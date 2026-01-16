東京 JR 山手線及京濱東北線早上停電 服務料下午 1 時恢復｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】行走東京核心區域的 JR 山手線、京濱東北線以及東海道線今早（16 日）有停電事故。JR 東日本表示，檢查工作需時，東海道線目前已經恢復服務，至於山手線和京濱東北線預定在日本時間下午 1 時恢復營運。

《日本放送協會》引述 JR 東日本指，凌晨 3 時 50 分左右，東京一個變電站電力未能輸送至架空電路，導致山手線和京濱東北線頭班車起全線停駛。京濱東北線一度在 7 時 20 分恢復營運，隨後再次停駛。

公司又說，在早上 7 時 50 分左右，JR 田町站有變電站冒煙，而現時新橋站和品川站之間的電力設備亦疑似故障，公司目前正在搶修。

事故發生期間正值繁忙時間，部份滯留在列車的上班族需要下車，沿路軌徒步返到車站。