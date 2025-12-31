新年除夕特別交通及運輸安排一文睇晒
東京旅遊｜《魷魚遊戲》登陸東京澀谷！挑戰「一二三木頭人」、「拔河」及「彈珠遊戲」等沉浸式體驗
想一試參加《魷魚遊戲》？讓全球觀眾注目的生死遊戲，如今不再只是劇集情節，而是可以親身參與的真實體驗。2026年初，Netflix 授權的「渋谷リアル・イカゲーム（澀谷真實．魷魚遊戲）」將正式登陸東京澀谷，在東京澀谷東急 Plaza 3樓盛大舉行，門票現已開售，大家準備走進那熟悉又驚心動魄的世界。
魷魚遊戲體驗 全球巡迴 日本澀谷登場
《魷魚遊戲》自2021年首播以來，迅速成為全球現象級作品，劇中以童年遊戲包裝的殘酷競賽，挑戰人性與生存極限。這部風靡全球的韓國劇集將從虛構走向現實，自2024年於紐約首度亮相後，已巡迴至馬德里、首爾、倫敦、悉尼及洛杉磯等地，場場爆滿。這次終於來到日本，將於2026年1月16日至7月20日，並選址人氣地段澀谷，於翻新後的東急 Plaza 三樓全層舉行，為亞洲粉絲帶來前所未有的沉浸式娛樂體驗。
沉浸式場景 還原經典「一二三木頭人」
活動場地將完整重現劇中場景，參加者需掃描面部登記成為「玩家」，並可與最多20人一同挑戰六大經典遊戲，包括「一二三木頭人」、「拔河」及「彈珠遊戲」等。每一關卡都忠實呈現劇中氛圍，讓人仿如置身真實的魷魚遊戲世界。
主題咖啡店與限定商品 「綠色運動服」特典票
除了遊戲體驗，現場亦設有主題咖啡店，提供原創餐飲選項；另有拍照專區及周邊商品專賣店「ヨンヒ的遊樂場」，讓粉絲盡情打卡與選購紀念品。若想更深入體驗劇中角色的視角，亦可選購附送「綠色運動服」的特典票，或升級至可進入 VIP 房間的尊貴門票，模擬劇中貴賓觀戰的奢華場景。
澀谷真實．魷魚遊戲
日期：2026年1月16日至2026年7月20日
營業時間：11am-9:30pm
地址：日本東京東急廣場3樓
平日票價：
成人（大學生以上）3,900日圓
兒童（小學生、國中生、高中生）3,300日圓
週末及假日票價：
成人（大學生及以上）：4,100日圓
兒童（小學、國中、高中）：3,500日元
註：學齡前兒童免費入場，但參加遊戲需要門票。
售票網：按這裡
