生活太慘。」共同網預告文狂吸千萬流量，粉絲猜「修訂會不會推VR地震訓練」。這種熱議，這地震包總讓人邊笑邊嘆：預測慘，準備更需。📱
Japhub小編有話說
哇，這東京地震評估瓜看完，小編的地震包都加了水了！從1.8萬死到83萬億損，這最壞劇本太真實。
如果你有防災妙招，或日本地震趣聞，留言區分享～下次挖個不震的日本都市趣聞，穩穩點哦！
