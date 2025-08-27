Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

東京Chiikawa Park門票攻略！免網上抽選、免日文，每人$185起

萬眾期待的Chiikawa Park，終於在7月28日在東京池袋Sunshine City開幕，以人氣角色Chiikawa為主題，佔地2層，更重現Chiikawa家、哥布林的牢房等等，更有逾百件精品，粉絲們記得帶夠「銀彈」入手啊！門票原本需要在官網申請，並採取抽選制，換句話說需進行入場券抽選，Yahoo購物專員發現一個免網上抽選、不用懂日文就可以輕鬆買飛的方法，即睇詳情。

風靡全球的人氣角色Chiikawa（ちいかわ）已於東京開設首座大型體驗型主題樂園《Chiikawa Park》（ちいかわパーク）。（相片來源：官方照片）

免網上抽選、免日文買飛攻略

要朝聖東京Chiikawa Park的粉絲們，應該都知道門票要在日本網站登記，成功被抽中才有機會入場。現時有個更方便直接方法，即日起就可以經Klook購票！幫大家睇過現時Klook可供購票入場的日子只限星期一至五，最適合怕人潮的旅人，成人$185、4-11歲$95，價錢與官網一樣，但訂購方法就簡單得多。

東京吉伊卡哇樂園 Chiikawa Park

價錢：成人$185、4-11歲$95

SHOP NOW

呈現Chiikawa家細節 大量吸睛打卡位

Chiikawa Park已經在7月28日跟大家見面！園區劃分為兩層，第一層重現Chiikawa家，從家具擺設到角色生活情境均細緻呈現，可以近距離觀看Chiikawa勤奮學習的模樣。還設計了哥布林監獄等大量打卡位，粉絲們注意打卡位的QR碼，可以下載照片留念，增互動體驗。

大家準備投入Chiikawa世界。（圖片來源：Mezamashi Media）

重現Chiikawa家，從家具擺設到角色生活情境均細緻呈現，可以近距離觀看Chiikawa勤奮學習的模樣。（圖片來源：IG＠chinacchi9）

哥布林監獄有黑白囚犯衫的Chiikawa、小八、Usagi及巨人Ode！（圖片來源：IG＠chinacchi9）

還有風獅爺跟盔甲人。（圖片來源：IG＠y_ke.s）

易玩趣味小遊戲 過百大量周邊商品

另一層則設有遊戲區與商品專區。遊戲方面包括捕捉角色及投擲食物，簡單易玩又具趣味。商品方面，從造型可愛的毛公仔、帽子到髮箍，不少款式為樂園限定原創商品，部分商品會設有限購，粉絲們都忍不住興趣大叫「好想all in公仔頭箍！」、「爆谷桶好Cute Cute呀」！

遊戲方面包括捕捉角色及投擲食物，簡單易玩又具趣味。（圖片來源：Tokyo Bargain Mania）

連購物區都設大量打卡位。（圖片來源：Mezamashi Media）

商品由造型可愛的毛公仔、帽子到小食曲奇等等。（圖片來源：Tokyo Bargain Mania）

近一百件周邊商品。（相片來源：官方照片）

粉絲們都忍不住興趣大叫「好想all in公仔頭箍！」（相片來源：官方照片）

爆谷桶相信是必搶Item之一。（相片來源：官方照片）

不少款式為樂園限定原創商品，部分商品會設有限購。（相片來源：官方照片）

款款都超可愛，粉絲們小心荷包！（相片來源：官方照片）

Chiikawa Park

地址：東京都豊島區東池袋3丁目3-5 Sunshine City Annex B1F・1F（地圖按此）

營業時間：10am-9pm（最終入場7pm）（2026年1月31日休館）

交通：乘搭JR山手線或東京Metro有樂町線至池袋站，步行約8-10分鐘即達

注意事項：

園區內不提供現金支付服務，請使用信用卡、交通 IC卡、電子錢包等電子支付方式。

本園區不設投幣式置物櫃，大型行李需存放於周邊設施，敬請見諒。

不得攜帶嬰兒車進入園區，雖可提供暫時保管服務，但對於保管期間可能發生的損壞、遺失或遭竊等，一概不承擔任何責任。此外，可停放之嬰兒車數量有限，敬請注意。

基於安全考量，輪椅使用者可能無法使用部分區域。為確保安全，園方將為輪椅使用者引導專用路線。

園區內廁所數量有限，預計將會非常擁擠。敬請配合，盡可能在入場前先行如廁。

入場時，購票者本人必須出示門票。請同行者務必一同前往入場口，不接受分開入場。

入場時可能會根據票種要求出示相關證明文件。若無法出示，可能需補足差額

若超過預約入場時間，可能無法入場，敬請預留充足時間前來。

