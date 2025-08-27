Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

2025東京Omakase推介合集！低至$4,400日圓食午市廚師發辦（附預約攻略及連結）

東京Omakase壽司店有邊間好食？香港人最愛到日本旅行，當中東京及大阪都是熱門之選！平時在香港壽司店想吃Omakase，動軋要港幣$2,000或以上，相反在日本數千円就可以平食高質素的米芝蓮星級Omakase，現時日圓匯率仍算低水，正是時候將過往儲定的彈藥傾巢而出！Yahoo Food精選多間東京人氣必吃的Omakase，馬上看看有什麼鮨店好介紹！

1. まんてん鮨（Manten Sushi）：性價比極高Omakase！午市低至$4,400日圓

食Omakase平時都是在夜晚居多，若然想食得更抵，不妨考慮在午市前往。まんてん鮨(Manten Sushi)的午市Omakase只需$4,400日圓就食得到，有齊前菜、壽司及海鮮等。特別推介煮至軟滑可口的鮑魚，還有肥美的海膽，隨即就是各款壽司。不過需要留意，午市Omakase只限現場排隊，不設網上預訂。若然不想排隊可在晚市享用，比起午市貴少少，但依然抵食，只需$8,800日圓就可以，絕對吃得輕鬆！在東京設有3間分店，每間只有18個座位，可以透過官網訂座晚市用餐，不需預付訂金。

まんてん鮨(Manten Sushi)

丸の内店

地址：東京都千代田区丸の内2-6-1 丸の内ブリックスクエアB1F（地圖按此）

日本橋店

地址：東京都中央区日本橋室町２丁目３−１ コレド室町2（地圖按此）

日比谷オクロジ店

地址：東京都千代田区内幸町１丁目７−１ 日比谷オクロジ（地圖按此）

價錢：（午市）$4,400日元/位、（晚市）$8,800日元/位

>>按此查詢更多詳情<<

款式按時令供應，不時不吃。（網上圖片：kenichirou_nishimoto Instagram）

多款不同的壽司及刺身。（網上圖片：kenichirou_nishimoto Instagram）

份量澎湃的海膽。（網上圖片：knbooon_n Instagram）

軟滑可口的鮑魚。（網上圖片：ogacchi Instagram）

2.Sushi Tokyo Ten：CP值極高Omakse！$9,900日圓食盡25款菜式+壽司

以為食Omakase一定會很貴嗎？相信這間主打親民價錢的Sushi Tokyo Ten絕對可以滿足到你，只需$9,900日元就可以食足25款菜式及壽司，食得非常豐富，有齊海膽、鮑魚、拖羅及龍蝦等。在東京有3間分店，分別在新宿、涉谷、六本木及橫浜都有，難得的是訂位非常容易，只需要在網上預訂日子及時間即可，更可寫下有什麼特別飲食要求，而且不用預收訂金，入門門檻實得親民得過份！

Sushi Tokyo Ten

新宿店

地址：東京都渋谷区千駄ケ谷５丁目２４－５５NEWoMan 新宿（地圖按此）

涉谷店

地址：東京都渋谷区渋谷３丁目２１－３渋谷ストリーム（地圖按此）

六本木店

地址：東京都港区赤坂９丁目７－４東京ミッドタウン（地圖按此）

橫浜店

地址：神奈川県横浜市西区南幸1-1-1JR 横浜タワーNEWoMan 8階（地圖按此）

價錢：$9,900日元/位（晚餐）

>>按此查詢更多詳情<<

性價高的Omakase。（網上圖片：_._mayuko_._ Instagram）

海膽份量豐富，配以紫菜同吃最適合。（網上圖片：_._mayuko_._ Instagram）

各款特色料理。（網上圖片：_._mayuko_._ Instagram）

3.鮨おにかい（Sushi Onikai）：$11,000日圓食米芝蓮一星天婦羅海蝦手卷+吞拿魚混合手卷

位於中目黑站的鮨おにかい（Sushi Onikai)，只得10個位並只供應一款Omakase套餐，設有15貫壽司及3款特色料理。由於店家位於2樓，一樓就是擁有米芝蓮一星的天婦羅名店天婦羅みやしろ，當中的人氣名物是天婦羅海蝦手卷就是出自這裡，一個價錢就可以同時享用兩間食店的出品。另一款招牌名物是吞拿魚混合手卷，配以醃吞拿魚、烤吞拿魚及中等肥美的吞拿魚，吃出不同的層次感，油脂豐富。想吃的話必須透過官網進行線上預訂。預約困難店當然經常爆滿，好消息是鮨おにかい的2號店（Sushi Onikai x 2)已在Toranomon Hills Station Tower開幕，記得早點預約了！

鮨おにかい（Sushi Onikai)

地址：東京都目黒区上目黒2丁目18-11 2F（地圖按此）

價錢：$11,000日元/位

>>按此查詢更多詳情<<

多款不同款式的壽司非常吸引。（網上圖片：i津哥哥小紅書）

多款不同款式的壽司非常吸引。（網上圖片：i津哥哥小紅書）

人氣名物吞拿魚混合手卷。（網上圖片：i津哥哥小紅書）

人氣名物天婦羅手卷。（網上圖片：Elxia Japan!小紅書）

4.鮨 銀座おのでら（Ginza Onodera）：江戶前手握壽司！衝出海外美國店奪星

鮨 銀座おのでら（Ginza Onodera）除了在日本設店外，在上海及美國多個城市如紐約、洛杉磯及夏威夷均有海外分店，紐約店更擁有米芝蓮二星的殊榮。想試位於銀座本店的滋味，主打的江戶前手握壽司，光是午市就有數款不同價位的選擇，可滿足不同胃口的需要，最平$8,800日元就可以吃到12貫壽司。若然有預算的話，以$27,500的價位試試晚市Omakase，可以更全面體驗當季手握壽司的時令滋味，只需透過官網進行預訂即可。

鮨 銀座おのでら（Ginza Onodera）

地址：東京都中央区銀座5‐14‐14 サンリット銀座ビルⅢ B1F・2F（地圖按此）

價錢：$8,800日元/位（12貫壽司）、$11,000日元/位（15貫壽司）；（晚市）27,500日元/位

>>按此查詢更多詳情<<

不同款式的壽司。（網上圖片：i.2929 Instagram）

玉子燒香甜軟滑。（網上圖片：i.2929 Instagram）

鮮甜的海膽及蝦隻。（網上圖片：i.2929 Instagram）

蝦隻帶有大量蝦膏。（網上圖片：i.2929k Instagram）

5.東麻布 天本：米芝蓮二星Omakase！預約困難需提早三個月預位

2016年開業的東麻布 天本，只花半年的時間就已經得到東京米芝蓮二星的殊榮！如此厲害，全因主理的店主天本正通是東京米芝蓮二星壽司名店「海味」長野充靖的徒弟。佈置有別於一般的傳統鮨店，Omakase主打的壽司，特別選用滋賀縣的日本晴和越光的舊米來配搭各種經調味的魚鮮。不過全店只有8個座位，想吃絕非易事，只接受在指定時間於官網預訂。

東麻布 天本

地址：東京都港區東麻布1-7-9（地圖按此）

價錢：$52,800日元/位

>>按此查詢更多詳情<<

各款壽司均有獨特的調味及製法。（網上圖片：ss12yy13 Instagram）

賣相非常吸引。（網上圖片：_takelog Instagram）

油脂豐富。（網上圖片：su.si.su.ki Instagram）

店主天本正通是東京米芝蓮二星壽司名店「海味」長野充靖的徒弟。（網上圖片：wagamamari Instagram）

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

