東京鬼節禁地的驚悚秘密！ 五大鬧鬼地點暗藏什麼秘密！
東京鬼節禁地的驚悚秘密！ 五大鬧鬼地點暗藏什麼秘密！
鈴森刑場的斷頭冤魂
東京的鬼節（農曆七月初一）可不是鬧著玩的，傳說鬼門關大開，陰氣特別重！如果你正在東京旅遊，晚上還是早點回飯店吧😅。
第一個要介紹的猛鬼地點是品川區的鈴森刑場，江戶時代的三大刑場之一。據《東京新聞》報導，這裡曾有上萬名囚犯被斬首或燒死，不少還是冤案！
如今這裡被列為東京都文化財，保留了處刑痕跡，像「首洗井」據說專門丟棄人頭，傳聞有人看到頭顱從井裡飄出來😱。
雖然井口已被鐵網封住，但網友在X上仍議論紛紛，有人說半夜經過聽到怪聲，毛骨悚然！
新宿酒店的淒厲哭聲
新宿的某間酒店，聽說可是靈異愛好者的朝聖地！根據《週刊文春》記載，這裡曾發生一起行李箱藏屍案，兇手至今下落不明。從那之後，24樓常傳出女人的哭聲，淒厲到讓人頭皮發麻。
更有住客在X上分享，半夜聽到敲門聲，開門卻空無一人！😓一位網友@shinjuku_ghost寫道：「住24樓真的有陰影，半夜不敢上廁所！」酒店雖未公開承認靈異事件，但這傳聞吸引不少人專程入住探險，你敢試試嗎？
新宿車站的隱形慰靈碑
新宿車站可是東京最熱鬧的交通樞紐，但你知道它也有鬧鬼傳聞？據《All About Japan》報導，中央線月台因頻繁的跳軌事件，成為靈異熱點。
日本網友常在X上說，看到月台上飄忽的人影，還傳出有座「看不見的慰靈碑」。其實，這座碑是為了紀念鐵道工程殉職的員工，藏在員工專用區，一般乘客看不到。
X上有粉絲@tokyo_mystery說：「半夜等車時，總覺得有人在看我！」😰這神秘的氛圍，讓新宿車站多了層詭異色彩。
千駄谷隧道的血色幽靈
離原宿和表參道不遠的千駄谷隧道，雖然位於熱鬧地段，卻是靈異傳聞的溫床！據《東京Walker》介紹，這條1964年為東京奧運建的隧道，施工時直接挖在江戶時代仙壽寺墓園下方，難怪總有陰森感。
網友聲稱見過白衣幽靈、牆上鬼臉，甚至滿身鮮血的倒吊女鬼！😲X上有人@sendagaya_spooky分享：「晚上騎車經過，感覺後座有東西！」雖然官方否認靈異，但這隧道的恐怖傳說，還是讓人不敢深夜路過。
道了堂跡的深夜啜泣
八王子市大塚山公園的道了堂遺址，被當地人稱為東京最恐怖地點之一！據《朝日新聞》，這座明治時期繁盛的寺院遺址，昭和30年代發生看守婆婆被強盜殺害的兇案，後來有人聽到婆婆冤魂的哭聲。
昭和40年代，又有一名年輕女子被大學助教殺害棄屍，之後半夜常傳出女子的嗚咽聲。X上網友@haunted_hachioji說：「晚上散步經過，真的聽到怪聲，嚇到跑回家！」😨這地方至今吸引無數靈探愛好者，你有膽量去探險嗎？
Japhub小編有話說
東京的鬼節氣氛真的不是蓋的，這五大鬧鬼地點光聽就讓人腿軟！😅從鈴森刑場的斷頭井到道了堂的哭聲，每個故事都像恐怖片劇本。
小編建議，鬼節期間還是別太晚在外晃蕩，安全第一！不過這些傳聞也讓東京多了點神秘魅力，你信不信這些鬼故事？快留言告訴我你的想法吧～
