東京Chiikawa Park門票攻略！免網上抽選、免日文，每人$185起

萬眾期待的Chiikawa Park，終於在7月28日在東京池袋Sunshine City開幕，以人氣角色Chiikawa為主題，佔地2層，更重現Chiikawa家、哥布林的牢房等等，更有逾百件精品，粉絲們記得帶夠「銀彈」入手啊！門票原本需要在官網申請，並採取抽選制，換句話說需進行入場券抽選，Yahoo購物專員發現一個免網上抽選、不用懂日文就可以輕鬆買飛的方法，即睇詳情。

風靡全球的人氣角色Chiikawa（ちいかわ）已於東京開設首座大型體驗型主題樂園《Chiikawa Park》（ちいかわパーク）。（相片來源：官方照片）
風靡全球的人氣角色Chiikawa（ちいかわ）已於東京開設首座大型體驗型主題樂園《Chiikawa Park》（ちいかわパーク）。（相片來源：官方照片）

免網上抽選、免日文買飛攻略

要朝聖東京Chiikawa Park的粉絲們，應該都知道門票要在日本網站登記，成功被抽中才有機會入場。現時有個更方便直接方法，即日起就可以經Klook購票！幫大家睇過現時Klook可供購票入場的日子只限星期一至五，最適合怕人潮的旅人，成人$185、4-11歲$95，價錢與官網一樣，但訂購方法就簡單得多。

東京吉伊卡哇樂園 Chiikawa Park

價錢：成人$185、4-11歲$95

SHOP NOW

呈現Chiikawa家細節 大量吸睛打卡位

Chiikawa Park已經在7月28日跟大家見面！園區劃分為兩層，第一層重現Chiikawa家，從家具擺設到角色生活情境均細緻呈現，可以近距離觀看Chiikawa勤奮學習的模樣。還設計了哥布林監獄等大量打卡位，粉絲們注意打卡位的QR碼，可以下載照片留念，增互動體驗。

大家準備投入Chiikawa世界。（圖片來源：Mezamashi Media）
大家準備投入Chiikawa世界。（圖片來源：Mezamashi Media）
重現Chiikawa家，從家具擺設到角色生活情境均細緻呈現，可以近距離觀看Chiikawa勤奮學習的模樣。（圖片來源：IG＠chinacchi9）
重現Chiikawa家，從家具擺設到角色生活情境均細緻呈現，可以近距離觀看Chiikawa勤奮學習的模樣。（圖片來源：IG＠chinacchi9）
哥布林監獄有黑白囚犯衫的Chiikawa、小八、Usagi及巨人Ode！（圖片來源：IG＠chinacchi9）
哥布林監獄有黑白囚犯衫的Chiikawa、小八、Usagi及巨人Ode！（圖片來源：IG＠chinacchi9）
還有風獅爺跟盔甲人。（圖片來源：IG＠y_ke.s）
還有風獅爺跟盔甲人。（圖片來源：IG＠y_ke.s）

易玩趣味小遊戲 過百大量周邊商品

另一層則設有遊戲區與商品專區。遊戲方面包括捕捉角色及投擲食物，簡單易玩又具趣味。商品方面，從造型可愛的毛公仔、帽子到髮箍，不少款式為樂園限定原創商品，部分商品會設有限購，粉絲們都忍不住興趣大叫「好想all in公仔頭箍！」、「爆谷桶好Cute Cute呀」！

遊戲方面包括捕捉角色及投擲食物，簡單易玩又具趣味。（圖片來源：Tokyo Bargain Mania）
遊戲方面包括捕捉角色及投擲食物，簡單易玩又具趣味。（圖片來源：Tokyo Bargain Mania）
連購物區都設大量打卡位。（圖片來源：Mezamashi Media）
連購物區都設大量打卡位。（圖片來源：Mezamashi Media）
商品由造型可愛的毛公仔、帽子到小食曲奇等等。（圖片來源：Tokyo Bargain Mania）
商品由造型可愛的毛公仔、帽子到小食曲奇等等。（圖片來源：Tokyo Bargain Mania）
近一百件周邊商品。（相片來源：官方照片）
近一百件周邊商品。（相片來源：官方照片）
粉絲們都忍不住興趣大叫「好想all in公仔頭箍！」（相片來源：官方照片）
粉絲們都忍不住興趣大叫「好想all in公仔頭箍！」（相片來源：官方照片）
爆谷桶相信是必搶Item之一。（相片來源：官方照片）
爆谷桶相信是必搶Item之一。（相片來源：官方照片）
不少款式為樂園限定原創商品，部分商品會設有限購。（相片來源：官方照片）
不少款式為樂園限定原創商品，部分商品會設有限購。（相片來源：官方照片）
款款都超可愛，粉絲們小心荷包！（相片來源：官方照片）
款款都超可愛，粉絲們小心荷包！（相片來源：官方照片）

Chiikawa Park

地址：東京都豊島區東池袋3丁目3-5 Sunshine City Annex B1F・1F（地圖按此

營業時間：10am-9pm（最終入場7pm）（2026年1月31日休館）

交通：乘搭JR山手線或東京Metro有樂町線至池袋站，步行約8-10分鐘即達

注意事項：

  • 園區內不提供現金支付服務，請使用信用卡、交通 IC卡、電子錢包等電子支付方式。

  • 本園區不設投幣式置物櫃，大型行李需存放於周邊設施，敬請見諒。

  • 不得攜帶嬰兒車進入園區，雖可提供暫時保管服務，但對於保管期間可能發生的損壞、遺失或遭竊等，一概不承擔任何責任。此外，可停放之嬰兒車數量有限，敬請注意。

  • 基於安全考量，輪椅使用者可能無法使用部分區域。為確保安全，園方將為輪椅使用者引導專用路線。

  • 園區內廁所數量有限，預計將會非常擁擠。敬請配合，盡可能在入場前先行如廁。

  • 入場時，購票者本人必須出示門票。請同行者務必一同前往入場口，不接受分開入場。

  • 入場時可能會根據票種要求出示相關證明文件。若無法出示，可能需補足差額

  • 若超過預約入場時間，可能無法入場，敬請預留充足時間前來。

