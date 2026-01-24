Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

東京Chiikawa Park門票減$25優惠｜人均$124.3起！重現吉伊卡哇之家＋哥布林牢房、逾百款限定商品

Chiikawa風靡全亞洲，購買Chiikawa精品或參觀Chiikawa景點，成為遊日旅客必到行程之一！像2025年7月開業的官方首個主題樂園「Chiikawa Park」，由原作漫畫家Nagano（ナガノ）親自監修，重現Chiikawa家、哥布林的牢房等，精品店更提供逾百件精品，是粉絲們必到的沉浸式樂園！

如今門票不用抽選，海外顧客可透過兩大官方渠道Trip.com或Klook輕易購票，成人票價$172起、小童$89起，而Klook趁新年前夕推出立減優惠碼，凡消費滿$500輸入指定優惠碼即減$25，一家四口購票人均只需$124.3起，立即睇睇優惠詳情！

2025年7月開業的官方首個主題樂園「Chiikawa Park」，由原作漫畫家Nagano（ナガノ）親自監修。（圖片來源：chiikawa_parkjp@X）

⭐限時即減$25優惠碼 一家四口人均$124.3

Klook現正推出「馬上放飛玩盡新年」活動，推出大量快閃優惠及必搶優惠碼，當中凡買滿$500輸入優惠碼【CNYJOY025】即減$25，用來購買兩大兩小Chiikawa Park門票剛好適用，一家四口門票折後只需$497，人均只需$124.3起，以平時甚少做優惠的Chiikawa Park來說絕對划算，優惠碼數量有限，先用先得！

Chiikawa Park門票【滿$500即減$25】

優惠期：即日至2026年2月27日

價錢：兩大兩小$497起，人均$124.3起（ 原價：成人$172起、小童$89起 ）

按此經Klook預訂

Chiikawa粉絲們必到的沉浸式樂園！（圖片來源：chiikawa_parkjp@X）

重現哥布林監獄、Chiikawa家等經典場景

Chiikawa Park於2025年7月28日開幕，選址東京東池袋Sunshine City Annex，樓高兩層，結合互動設施、角色裝置與限定精品店，是一個可以親身走進「Chiikawa世界」的體驗型設施。B1層為體驗層備有16個景點，首推「哥布林監獄」Chiikawa、小八、兔兔穿上囚犯服裝，重現漫畫中誤食蘑菇被關進牢房的情節；「Chiikawa家」從家具擺設到角色生活情境均細緻呈現，可以近距離觀看Chiikawa勤奮學習的模樣；「掉進洞裡的小八貓」透過鏡面錯位合影設計拍出趣味照片；「惡夢房間」以鏡面通道與強烈色彩營造超現實沉浸空間；「樹爺爺的森林園景」備有巨型樹木與環狀長椅，輕易拍出森林系相片。

「哥布林監獄」Chiikawa、小八、兔兔穿上囚犯服裝，重現漫畫中誤食蘑菇被關進牢房的情節。（圖片來源：chiikawa_parkjp@X）

「Chiikawa家」從家具擺設到角色生活情境均細緻呈現，可以近距離觀看Chiikawa勤奮學習的模樣。（圖片來源：chiikawa_parkjp@X）

「樹爺爺的森林園景」備有巨型樹木與環狀長椅，輕易拍出森林系相片。（圖片來源：chiikawa_parkjp@X）

「掉進洞裡的小八貓」透過鏡面錯位合影設計拍出趣味照片。（圖片來源：chiikawa_parkjp@X）

超過百款限定商品

一樓則為遊戲區與商品專區，遊戲方面包括捕捉角色及投擲食物，簡單易玩又具趣味。商品方面則有超過百款選擇，從毛絨公仔、T-shirt、背包、文具、頭飾、毛巾到角色主題食具等，不少款式為樂園限定原創商品，部分商品會設有限購，粉絲們小心荷包呀！

一樓則為遊戲區與商品專區，遊戲方面包括捕捉角色及投擲食物，簡單易玩又具趣味。（圖片來源：chiikawa_parkjp@X）

商品方面則有超過百款選擇，從毛絨公仔、T-shirt、背包、文具、頭飾、毛巾到角色主題食具等。（圖片來源：chiikawa_parkjp@X）

Chiikawa Park門票

價錢：成人$172起、小童$89起

按此經Trip.com購買 按此經Klook購買

Chiikawa Park

地址：東京都豊島區東池袋3丁目3-5 Sunshine City Annex B1F・1F（地圖按此）

營業時間：早上10時至晚上9時（最終入場晚上7時）

交通：乘搭JR山手線或東京Metro有樂町線至池袋站，步行約8至10分鐘即達

注意事項：

園區內不提供現金支付服務，請使用信用卡、交通 IC卡、電子錢包等電子支付方式。

本園區不設投幣式置物櫃，大型行李需存放於周邊設施，敬請見諒。

不得攜帶嬰兒車進入園區，雖可提供暫時保管服務，但對於保管期間可能發生的損壞、遺失或遭竊等，一概不承擔任何責任。此外，可停放之嬰兒車數量有限，敬請注意。

基於安全考量，輪椅使用者可能無法使用部分區域。為確保安全，園方將為輪椅使用者引導專用路線。

園區內廁所數量有限，預計將會非常擁擠。敬請配合，盡可能在入場前先行如廁。

入場時，購票者本人必須出示門票。請同行者務必一同前往入場口，不接受分開入場。

入場時可能會根據票種要求出示相關證明文件。若無法出示，可能需補足差額

若超過預約入場時間，可能無法入場，敬請預留充足時間前來。

