2026東京café推薦4間！打卡玻璃屋/咖啡啫喱/即烘焙即手沖咖啡

宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
2026東京café推薦4間！打卡玻璃屋/咖啡啫喱/即烘焙即手沖咖啡
Yahoo Food推介你一定要知道的5間東京打卡café，即睇內文：
香港人愛去cafe，而日圓持續下跌，不少人立即買機票「返鄉下」，到日本肆意逛逛，而東京是不少港人的首選目的地！東京cafe裝修細緻精美，甜點好食，逛累了，就找一間愜意café休息一下，數數戰利品，回味相機拍下新鮮而又陌生的照片。Yahoo Food為讀者推薦4間東京café，讓大家到了日本都可以歎個靚tea，叉足電，繼續開心享受生活，立即睇下文介紹！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
4間東京café介紹
1. COFFEEモカ
於昭和50年（公元1975年）創立的COFFEEモカ是東京cafe老店，最近的鐵路站為「江古田」，裝修非常復古，由婆婆一人打理，必食其咖啡啫喱（コーヒーゼリー），咖啡啫喱口感柔軟突出，被大量牛奶盛載，加上浸在其中的還有邊食邊融的香草味雪糕，越食越甜令人一口接一口！另外，同樣推介其厚燒吐司（厚焼きトースト）套餐，套餐共5款，吐司厚達5厘米，配以自家每日新鮮製作的薯仔沙律，加上手沖咖啡，足以度過一個輕鬆悠閑的半晝！
COFFEEモカ
地址：東京都練馬区栄町39-5（地圖按此）
營業時間：星期一至五09:00am-18:00pm；假日不定期休息
2. 神乃珈琲Factory&Labo
位於全日本都有分店的神乃珈琲，光是東京就已經有銀座、代官山和新宿店，但這次介紹的是位於目黑區，於學藝大學站附近的Factory & Labo，全因建築物外觀設計是極具打卡價值的玻璃屋，最適合文青於此揮霍時間！店內咖啡都是自家烘焙，從店面中央玻璃帷幕中可直視其烘焙室，感覺非常新鮮，手沖咖啡有三種不同烘焙度的調豆咖啡選擇，分別為招牌的「神煎」，甘味、酸味與苦味融合恰到好處；「華煎」則偏果香和酸味；「醇煎」如其名，較濃厚芳醇。
神乃珈琲Factory&Labo
地址：東京都目黒区中央町1-4-14（地圖按此）
營業時間：星期一至日09:00am-20:00pm
3. Sd Coffee
位於東京北千住，復古味超濃的Sd Coffee，將錢湯文化融入在店內裝修及食品器具中，當中最具打卡元素的，不得不提店內本屬錢湯必備的巨大富士山風景畫，由日本僅存的錢湯畫師繪製，超具心思。而餐廳必點美食有「超級奶昔（めっちゃむっちゃシェイク）」，含不同口味，如草莓、抹茶、薄荷朱古力等，當中薄荷清新沁涼，可解一解香醇朱古力的甜膩；另外，超級芝士熱狗（スーパーめっちゃチーズドッグ）和「日式拿坡里義大利沾麵」（つけナポリタン同樣必試！
Sd Coffee
地址：東京都足立区千住4-19-11 サーパスビル 1F（地圖按此）
營業時間：星期一，星期三至日11:30am-18:00pm
4. February Café
位於淺草的February Café極具人氣，屬不少上班人士的早餐之選，首推其採用淺草老牌麵包店製成的吐司，有奶油和芝士口味，輕輕塗上奶油，入口酥脆扎實；而芝士吐司有拉絲效果，味道濃郁，再加上一杯清香拿鐵，作為早餐絕對足以喚醒整個人！
February Café
地址：東京都台東区駒形1-9-8（地圖按此）
營業時間：星期一至日08:15am-19:00pm
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
>>按此查看 日本旅行全攻略<<
更多日本旅遊飲食攻略
2026東京Omakase推介合集！低至$5,500日圓食米芝蓮級銀座本店（附訂位攻略及連結）
2026東京打卡café推薦5間！元祖海苔吐司/咖啡啫喱/即烘焙即手沖咖啡
東京一日遊│東京美食及必訪景點介紹！新地標宮下公園/24小時營業涉谷橫丁
2026東京拉麵推介合集！米芝蓮一星/Tabelog拉麵百名店/拉麵Wine Paring
2026大阪café推薦5間！大阪自由行必去：百年歷史大樓打卡一流/必食水果千層蛋糕/河岸邊食布甸
2026大阪Omakase推介合集！低至1,000日圓食廚師發辦/米芝蓮江戶前壽司只需5,500円（附訂位方法及連結）
更多日本旅遊交通攻略
東京成田機場接送｜實試成田機場包車到東京市區！一文睇清可放多少件行李/車程/訂購攻略
東京交通｜機場最新直通巴士 新宿歌舞伎町來回成田或羽田機場！4月14日開始／35分鐘直達／1,300日圓起
日本交通全攻略！事先買飛省錢省時間？東京高速巴士$105起/機場專車接送/兩大廉航限時優惠
日本機場接送｜東京羽田／成田、大阪關西、北海道新千歲、沖繩那霸機場包車接送懶人包！羽田出市區最平$659起
更多東京酒店推介
東京新酒店19大推介、人均低至$205！望東京鐵塔暢泳/機器人遞毛巾/鄰近東京站
東京平酒店推介！日本商務APA連鎖品牌外還有這些選擇 人均$374.4起 高CP值/鄰近地鐵站/溫泉大浴場
東京酒店｜星野OMO3淺草7.31開業！早鳥優惠最平人均$327睇到東京晴空塔＋淺草寺美景、距淺草站4分鐘步程
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
李日朗與家人相繼罹癌 獨自入院感孤立無援：獨自硬扛的時候，有多難
現年43歲嘅李日朗（Don），喺2003年以歌手身份出道，並因拍攝TVB青春偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》令人關注，及後與蔣雅文（Mandy）以情侶檔形式發展，不過發展平平。2010年與唱片公司完約後，選擇北上內地發展。近年佢淡出娛樂圈，任職國際塑顏術教師，擁有自己嘅店舖，親自為顧客進行小顏術之外，亦有收徒弟。較早前佢拍片正式宣布退出娛樂圈，依然活躍於社交平台嘅佢，不時拍片與網民互動。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
內地熱議「7大港女特徵」直言一眼認出誰是港女：不愛化妝、大多有紋眉、膚色偏黑？
不知道大家平常走在街上能否輕易分出誰是本地人，誰是遊客呢？而內地女生似乎自有一套方法，她們總結出「港女7大特徵」，並直指只要靠這7大特徵就能輕易認出眼前之人是否香港女生，即看看以下特徵是否完全與你的特徵符合呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
李龍基落淚親證分手「爺孫戀」玩完 認係第三者但不感到抱歉：我乜都明白啦
75歲李龍基正式向傳媒透露已經分手，與39歲王青霞（Chris）的「爺孫戀」玩完，更邊講邊哭，又直認自己是第三者。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
陳庭欣與彩豐行老闆分手 由公屋仔到十億身家 女方越住越豪
陳庭欣宣布與彩豐行老闆楊振源和平分手，楊振源由公屋起步、會考零分白手興家，建立實業與物業並行的財務版圖，身家傳達十億港元。Yahoo 地產 ・ 1 天前
上水生果店遇口罩賊 錢兜藏「機關」保不失(有片)
上水龍琛路一間生果店險遭賊人光顧，一名戴口罩男子趁店員不在，企圖偷去掛在店舖近門口處錢兜內的鈔票。幸店主早設「機關」用夾子夾住鈔票，再用繩繫住夾子與錢兜，令賊人無功而返。am730 ・ 21 小時前
宣萱《尋秦記》宣傳穿搭意外地似「群姐」？橙綠拼上衣原來是「這品牌」，宋慧喬也穿過
《尋秦記》電影版要上映了，一眾演員都為電影造勢宣傳。日前宣萱就穿起了一件橙綠拼的服裝做宣傳，卻在Threads上引起熱話，指服裝「似曾相識」，有點像《愛回家》裡的群姐，隨即引起脆友們的討論。Yahoo Style HK ・ 18 小時前
西貢破邊洲男子疑拍照時失足墮崖喪命
【Now新聞台】西貢一名男子在破邊洲景點拍照時，懷疑失足墮崖死亡。 網上圖片見到，有警員在破邊洲附近觀景台調查，消防派出小艇在現場海面協助救援。警方早上十時許接獲一名遊客報案指，一名男子在破邊洲懸崖位置拍照時懷疑失足墮崖，從高處跌落對開海面。消防接報到場將墮海男子救起，送到西貢滅火輪基地，其後證實明顯死亡。#要聞now.com 新聞 ・ 18 小時前
王青霞被揭早已結婚生子兼疑與老公做冬過節 李龍基：感情要嚟就嚟，要走就走
被稱為TVB「御用皇帝」嘅75歲李龍基，與年齡相差36年嘅王青霞（Chris）展開「爺孫戀」，並已到訂婚階段，但王青霞被揭美國有未婚夫又曾欠債等，更因涉逾期居留、使用虛假文書等6項控罪被判入獄，不過當時李龍基仍心繫女友，仲話等佢出獄就即結婚。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
從「辦公桌小物」看同事距離：有些人，一眼就知道合不合
在職場裡，每個人都帶著工作用的表情來回穿梭。要不要靠近一個同事，其實不一定要多試探，座位旁那些小東西，往往已經透露了不少線索。姊妹淘 ・ 1 天前
大埔火鍋店女顧客疑不滿食物質素 擲碗碟吵鬧遭警噴椒制服 涉普通襲擊等 3 罪被捕｜Yahoo
大埔超級城一間火鍋店日前發生顧客擲碟鬧事案件，有店員被擊中受傷，警員到場將涉案的 37 歲女子制服並拘捕，期間曾噴胡椒噴霧。有關片段昨日（29日）在社交媒體流傳，該名女子情緒高漲，與 3 名到場警員展開罵戰，又反問自己「點樣行為不檢？」之後她被警員拉跌，再被按在地上，警員要求她冷靜，她再問：「點冷靜啊？你哋睇佢個樣紅晒！」警員發出警告後，向她噴胡椒噴霧，期間女子持續爆粗及掙扎：「仲要噴咁多！」Yahoo新聞 ・ 1 天前
網上熱話｜消防打排球跑出電車路執波 網民：寧願佢哋日日打波好過
大埔宏福苑五級火造成一名消防殉職，令社會更關注消防員的日常工作，不少市民一直疑問為何消防員經常於消防局內打排球。社交平台有網民發帖，指堅尼地城消防局附近有消防員於局內打排球期間，排球「飛出馬路」，要出街撿拾，引發網民熱議「真係寧願班消防日日打波好過」、「即係香港平安，好事嚟」。am730 ・ 1 天前
譚詠麟32歲兒子譚曉風成科技界人才 開發加密貨幣 任高級軟件工程師年薪逾百萬
75歲的「樂壇校長」譚詠麟（Alan），與紅顏知己朱詠婷（Wendy）所生的獨子譚曉風（Howard）如今年約32歲，遺傳了爸爸顏值及運動和音樂天賦，自小已是文武全才，在2010年香港會考成為「十優狀元」後即到海外升學，先在英國牛津大學工程科學系取得碩士學位，再到美國普林斯頓大學深造，是星二代之中的無敵學霸。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
屯門掃管笏夫妻爭執打架 妻子倒斃單位
【Now新聞台】屯門掃管笏發生命案，一對夫婦爭執打架，妻子其後昏迷死亡。 現場是屯門掃管笏管翠路一號星堤一個單位。下午四時許，警方接獲一名男子報案，指與妻子爭執打架，其後發現妻子昏迷在房間，救護員到場證實她明顯死亡。警方正調查事件。#要聞now.com 新聞 ・ 11 小時前
英國強制中資半導體企業建廣資產出售FTDI逾八成股權 知情人士：預計損失重大
中國半導體海外投資遭遇新一輪打擊。繼荷蘭安世半導體事件後，英國政府以國家安全為由，強制要求中國投資機構建廣資產出售其所持有的全球 USB 橋接晶片龍頭 FTDI(飛特帝亞)80.2% 股權，這場歷時三年的跨國併購以「強制剝離」告終，凸顯地緣政治對科技產業的深度干預。 2021鉅亨網 ・ 21 小時前
章子怡女兒才是「最強星二代」！遺傳媽媽高級國際臉、10歲就推出繪本作品 全網狂讚：顏值才華雙稱霸！
現場照片中可以看到，醒醒大方拿著自己的繪本合影，畫風童趣卻完整度高，不少網友直言「這真的不是隨便畫畫而已」，10歲就能完成一本有主題、有角色設定的作品，難怪被形容是才華型星二代。生日當天，醒醒的造型也意外成為討論亮點。沒有公主禮服或浮誇裝扮，而是以簡約、清...styletc ・ 1 天前
張柏芝自爆剖腹產後辛酸往事 直言獨自在家 網民批評前夫謝霆鋒
張柏芝與謝霆鋒當年因拍攝《老夫子2001》認識兼傳緋聞，二人於2006年結婚，張柏芝先後誕下謝振軒（Lucas）和謝振南（Quintus）兩名兒子，不過其婚姻僅維持5年結束。2018年，張柏芝秘密誕下細仔張禮承（Marcus），有傳Marcus爸爸係英籍型男工程師，但張柏芝始終未有透露Marcus生父嘅身份。日前，張柏芝於內地綜藝節目《一路繁花2》罕談當年剖腹產後辛酸往事，引起外界關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
破邊洲內地男失足墮海亡 與同學結伴行山 疑拍照不慎墜落70米高崖｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】一名20歲內地男子今（31 日）在西貢破邊洲的山崖墮海，傷重不治。警方初步調查案件無可疑，相信事主失足墮崖，暫列作屍體發現案。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
UNIQLO $49櫻桃內褲Threads爆紅！超可愛復古設計吸過萬讚好，網民：穿起來舒服又不卡臀
UNIQLO 櫻桃內褲 Threads 爆紅，帖文發佈 19 小時吸過萬讚好！UNIQLO 又一新品要爆紅了，最近脆友分享最新推出的櫻桃內褲，可愛藍紅配色飾有櫻桃圖案，加上中腰剪裁包覆性高，柔軟舒適不挑身材，引起了一陣搶購潮！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
又領先失分 馬利斯卡換走彭馬遭噓爆
【Now Sports】車路士是今季英超領先下失分最多的球隊，這次對般尼茅夫又失分，領隊馬利斯卡換走高爾彭馬，更惹來現場噓聲四起。車路士在這場周二英超，一度反超前2:1情況下，最終僅與來訪的般尼茅夫逼和2:2。當領隊馬利斯卡於63分鐘換走高爾彭馬（Cole Palmer），而以祖奧柏度入替時，引起在場球迷不滿，有球迷大叫：「你根本不知道自己在做甚麼」。連帶今場失分，車仔本季在領先情況下已失掉15分，是列強之最。馬利斯卡因身體不適，並沒出席賽後記者會，由卡巴利路代勞。被問到換走彭馬一事，卡巴利路說：「任何球迷都想最出色的球員留在場上，我們也是一樣。不過高爾剛從長時間養傷後復出。」「在這種情況下，我們必須找到合適的調動，從而贏波並保護球員的健康。」卡巴利路續說。now.com 體育 ・ 19 小時前
布志綸不點名批評Mr.舊隊友坐享其成 個人作品被無條件瓜分 暗寸被好兄弟好朋友出賣
樂隊Mr.於2008年出道後迅速崛起，2年後已經殺入紅館開演唱會，至2016年宣佈同唱片公司環球唔續約後以獨立樂隊形式發展。後來主音Alan布志綸改以獨立歌手發表作品後，與Mr.開始分道揚鑣，樂隊後來更以4人團隊運作。不過Alan未有正式宣布離隊，並曾於早前Mr.喺多倫多舉行公開演出前呼籲樂迷支持Mr.，接受訪問時對現時嘅Mr.送上祝福，更透露曾經探望患癌嘅隊友Dash（譚健文）。表面上好來好去，但係布志綸尋晚喺threads上面連環發文，對舊隊友作出控訴。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前