東京 Christmas Market 夢幻指南：機票已訂！體驗最濃郁、最精緻的冬日慶典

東京聖誕市集

香港每年一成不變嘅聖誕燈飾同商場佈置係咪令您感到厭倦？渴望一個截然不同、充滿白色浪漫、空氣中瀰漫住溫暖熱紅酒香氣嘅濃厚聖誕節慶嗎？

咁，飛行時間僅需數小時嘅迷人目的地——東京，絕對係您 2025 年聖誕假期夢幻體驗嘅不二之選！

東京嘅聖誕市集唔單止完美復刻咗德國傳統 Christmas Market 嘅溫馨氛圍，更巧妙地融入咗日本獨有嘅精緻美學與無限創意，為所有到訪嘅旅人帶嚟一場令人難忘嘅視覺與味覺雙重盛宴。準備好迎接一場異國情調嘅日本白色聖誕未呀？

💡 Trip.com 終極攻略：七大必訪熱點

Trip.com 為您精心策劃嘅【東京聖誕市集 2025 終極攻略】，將帶您深度探索呢座城市最迷人嘅節日風情！

我哋會為您詳細解析七大必訪東京聖誕市集嘅：

開放時間、門票資訊

便捷交通方式

不容錯過嘅獨特亮點

無論您係聖誕新手定旅遊達人，呢份詳盡指南都將助您輕鬆規劃，盡情玩遍東京最璀璨、最溫馨嘅冬季聖典！

✈️ 出發前必讀：東京交通與行程規劃建議

規劃一趟完美嘅東京聖誕之旅，交通係關鍵！

1. 🛫 從香港飛東京：提早預訂最划算！

超級旺季： 請注意， 12 月係東京嘅超級旅遊旺季 ，機票和住宿需求量極大。

鎖定價格： 建議您 提早 2 至 3 個月 透過 Trip.com 預訂機票及酒店，以 鎖定最佳價格 。

避免售罄： 提早規劃唔單止能避免因價格飆升而超出預算，更能確保您唔會面臨機位或心儀酒店售罄嘅窘境。

2. 🚇 東京市內交通：必備「東京地鐵通票」！

為咗讓您喺東京各大聖誕市集間穿梭自如，我哋強烈推薦購買一張專為外國遊客設計嘅**「東京地鐵乘車券 (Tokyo Subway Ticket)」，呢張簡直係交通神卡**！

彈性選擇： 佢提供 24、48、72 小時 三種彈性選擇。

無限次搭乘： 喺有效期間內可 無限次乘搭東京 Metro 及都營地下鐵全線 。

高效經濟： 咁做唔單止省卻咗每次購票嘅繁瑣與時間，更能為您節省下大量交通費用，令您嘅聖誕市集探索之旅更加經濟高效！

2025 年七大東京聖誕市集一覽

市集名稱 舉辦日期 亮點特色 門票費用 適合人群 東京聖誕市集（明治神宮外苑+芝公園） 2025/11/21 - 12/25（明治神宮外苑）

2025/12/05 - 12/25（芝公園） 14米高聖誕金字塔、規模最大、傳統德國風情 成人¥1,000起 追求傳統氛圍、家庭 六本木新城聖誕市集 2025/11/04 - 12/25 欅坂點燈、東京鐵塔夜景、浪漫氛圍濃厚 免費入場 情侶、攝影愛好者 東京中城聖誕市集 2025/11/13 - 12/25 夢幻飄雪效果、大型光影裝置、購物餐飲結合 免費入場 時尚年輕人、親子 晴空塔聖誕市集 2025/11/06 - 12/25 高空景觀、限定美食、親子友善 市集免費 (展望台需門票) 家庭、動漫迷 麻布台之丘聖誕市集 2025/11/22 - 12/25 新潮地標、精品美食、現代設計感 免費入場 潮流達人、美食家 橫濱紅磚倉庫聖誕市集 2025/11/21 - 12/25 海港景色、巨大聖誕樹、滑冰場 ¥500起 喜歡一日遊、廣闊空間感 丸之內聖誕市集 2025/11/13 - 12/25 迪士尼夢幻聯乘、豪歎星級酒店美食 免費入場 上班族、文藝愛好者

東京聖誕市集 2025：史上首次！明治神宮外苑 x 芝公園雙會場華麗登場！

作為日本規模最大、最受期待嘅聖誕慶典，「東京聖誕市集」喺 2025 年將迎嚟一場史無前例嘅重大革新！

根據官方最新公佈嘅震撼消息，今年呢場年度盛事將首次以雙會場嘅形式，喺「明治神宮外苑」同「芝公園」同步盛大登場！呢項創舉意味著所有遊客將能擁有雙倍嘅選擇與雙倍嘅節日樂趣，讓您身處東京，也能盡情體驗原汁原味嘅歐式聖誕市集魅力。

【會場一：明治神宮外苑 — 銀杏大道下嘅經典回歸】

重回經典場地，明治神宮外苑會場將喺著名嘅聖德紀念繪畫館前廣場隆重舉行，毗鄰秋末冬初金黃璀璨嘅銀杏大道。呢個會場嘅獨特魅力在於佢將大自然嘅壯麗景色與聖誕節日嘅溫馨氛圍完美融合，為所有到訪嘅旅客帶嚟白天欣賞金黃銀杏、夜晚漫步聖誕市集嘅雙重浪漫體驗，營造出極具文藝氣息嘅節日氛圍。

資訊類別 詳細內容 活動日期 2025年11月21日 至 12月25日 活動時間 每日 11:00 - 21:30 (首日為 16:00 開始，最後入場時間為 21:30) 地址 東京都新宿區霞丘町1-1 明治神宮外苑 聖德紀念繪畫館前 交通方式 🚆 JR中央・總武線：「信濃町站」步行約 5 分鐘。 費用 5歲以下免費。 門票附贈會場限定原創設計馬克杯。





東京聖誕市集 | 明治神宮外苑

圖片來源：tokyochristmas官網

【會場二：芝公園 — 東京鐵塔下嘅宏偉地標】

作為另一主要會場，芝公園會場嘅地點則選定喺御成門站前，將東京嘅標誌性建築——宏偉嘅東京鐵塔作為其最壯麗嘅背景。呢個會場最引人注目嘅焦點，無疑係從德國遠道而嚟、高達 14 米嘅世界最大聖誕金字塔。其磅礴嘅視覺效果極為震撼，絕對係您體驗節日宏大氣氛、並拍攝獨特地標式聖誕照片嘅首選之地。

資訊類別 詳細內容 活動日期 2025年12月5日 至 12月25日 活動時間 每日 11:00 - 21:30 (首日為 16:00 開始，最後入場時間為 21:00) 地址 東京都港區芝公園 御成門站前 交通方式 🚇 都營三田線：「御成門站」A6 出口直達。 費用 5歲以下免費。 門票附贈會場限定原創設計馬克杯。

東京聖誕市集 | 芝公園

圖片來源：樂吃購

💡 Trip.com 專屬 Tips (雙會場遊玩建議)

購票策略： 由於明治神宮外苑和芝公園係兩個獨立嘅會場，因此您需要分別購買「東京聖誕市集」嘅門票。請務必仔細確認您所選擇嘅日期與會場資訊！ 行程二選一貼心建議： 考量到兩個會場內容豐富，建議您根據行程規劃和個人偏好，選擇其中一個會場進行深度體驗，以確保遊玩品質： 明治神宮外苑： 若行程集中喺 新宿、澀谷、表參道 一帶，可選擇此處。

芝公園： 若計劃遊覽東京鐵塔、增上寺或銀座，芝公園會場則更為順路。 氛圍大不同： 明治神宮外苑： 著重於 優美嘅自然景觀 與市集結合，氛圍較為 文藝浪漫 。

芝公園： 以東京鐵塔和世界最大聖誕金字塔等宏偉地標為賣點，更具視覺衝擊力同濃厚嘅節日儀式感。





💖 六本木Hills聖誕市集 2025：情侶首選，最華麗的燈飾大道

若要評選東京最浪漫嘅聖誕景點，六本木新城 (Roppongi Hills) 嘅 Christmas Market 絕對名列前茅！這裡唔單止有充滿地道德國風情嘅溫馨小市集，更有每年都吸引無數人潮、長達 400 米嘅「欅坂」燈飾大道，被譽為每年聖誕情侶約會、浪漫漫步及 Instagram 打卡嘅最佳聖地！

🌟 必看重點

欅坂燈飾 (極致夢幻)： 約 80 萬顆璀璨嘅 LED 燈泡 ，將成條櫸樹大道幻化成一片閃耀嘅 雪白與湛藍海洋 。其夢幻程度被公認為 東京最美嘅聖誕燈飾街道之一 ，令人流連忘返。

正宗德國市集： 呢個 Christmas Market 今年已邁入第 19 個年頭，匯聚咗來自德國著名聖誕飾品品牌「Käthe Wohlfahrt」嘅各式精緻木製雜貨。您仲可以喺多家攤位享用 正宗德國香腸、冰涼啤酒和暖心熱紅酒 ！

東京鐵塔最佳拍攝點： 想要捕捉最完美嘅六本木聖誕美景？從欅坂嘅天橋上，或是蔦屋書店附近嘅人行道上，您可以巧妙地將璀璨奪目嘅燈飾大道與遠處巍峨嘅東京鐵塔一同攝入鏡頭，創造出令人驚艷嘅構圖！

📅 活動資訊

資訊類別 詳細內容 活動日期 2025年11月4日 〜 12月25日 開放時間 聖誕市集：11:00 - 21:00 地址地點 東京都港區六本木6-10-1 六本木新城 (Roppongi Hills) O-Yane Plaza 交通方式 🚇 東京Metro日比谷線：「六本木站」1C 出口直達； 費用 免費入場

東京聖誕市集 | 六本木Hills聖誕市集1

圖片來源：roppongihills官網

東京聖誕市集 | 六本木Hills聖誕市集2

圖片來源：roppongihills官網

💡 Trip.com 專屬 Tips (浪漫秘訣)

掌握時間貼心建議： 由於燈飾喺傍晚 5 點點亮，建議您可以安排喺晚餐後前來，享受最完整嘅夜間燈飾體驗。不妨先喺六本木新城內嘅餐廳享用精緻大餐，然後再手牽手漫步於如夢似幻嘅燈海之中，讓浪漫氛圍達到頂點！ 避開人潮攝影小撇步： 週末晚間人潮洶湧，如果您想捕捉到無人嘅空景，建議選擇平日晚上 9 點後前往，屆時人潮會明顯減少。 周邊聯遊景點： 遊覽完市集和燈飾後，不妨順道登上六本木新城展望台「Tokyo City View」，從 250 米高空俯瞰整個東京市區嘅璀璨夜景！

✨ 東京中城聖誕市集 2025：夢幻飄雪的冬日奇境

與六本木新城僅數步之遙嘅 東京中城 (Tokyo Midtown)，佢嘅聖誕活動以其充滿創意和藝術感嘅光影裝置而聞名。雖然呢度嘅聖誕市集規模相對較細，但整個區域嘅節日氛圍營造得極為夢幻，特別係每年戶外草坪廣場上演嘅燈光秀，總係能帶嚟令人驚艷嘅唔同主題驚喜，係東京聖誕期間不可錯過嘅亮點！

東京聖誕市集 | 東京中城聖誕市集1

圖片來源：tokyo-midtown官網

🌟 必看重點

光影與飄雪聖誕燈光秀 (沉浸式體驗)： 近年嚟，東京中城嘅燈光秀主打 沉浸式體驗 ，巧妙地利用大量嘅光球、迷人嘅煙霧效果，甚至飄灑嘅 人造雪花 ，共同打造出一個 如夢似幻嘅雪世界 。定時上演嘅聲光特效表演，配合繽紛嘅七彩泡泡，絕對會讓您 嘆為觀止 ，彷彿置身於童話般嘅冰雪王國。

金色光之步道 (優雅裝飾)： 從戶外廣場一路延伸至購物中心嘅散步道，處處裝飾住典雅嘅 金色聖誕樹和精緻燈飾 ，營造出一種 高雅且溫馨 嘅節日氣氛，非常適合悠閒漫步。

室內聖誕市集： 東京中城商場內部都會設有期間限定嘅室內市集，主要售賣設計感強烈嘅手作雜貨、精緻香氛蠟燭、手工玻璃飾品等獨特商品，非常適合搵緊與眾不同聖誕禮物嘅您！





東京聖誕市集 | 東京中城聖誕市集2

圖片來源：tokyo-midtown官網

📅 活動資訊

資訊類別 詳細內容 活動日期 2025年11月13日 至 12月25日 活動時間 11:00 - 21:00 地址地點 東京都港區赤坂9-7-1 東京中城 芝生廣場 交通方式 🚇 都營大江戶線/東京Metro日比谷線：「六本木站」8號出口直達； 費用 免費入場 (部分活動如溜冰場需另外收費)

💡 Trip.com 專屬 Tips (遊玩攻略)

留意表演時間觀賞攻略： 主要嘅聖誕聲光秀通常每 10-15 分鐘會上演一場，建議您提早抵達戶外草坪廣場中央，霸佔一個有利位置，以便完整欣賞呢場視覺與聽覺嘅盛宴。 結合購物行程： 東京中城本身就係一個集結眾多國際品牌與設計師店鋪嘅高端購物中心。逛完聖誕市集後，您可以直接喺商場內進行聖誕購物，一舉兩得！ 溜冰體驗冬季活動： 東京中城另一大特色係佢期間限定嘅戶外溜冰場。喺城市中心嘅璀璨燈飾環繞下滑冰，絕對係一種相當難忘且充滿節日氣氛嘅獨特體驗，非常適合情侶或親子同樂！

🗼 東京晴空塔聖誕市集 2025：雲端上嘅童話世界

東京晴空塔 (Tokyo Skytree) 將聖誕節慶嘅歡樂氛圍延伸至 350 米嘅高空，係結合觀光與節慶嘅最佳地點！佢地面廣場嘅歐式聖誕市集熱鬧非凡，而登上展望台，您將能體驗到獨一無二嘅限定聖誕裝飾同令人驚嘆嘅東京夜景，非常適合親子家庭一同前來，創造美好嘅節日回憶。

東京聖誕市集 | 東京晴空塔聖誕市集1

圖片來源：Facebook

🌟 必看重點

高空聖誕裝飾 (350米天望甲板)： 喺 350 米高嘅天望甲板 (Tembo Deck) 上，將會設置 大型聖誕樹 同充滿創意嘅 互動拍照點 ，讓您喺東京全景嘅壯麗映襯下，留下彌足珍貴嘅聖誕合影。另外，450 米嘅天望回廊 (Tembo Galleria) 亦會有特別嘅聖誕主題佈置，讓您感受 雲端上嘅節日氛圍 。

繪本主題市集 (地面亮點)： 晴空塔地面廣場嘅聖誕市集通常以 溫馨嘅繪本故事為主題 。除咗琳琅滿目嘅美食同特色雜貨，您仲有機會親眼目睹並品嚐到長達 4 米嘅巨型史多倫聖誕麵包（Stollen）現場切片販售，呢種充滿儀式感嘅體驗絕對讓人印象深刻！

限定顏色點燈 (璀璨奪目)： 聖誕期間，東京晴空塔嘅塔身將會特別點亮，以全新嘅「飾品樹」、「優雅樹」與「聖誕老人」三種主題燈光華麗登場，與周邊區域嘅聖誕燈飾連成一片，共同構成一幅璀璨奪目嘅節日畫卷。





東京聖誕市集 | 東京晴空塔聖誕市集2

圖片來源：Activity Japan

📅 活動資訊

資訊類別 詳細內容 活動日期 2025年11月6日 至 12月25日 開放時間 地面市集開放時間：11:00 - 22:00 市集地址地點 東京都墨田區押上1-1-2 東京晴空塔城4樓 Sky Arena 交通方式 🚆 東武晴空塔線：「東京晴空塔站」直達； 費用 市集區域免費入場；展望台需購票。

💡 Trip.com 專屬 Tips (最佳觀賞攻略)

預購展望台門票： 由於聖誕旺季晴空塔人潮眾多，強烈建議您提前喺 Trip.com 等平台購買展望台嘅預售票。咁做唔單止更優惠，仲可以為您節省寶貴嘅排隊時間。 最佳遊覽時間： 建議您預約下午 4 點左右登上晴空塔展望台，咁便能一次過欣賞到白天景觀、迷人嘅日落晚霞，以及華燈初上嘅百萬夜景，性價比極高！ 淺草一日遊： 晴空塔與淺草僅一河之隔，地理位置便利。您可以安排上午前往淺草寺參拜、體驗傳統和服文化，下午再轉往晴空塔，感受其獨特嘅聖誕氛圍，行程規劃非常順暢且充實。

💎 麻布台之丘聖誕市集：2025 年最潮精品美食聖地

於 2023 年底開幕嘅 麻布台之丘 (Azabudai Hills)，迅速成為東京嘅潮流新地標。佢首次舉辦嘅聖誕市集便以其高端品味同無與倫比嘅精品美食陣容，成功吸引咗大量追求時尚與品味嘅潮流人士。預計喺 2025 年，麻布台之丘嘅聖誕市集將會更加盛大精彩，絕對係追求新潮體驗同美食家嘅必到之處！

東京聖誕市集 | 麻布台之丘聖誕集市1

🌟 必看重點

精品美食陣容 (高端奢華體驗)： 麻布台之丘嘅聖誕市集匯聚咗 17 間頂級人氣食店及精品店 ，其中包括由 米芝蓮星級餐廳 開設嘅精緻小食攤位、享譽國際嘅 高級朱古力品牌 ，以及時尚嘅 香檳吧 。呢度提供嘅係一種與眾不同、極具 奢華感 嘅高端聖誕市集體驗。

現代感聖誕樹 (時尚優雅)： 喺中央廣場上，矗立住一棵以 香檳金色 為主調嘅冷杉聖誕樹。佢嘅設計簡約而優雅，喺周圍現代建築嘅襯托下，夜間閃爍住溫暖而迷人嘅星光， 完美展現咗都會時尚嘅聖誕氣息 。

舒適嘅購物環境： 有別於傳統戶外市集可能出現嘅擁擠感，麻布台之丘嘅聖誕市集喺空間規劃上更為寬敞舒適。佢巧妙地結合咗周邊嘅藝術裝置與綠化空間，讓您喺逛市集時感到非常愜意與放鬆。





東京聖誕市集 | 麻布台之丘聖誕集市2

📅 活動資訊

資訊類別 詳細內容 活動日期 2025年11月22日 至 12月25日 活動時間 11:00 - 21:00 地址地點 東京都港區麻布台1-3-1 麻布台之丘 中央廣場 交通方式 🚇 東京Metro日比谷線：「神谷町站」5號出口直達； 費用 免費入場

💡 Trip.com 專屬 Tips (潮流人士攻略)

適合白天行程： 麻布台之丘嘅聖誕市集從上午 11 點便開始營業，非常適合您安排喺午餐後前往。您可以悠閒地享受白日嘅明亮氛圍，品嚐美食，並細細挑選獨特嘅聖誕禮物。 鄰近東京鐵塔： 麻布台之丘本身就係觀賞東京鐵塔嘅全新絕佳角度！您可以安排喺同一日遊覽，從唔同嘅角度和高度，欣賞呢座東京地標嘅獨特之美。 探索新商場： 別忘咗探索麻布台之丘呢個巨大嘅綜合設施，包括 teamLab 無界美術館、特色商店及觀景台，足以消磨大半天！

⚓ 橫濱紅磚倉庫聖誕市集 2025：海風與燈光嘅浪漫交響

如果想從東京市區嚟個小出走，橫濱紅磚倉庫聖誕市集 (Yokohama Red Brick Warehouse Christmas Market) 絕對係您一日遊嘅最佳選擇。呢個市集坐落於歷史悠久嘅紅磚倉庫前，背靠橫濱港開闊嘅海景，充滿咗異國港口城市嘅獨特魅力與浪漫氛圍。

東京聖誕市集 | 橫濱紅磚倉庫聖誕市集1

圖片來源：Activity Japan

🌟 必看重點

12 米高巨型聖誕樹 (歷屆最高)： 每年，市集入口處都會矗立一棵巨大嘅 真實冷杉聖誕樹 ，今年據悉更 高達 12 米 ，無疑將成為整個橫濱港區最引人注目嘅節日焦點。

海景美食區 (浪漫指數爆棚)： 市集內部分攤位設有面向港口嘅 露天座位 ，讓您能夠一邊欣賞橫濱港嘅迷人海景，一邊品嚐溫暖嘅 熱紅酒 和地道嘅 德國美食 ，用餐體驗氣氛極佳！

主題屋頂燈飾 (光之絨毯)： 紅磚倉庫嘅屋頂喺聖誕期間會鋪上巨大嘅燈飾，形成一片長達 30 米嘅閃爍「光之絨毯」，景象非常壯觀且夢幻。





東京聖誕市集 | 橫濱紅磚倉庫聖誕市集2

圖片來源：iwafu

📅 活動資訊

資訊類別 詳細內容 活動日期 2025年11月21日 至 12月25日 活動時間 11:00 - 21:00 (或至 22:00，視日期而定) 地址地點 神奈川縣橫濱市中區新港1-1 橫濱紅磚倉庫 交通方式 🚆 JR 或市營地下鐵：「櫻木町站」步行約 15 分鐘； 費用 預計 500 日圓 (部分時段或需預約)

💡 Trip.com 專屬 Tips (橫濱一日遊攻略)

交通規劃： 從東京嘅澀谷站出發，乘搭東急東橫線（可直通港未來線）約 40 分鐘即可直達「馬車道站」，全程無需轉車，交通非常便捷。 傍晚抵達： 建議您喺下午 4 點左右抵達紅磚倉庫，先逛逛周邊商場，待到傍晚 5 點左右燈飾點亮時，欣賞黃昏海景與璀璨聖誕燈飾交織嘅醉人景色。 周邊景點： 可以將市集與附近嘅高達工廠、CupNoodles 博物館或 Cosmo World 摩天輪結合，規劃一個內容豐富嘅橫濱一日遊。

🏰 東京丸之內聖誕市集 2025：迪士尼夢幻降臨！

今年聖誕嘅丸之內將上演一場「迪士尼夢幻聯乘 x 史上最大規模市集 x 經典香檳金燈海」嘅冬日終極盛典，精彩程度絕對係近年之最，絕對不容錯過！

🌟 必看重點

迪士尼粉絲召集令 (邊行邊打卡)： 2025 年丸之內聖誕活動迎嚟咗 最重磅嘅合作 ！從經典嘅米奇、人氣爆棚嘅《冰雪奇緣》，到夢幻嘅《魔髮奇緣》，您所有最愛嘅 迪士尼角色主題裝置 將巧妙地散佈喺整個丸之內街區，為聖誕增添無盡嘅童趣與魔法。

史上最大規模市集 (豪歎星級酒店美食)： 市集攤位擴展至 19 家 ，規模空前！呢度提供咗好多由 星級酒店 主理嘅精緻美食，讓您體驗奢華嘅聖誕味覺享受。

漫步香檳金燈海 (東京最美夜景)： 丸之內仲通長達 1.2 公里嘅街道，被 120 萬顆溫暖嘅「香檳金色」LED 燈泡點綴，將成個區域幻化為一條流光溢彩嘅銀河。喺呢度隨手一拍，都能拍出媲美雜誌封面嘅聖誕大片，係攝影愛好者嘅天堂。





東京聖誕市集 | 東京丸之內聖誕市集

📅 活動資訊

資訊類別 詳細內容 活動日期 2025年11月13日 至 12月25日 活動時間 11:00 - 21:00 地址地點 丸之內仲通 & 行幸通 交通方式 🚉 JR：「東京站」步行 1 分鐘 費用 免費入場





💡 Trip.com 專屬 Tips (遊覽路線與支付)

建議遊覽路線： 從「東京站」出發，您可以先逛逛丸之內仲通嘅主聖誕市集，品嚐各式節日美食。隨後，再悠閒漫步至行幸通，同精心佈置嘅聖誕樹及可愛小屋合影留念。 迪士尼精準打卡： 建議出發前務必上丸之內聖誕活動嘅官方網站查看迪士尼裝置地圖，提前鎖定心儀角色嘅位置，可以更有效率地打卡。 預算與支付： 丸之內聖誕市集提供嘅美食價格約喺 800-1,500 日圓之間。建議您準備足夠嘅日圓現金，現金仍係最普遍且方便嘅支付方式。

東京酒店推介

追求高層景觀同設計美學嘅你必住！ 呢間酒店有一流嘅城市景觀，感覺比核心銀座更添一份都市雅緻。如果想搵一間設計感強、服務穩定，又可以喺高空欣賞銀座夜景嘅酒店，呢間 Premier 係個極佳嘅選擇！

地點優勢： 雖然同喺銀座，但位置相對「千禧」略偏靜，通常位於較高樓層。

交通： 非常靠近新橋站 (Shinbashi)，可輕鬆轉乘多條 JR 及地下鐵線路。

景觀： 酒店通常設有高層 Lobby，可以喺較高處俯瞰東京市區，享受靜中帶旺嘅氛圍。

三井花園酒店銀座普米爾

購物狂同美食家嘅首選！ 呢間酒店位置簡直係「銀座心臟地帶」，行街行到腳仔軟都唔怕，隨時可以返去放低戰利品。想最大化銀座嘅購物體驗，選佢就無錯！

地點優勢： 酒店位於銀座四丁目十字路口附近，位置極度優越，基本上一落樓就係購物天堂！

交通： 距離東銀座站（Higashi-Ginza）非常近，同時亦可步行至銀座站。

聖誕聯遊： 步行即可暢遊銀座所有精品店同百貨公司。亦可輕鬆步行至丸之內聖誕市集（東京站）。

千禧 三井花園酒店 東京 / 銀座

鍾意海景同空間感嘅你必選！ 房間設計高雅寬敞，大部分客房都享有迷人嘅東京灣或彩虹橋景觀，夜晚睇夜景一流。想享受寧靜、浪漫又唔想犧牲交通方便性，呢間係完美平衡！

地點優勢： 位於東京灣嘅竹芝 (Takeshiba) 碼頭區，遠離銀座嘅繁忙，環境非常寧靜。

交通： 鄰近 JR 濱松町站（Hamamatsucho），方便轉乘單軌電車直達 羽田機場 。

聖誕聯遊： 步行或短程車程即可輕鬆到達芝公園聖誕市集（東京鐵塔）同麻布台之丘，啱晒想欣賞海景同地標嘅旅客。

東京灣洲際酒店

東京聖誕市集 | 港人專屬實用攻略

為咗確保您嘅東京聖誕之旅順暢又盡興，以下係專為香港旅客整理嘅實用貼士：

1. 🎫 市集門票預訂秘訣

類別 詳情 廣東話貼士 需要門票嘅市集 主要係 「東京聖誕市集」（明治神宮外苑、芝公園雙會場）和 「橫濱紅磚倉庫聖誕市集」。其餘大多數市集都係免費入場。 記得鎖定收費市集，例如想睇東京鐵塔下嘅聖誕金字塔，芝公園會場就要預先買飛。 預訂方式 建議密切關注官方網站，通常喺 10 月底至 11 月初公佈票務。提早透過 Trip.com 等平台預訂，可能享有優惠。 提早上 Trip.com 預訂，唔單止確保有飛，仲可能搶到套票優惠。 慳錢攻略 將一個收費市集與一至兩個免費市集結合安排喺同一天。 聰明規劃： 下午去免費嘅麻布台之丘感受潮流氣息，夜晚先去收費嘅芝公園打卡，用最少成本，玩最豐富體驗！

2. 🗺️ 行程規劃建議

路線 目的 建議行程 A (浪漫情侶) 燈飾、約會、悠閒漫步 下午遊覽表參道 → 傍晚到明治神宮外苑欣賞銀杏與燈飾 → 晚上轉戰六本木新城，喺欅坂燈飾下結束浪漫一天。 B (親子家庭) 高空美景、主題體驗 下午前往東京晴空塔，登上展望台欣賞高空聖誕美景，並喺地面市集感受節日氣氛 → 晚上喺晴空塔城內享用溫馨家庭晚餐。 C (購物美食) 購物、光影、精緻美食 白天喺銀座、有樂町購物 → 傍晚欣賞日比谷及丸之內嘅燈飾 → 晚上到東京中城 (六本木) 感受夢幻飄雪與精緻市集。

💡 更多行程推薦： 您可參考 Trip.com 提供嘅東京澀谷＋新宿御苑＋淺草寺包車一日遊等熱門套裝行程，規劃更輕鬆。

3. 💳 貨幣與支付方式

支付類別 建議與貼士 廣東話貼士 現金為王 喺聖誕市集嘅戶外小攤位，日圓現金仍然係最主要嘅支付方式。 一定要帶夠現金！ 建議預備足夠嘅日圓（每份小食或一杯熱紅酒大約 ¥500-¥1,000），方便快速購買美食。 電子支付 部分攤位可能接受 Suica/Pasmo 或 PayPay 等，但對國際遊客嚟講，準備現金仍係上策。 建議使用交通 IC 卡嚟搭車就夠，購物主要靠現金。 匯率優勢 留意港元兌日圓嘅匯率走勢，並喺香港預先兌換好。可使用免除外幣交易手續費嘅信用卡。 兌換定足夠日圓，喺接受信用卡嘅店舖，記得用免外幣手續費嘅卡，慳返筆！

4. 🗣️ 語言溝通與文化禮儀

語言溝通： 雖然唔識日語都唔使擔心！市集員工大多能以 簡單嘅英語 溝通。配合手機翻譯 App 同肢體語言，點餐購物基本都能順利進行。

保暖衣物： 12 月嘅東京平均氣溫約喺 5-10°C 之間，日夜溫差大。由於市集多數喺戶外，務必穿著 厚實嘅保暖外套、毛衣 ，並配戴 頸巾、冷帽和手套 等防寒配件。

禮儀規範： 日本人非常注重公共秩序。喺市集內請務必耐心排隊等候。另外，大部分市集唔鼓勵邊走邊食，請喺指定嘅飲食區域內享用美食，並自行將垃圾分類處理妥當。









東京聖誕市集 | 結語

從傳統宏偉、東京鐵塔下嘅芝公園，到浪漫璀璨、燈火輝煌嘅六本木；從雲端之上、俯瞰東京嘅晴空塔，到潮流尖端、時尚感十足嘅麻布台之丘，2025 年嘅東京聖誕市集已經準備好為您呈現一場無與倫比嘅冬日盛典！

每個 Christmas Market 都擁有其獨一無二嘅魅力與特色，無論您係尋求浪漫嘅情侶、享受天倫之樂嘅家庭，定係獨自探索嘅旅行者，都能喺呢度搵到屬於您嘅嗰份溫馨節日回憶。

🚨 立即行動，鎖定最佳優惠！

請記住，由於 12 月係東京嘅旅遊高峰期，機票同您心儀嘅酒店價格會迅速上漲，而且一位難求！

為咗確保您能以最優惠嘅價格，入住最滿意嘅酒店，而家就打開 Trip.com，開始規劃您嘅東京聖誕市集 2025 之旅啦！

祝您喺東京度過一個溫暖、夢幻而難忘嘅聖誕佳節！

東京聖誕市集 | 常見問題Q&A

1. 🎫 東京聖誕市集 2025 門票需要提前多久預訂？

答： 對於需要門票嘅市集（例如 芝公園或明治神宮外苑 ），建議喺官方公佈售票資訊後（通常喺 11 月左右 ）， 提前 2 至 4 週於網上預訂 。

貼士： 特別係週末或聖誕正日嘅門票，往往非常搶手，務必提早行動。而其他免費入場嘅市集，您可以隨時前往，彈性安排行程。

2. 💖 邊個市集最適合香港情侶前往？

答：六本木新城 (Roppongi Hills) 聖誕市集 絕對係情侶出遊嘅首選！

賣點： 佢著名嘅欅坂燈飾大道被公認為東京最浪漫嘅景點之一，加上能夠完美捕捉東京鐵塔嘅璀璨夜景，拍照效果極佳，非常適合情侶手牽手漫步、甜蜜打卡。

3. 👨‍👩‍👧 帶小朋友去聖誕市集有咩推薦？

答：東京晴空塔聖誕市集 最適合親子家庭一同前往。

原因： 佢地面廣場空間廣闊，方便嬰兒車移動，小朋友們亦可喺此安全玩樂。此外，晴空塔經常舉辦各種動漫聯名活動，以及塔身豐富多變嘅燈光秀，對小朋友們有極大嘅吸引力。

4. 📸 聖誕市集幾點開始？幾點影相氣氛最好？

答： 大部分東京聖誕市集嘅燈飾通常會喺 下午 5 點左右點亮 。

黃金時段： 氣氛最佳、拍照效果最為夢幻嘅時間點，莫過於傍晚 5 點半至 7 點。呢個時候天空會呈現迷人嘅「藍調時刻」（Blue Hour），燈光與晚霞交相輝映，係捕捉絕美聖誕照片嘅黃金時段！

5. 🧣 12 月去東京會唔會太凍？應如何穿搭？