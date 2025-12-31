2026東京café推薦4間！打卡玻璃屋/咖啡啫喱/即烘焙即手沖咖啡

香港人愛去cafe，而日圓持續下跌，不少人立即買機票「返鄉下」，到日本肆意逛逛，而東京是不少港人的首選目的地！東京cafe裝修細緻精美，甜點好食，逛累了，就找一間愜意café休息一下，數數戰利品，回味相機拍下新鮮而又陌生的照片。Yahoo Food為讀者推薦4間東京café，讓大家到了日本都可以歎個靚tea，叉足電，繼續開心享受生活，立即睇下文介紹！

4間東京café介紹

1. COFFEEモカ

於昭和50年（公元1975年）創立的COFFEEモカ是東京cafe老店，最近的鐵路站為「江古田」，裝修非常復古，由婆婆一人打理，必食其咖啡啫喱（コーヒーゼリー），咖啡啫喱口感柔軟突出，被大量牛奶盛載，加上浸在其中的還有邊食邊融的香草味雪糕，越食越甜令人一口接一口！另外，同樣推介其厚燒吐司（厚焼きトースト）套餐，套餐共5款，吐司厚達5厘米，配以自家每日新鮮製作的薯仔沙律，加上手沖咖啡，足以度過一個輕鬆悠閑的半晝！

COFFEEモカ

地址：東京都練馬区栄町39-5（地圖按此）

營業時間：星期一至五09:00am-18:00pm；假日不定期休息

COFFEEモカ（圖：Twitter@Coffee_JU_）

內部環境（圖：Twitter@Nathan2018akira）

咖啡啫喱（圖：Twitter@KILLERs_cafe）

厚燒吐司套餐（圖：Twitter@KILLERs_cafe）

2. 神乃珈琲Factory&Labo

位於全日本都有分店的神乃珈琲，光是東京就已經有銀座、代官山和新宿店，但這次介紹的是位於目黑區，於學藝大學站附近的Factory & Labo，全因建築物外觀設計是極具打卡價值的玻璃屋，最適合文青於此揮霍時間！店內咖啡都是自家烘焙，從店面中央玻璃帷幕中可直視其烘焙室，感覺非常新鮮，手沖咖啡有三種不同烘焙度的調豆咖啡選擇，分別為招牌的「神煎」，甘味、酸味與苦味融合恰到好處；「華煎」則偏果香和酸味；「醇煎」如其名，較濃厚芳醇。

神乃珈琲Factory&Labo

地址：東京都目黒区中央町1-4-14（地圖按此）

營業時間：星期一至日09:00am-20:00pm

神乃珈琲Factory&Labo（圖：Tabelog）

烘焙室（圖：Tabelog）

沖咖啡也像是在實驗室內似的（圖：Tabelog）

草莓千層酥，奶油細緻綿密，外皮酥脆，口感清甜（圖：Tabelog）

3. Sd Coffee

位於東京北千住，復古味超濃的Sd Coffee，將錢湯文化融入在店內裝修及食品器具中，當中最具打卡元素的，不得不提店內本屬錢湯必備的巨大富士山風景畫，由日本僅存的錢湯畫師繪製，超具心思。而餐廳必點美食有「超級奶昔（めっちゃむっちゃシェイク）」，含不同口味，如草莓、抹茶、薄荷朱古力等，當中薄荷清新沁涼，可解一解香醇朱古力的甜膩；另外，超級芝士熱狗（スーパーめっちゃチーズドッグ）和「日式拿坡里義大利沾麵」（つけナポリタン同樣必試！

Sd Coffee

地址：東京都足立区千住4-19-11 サーパスビル 1F（地圖按此）

營業時間：星期一，星期三至日11:30am-18:00pm

Sd Coffee（圖：Tabelog）

內部環境（圖：Tabelog）

超級奶昔（圖：Tabelog）

超級令和奶昔，加入黑糖、白玉糰子等材料，特製濃縮咖啡及咖啡啫喱（圖：Tabelog）

超級芝士熱狗，芝士鋪滿整條熱狗，香氣濃郁，香腸肉汁豐沛，完美配搭，還附上杯裝馬鈴薯蒸蛋（圖：Tabelog）

日式拿坡里義大利沾麵，融入日式沾麵分開湯汁的吃法（圖：Tabelog）

4. February Café

位於淺草的February Café極具人氣，屬不少上班人士的早餐之選，首推其採用淺草老牌麵包店製成的吐司，有奶油和芝士口味，輕輕塗上奶油，入口酥脆扎實；而芝士吐司有拉絲效果，味道濃郁，再加上一杯清香拿鐵，作為早餐絕對足以喚醒整個人！

February Café

地址：東京都台東区駒形1-9-8（地圖按此）

營業時間：星期一至日08:15am-19:00pm

February Café（圖：Tabelog）

內部環境（圖：Tabelog）

吐司（圖：Tabelog）

三文治非常足料（圖：Tabelog）

推出多款秋天新品，採用栗子入饌，有布甸、三文治、吐司等（圖：IG@february_cafe）

焙茶布甸（圖：IG@february_cafe）

