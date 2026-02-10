狗隻入食肆｜謝展寰：考慮限每人兩狗
去東京血拚住這超方便！新宿、池袋等鬧區車站周邊飯店精選
說到東京自由行，就會想到血拼購物行程！在短暫的東京旅遊中，最重要的就是與時間賽跑，有效率的運用時間把想去的地方都跑遍。除了行程流暢、安排交通為首要方法之外，選擇飯店也是需要下功夫！找到一間能夠去哪都便利的飯店就成了非常重要的事囉。
東京都內有幾個重要車站，除了有多條鐵路通過外，附近更是好逛好買。只要選定這些車站附近的飯店作為據點，那麼出外瘋狂購物再也不需要繞遠路。LIVE JAPAN將精選新宿、池袋、澀谷以及秋葉原，這些許多觀光客都知道的大站，將飯店精選清單整理給大家，這樣下次的東京行就不用煩惱該怎麼挑飯店啦！
首圖照片來源：Booking.com
「新宿車站周邊」人氣飯店！只要住這去哪都方便
全日本使用度最高的新宿車站，一直都是許多海外旅客選為主要住宿據點之一的大型車站。在這裡有超過七種的私鐵、地下鐵等鐵道路線可以轉乘至各觀光景點，無論是到東京都心或是前往關東近郊，都是非常方便的選擇。而新宿車站周邊也有許多不同特色與景點，不只是坐擁商辦高層大樓、美食繁華街，還有各種百貨等，像是新宿御苑、花園神社等景點，也可以讓人近距離感受日本傳統的樣貌。
新宿王子大飯店小介紹
照片來源：Booking.com
在如此繁華的新宿當中，選擇一處距離車站較近，且不會因繁雜的交通樞紐而迷路的飯店就非常重要了。如果是初次來到新宿的旅客們，建議可以選擇附有外國觀光客諮詢處，並且直接連結西武鐵道的「新宿王子大飯店」。由於緊鄰車站，也可直接前往JR與地下鐵等重要交通轉乘點，對於新手旅客是相當便利的選擇之一。位於飯店一樓的「禮賓台」也是經過日本觀光局所認證的外國旅客諮詢處，無論是購物、景點推薦、各式交通詢問都能夠提供多國語言為海外旅客解決問題，甚至還可打造導覽行程讓旅客們能玩得盡興。
Shinjuku-ku, Kabuki-cho 1-30-1, Tokyo-to
新宿西口
京王廣場大飯店小介紹
照片來源：Booking.com
說到東京自由行，那就絕對不能錯過迪士尼樂園！在距離新宿車站西口只要5分鐘即可抵達的「京王廣場大飯店」由於是好鄰居飯店一員（グッドネイバーホテル），能夠免費提供接駁巴士給住宿旅客前往東京迪士尼。京王廣場大飯店坐擁47層高樓的本館與34層樓高的南館，兩館相加共超過1400間的各式客房，不論是欣賞新宿中心的繁華大樓或是俯瞰夜景都是最佳選擇之一。其中京王廣場大飯店的最大特色，則是由日本陶藝家會田雄亮所打造的陶之庭園，與可以現場體驗日本茶道的日式茶室「松風庵」，都是入住旅客們可以在這短暫住宿時間內享受最大的悠閒時光
Shinjuku-ku, Nishishinjuku 2-2-1, Tokyo-to
都廳前
「池袋車站周邊」都會感、浪漫夜景一次網羅就在這
沿著JR山手線來到也是許多人作為轉乘據點的「池袋車站」，這裡聚集了許多大型商業設施與休閒娛樂景點，不只是如此也是許多人氣拉麵店的聚集地，還有東京都心少數的大型水族館也坐落於池袋太陽城百貨公司內，攜家帶眷的話決不要錯過這裡。另外池袋還有許多動漫店，和秋葉原不同的是池袋主要為女性向動漫店，所以有不少熱愛動漫的女生會選擇到此一遊～
不管是購物逛街還是想前往其他景點，選擇池袋住上一晚的話想必能夠玩得更加充實。
池袋太陽城王子大飯店小介紹
其中，擁有友善飯店美名的「池袋太陽城王子大飯店」則是許多海外旅客們的首選之一。位於池袋東口只要步行8分鐘的「太陽城」是結合了展望台、水族館與天文館等娛樂的大型複合設施，在這樣如此指標性的大樓裡，則有著於2015年重新大規模翻修將近1000間客房，因此造成話題吸引眾多旅客入住的太陽城王子大飯店。重新復活的王子大飯店搖身一變，在現代風格中加入日本傳統元素，並且搭配池袋特有的次文化，讓整體更加活潑並且魅力UP！不只是日本國內旅客，貼心的太陽城王子大飯店更依照外國旅客的需求添加相對應的飯店服務，像是結合日本傳統文化的客房可以讓前來的外國人旅客體驗和風氣氛之外，甚至也有專設伊斯蘭教的禱告室等設施，都能看見飯店對於各國旅客的貼心小設計。坐擁高樓層的太陽城王子大飯店，也能享受東京夜景，將這美麗的景色一網打盡。
Toshima-ku, Higashiikebukuro 3-1-5, Tokyo-to
東池袋
東京池袋大都會飯店小介紹
在如此熱鬧繁華的池袋街頭，如果想入住一處可享受沈靜感的飯店的話，那就不可以錯過位於池袋西口只要步行3分鐘，擁有絕佳地理位置的「東京池袋大都會飯店」。無論是飯店的大型插花裝置藝術的迎賓大廳，還是整棟24層樓高，超過800間各式主題風格客房，如此講究的細節都帶給旅客們不一樣的入住饗宴。寬敞空間的池袋大都會飯店的周邊環境，更讓旅人們能夠暫且忘卻現實，好好沉澱身心靈，在充電完成之後還可以前往飯店直營的餐廳與酒吧，一邊俯瞰欣賞360度全景東京景色，還能品嚐飯店精選的新鮮食材所烹調的各式料理。
Toshima-ku, Nishi-Ikebukuro 1-6-1, Tokyo-to
池袋
「澀谷車站周邊」只要5分鐘！經典十字路口就在腳下
說到澀谷的十字路口，想必大家絕不陌生！而在如此商店高密度的澀谷街頭中，集結著日本首屈一指的文化流行發信地，無論是購物還是餐飲店都相當豐富與熱鬧，讓東京像是不夜城般應有盡有。而到澀谷觀光的話，一般也會將附近的原宿，以及文青必朝聖地「代官山」等地列入景點清單。而澀谷則有象徵年輕流行文化的「109」百貨，還有許多販售流行小物的店舖，是東京年輕男女色愛的購物地。文化如此多元的澀谷當中，就連周邊飯店也具有獨特風格，搭上一波年輕世代的風潮。
澀谷東急卓越大飯店小介紹
像是與澀谷車站直結具有絕佳地理位置的「澀谷東急卓越大飯店」，就能直接眺望澀谷最具代表性的十字路口。全飯店共有4種房型，皆具有都會摩登感並且深受年輕旅客們的喜愛，當然也有以澀谷作為主要概念所打造的主題客房，讓前來入住的觀光客們可以體驗極致的澀谷文化。無論是網路或是飯店設備一應俱全，加上澀谷車站可直達飯店，就算是下雨天也不怕淋濕，可以直接拖著行李安心前往。
澀谷東急卓越大飯店（SHIBUYA EXCEL HOTEL TOKYU）
東京都渋谷区道玄坂1－12－2
JR（山手線、埼京線、湘南新宿線）、東急（東橫線、田園都市線）、東京Metro（銀座線、半藏門線、副都心線）「澀谷站」直接連結、京王井之頭線「澀谷站」直達
03-5457-0109
營業時間：24小時
公休日：無
MUSTARD HOTEL SHIBUYA小介紹
照片來源：Booking.com
說到澀谷，總是會想到充滿多元文化，天天充滿新事物。無論是一人旅行還是與好友們住上一晚具設計感又能體驗城市新鮮感的話，那就可以選擇距離澀谷車站南口只要步行5分鐘的「MUSTARD HOTEL SHIBUYA」。它結合了街頭魅力並且打造出時尚氛圍，經常性與東京的年輕藝術家們進行合作，將飯店作為文化發信地，並且讓這些作品留在飯店內讓前來入住的旅人們也可以欣賞。走入客房裡，可以發現沒有太多的華麗裝飾，簡約的空間內有著相當豐富的機能性設備，無論是小型廚房或是洗衣機等設備都相當齊全，符合現代人的簡單旅行需求。
MUSTARD HOTEL SHIBUYA
東京都渋谷区東1丁目29-3 SHIBUYA BRIDGE B棟
JR 山手線／埼京線「澀谷站新南口」徒步5分鐘
03-6459-2842
營業時間： CHECK IN 14：00〜/CHECK OUT〜10：00
公休日：無
「秋葉原車站周邊」電玩迷勿錯過！高CP值主題型飯店
在介紹以上幾處人氣大型車站據點之後，我們將焦點轉向山手線的另一側，也是動漫迷絕對不會錯過的景點之一「秋葉原」。作為次文化的聖地，秋葉原總是吸引國內外觀光客的相繼朝聖，無論是動漫、角色扮演與地下偶像表演等都可以在這裡親身體驗。從有名的女僕咖啡廳，到各種動漫店、電器商店，在秋葉原可以找到許多男生喜歡的動漫主題商品。
而在秋葉原的周邊飯店當中，不僅是交通方便之外，連風格都很秋葉原！
秋葉原華盛頓酒店
其中像是秋葉原車站只要步行1分鐘即可抵達的「秋葉原華盛頓酒店」有著一間別具特別的鐵道主題客房，走進房間之後，擺放著鐵道模型等，並且精巧還原秋葉原街景，隨著模型的陳列方式彷彿讓人走了一遭秋葉原觀光般非常真實。
秋葉原華盛頓酒店
101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-8-3
JR「秋葉原站」中央剪票口徒步1分鐘
03-3255-3311
bnb+ Costelun秋葉原
另外位於車站走路4分鐘，主打體驗角色扮演的女性專用旅館「bnb+ Costelun秋葉原」除了親民價格之外，還是由知名的Coser（角色扮演玩家）「konomiakira」一手打造，更因此造成許多話題。讓入住旅客不僅能享受飯店的舒適感，還可以深入體驗秋葉原的次文化。
bnb+ Costelun 秋葉原
101-0032東京都千代田区岩本町3-7-11 神田KSビル4Ｆ
JR「秋葉原站」昭和通剪票口徒歩7分鐘
03-5829-9932
結語
無論是新宿的便利、還是池袋的繁華，或是澀谷的文化衝擊以及秋葉原的動漫發源地，各地便利的交通、鮮明的飯店特色都讓人躍躍欲試。如果下次來到東京自由行，千萬不要錯過編輯部為大家精選的飯店清單，選擇最適合自己旅程的飯店，節省更多交通時間，才能在一趟旅行中玩得更加盡興！
▼你還會有興趣
其他人也在看
3招讓你「高效率玩京都」！京都自由行旅遊行程這樣安排最省時
終於來到想來已久的京都！走出JR京都車站之後，「從這裡開始要怎麼繞才能節省移動時間呢？」有這種想法的旅客朋友一定非常多吧。 最理想的京都觀光方式就是花個幾天慢慢在此遊玩，但是旅客通常日數有限，都是短時間馬上又要到下一個地方。這樣的話當然會有「要用最高的效率去逛！」的想法。接下來就讓LIVE JAPAN來幫助大家實現這個願望！
首爾版『中環＋深水埗』？聖水洞必行區域曝光，文青同潮人竟然可以同時滿足！
行厭咗明洞弘大？首爾最潮聖水洞攻略！一文睇晒DIOR旗艦店、Tamburins、馬鈴薯排骨湯、Cafe Onion等必去景點，仲有詳細交通指南同住宿推介，帶你深入韓國後生仔最愛嘅創意街區！
東京離島旅行趣～伊豆群島、小笠原群島的島嶼介紹＆交通、推薦住宿
許多人都以為想要在日本享受熱帶島嶼氛圍的話，最好的選擇就是前往日本最南端的沖繩。其實偷偷告訴大家，東京其實也有許多讓人驚艷的秘境離島，能讓你享受天堂般的美景以及愉快放鬆的小島氛圍喔！ 這篇文章要介紹的「東京島群」也被稱為「伊豆群島」。這些島都隸屬於東京，而且從東京搭乘渡輪或飛機很方便快速就能到達。其中包括以大島、利島、式根島、新島、神津島、三宅島、禦藏島、八丈島和青島組成的九個伊豆群島，以及涵蓋父島和母島兩個主要小島的小笠原群島。這些小島們同樣都擁有溫暖的天氣、透明湛藍的無敵海景，魅力一點也不輸給位於南方的熱帶島嶼們。 從東京前往東京島群島不需要太多的舟車勞頓，而且其中不少島嶼一整年都有活動可以參加。不過想要感受「熱帶島嶼度假感」的話，建議大家在春末和初秋之間拜訪。以下就由距離東京最近的島嶼開始一一介紹給大家。 首頁照片：PIXTA
【東京上野景點】不只有櫻花！上野公園的春夏秋冬四季不同的面貌&活動資訊
位於東京台東區的「上野恩賜公園」（以下稱「上野公園」），於1873年被指定為日本第一座公園，是處蘊含歷史的熱門景點。由於園內處處皆是綠意盎然的景色、因此別名也稱作「上野之森」。另外，在總面積約53萬平方公尺的廣大占地內，除了因大貓熊而聞名的「恩賜上野動物園」之外，「東京國立博物館」、「東京都美術館」以及「國立西洋美術館」等等的藝術文化景點也非常的豐富充實。 除此之外，上野公園從江戶時代開始便是著名的「熱門賞櫻景點」，每到春天絡繹不絕的賞櫻遊客，使得公園熱鬧不已，但其實除了春天以外，四季分明的風貌也是必賞之處喔！接下來讓我們來各別介紹上野公園春‧夏‧秋‧冬四季夢幻美景的迷人之處喔。 main image：KungChuyada / Shutterstock.com
日本山陽新幹線車票優惠｜送日本景點9折優惠碼！買票攻略：列車種類＋車程＋座位級別＋行李限制＋票價比較
在日本國內旅遊時，以速度快、準時率高、乘坐舒適及安全性見稱的新幹線，早已成為不可或缺的重要交通工具。其鐵路網絡橫跨日本全國，由北海道最北端一路延伸至九州最南端，無論是跨城市移動還是長途行程規劃，皆是旅客首選。現時日本有10條新幹線主要路線，Yahoo Travel一口氣整理了山陽新幹線的列車種類、所需時間、座位級別、行李限制及票價比較，並附上實用購票方法，讓首次搭乘或自由行旅客都能輕鬆規劃行程。
深圳情人節餐廳推介2026｜每位人民幣95元起！峇里島風懸崖Cafe／南法復古莊園／復古車站餐廳浪漫約會
2026年情人節將至，想避開商場人潮，又想有氣氛、有景觀、有記憶點，不妨把約會場地轉到深圳。深圳近年湧現不少高質感餐飲空間，由臨海日落餐廳、峇里島風懸崖咖啡廳，到南法復古莊園與洞穴風格藝術餐廳，重點是價錢比香港平一大截，以下精選多間深圳情人節餐廳推介，讓你與另一半共度難忘節日。
高市早苗穩坐鐵娘子寶座！ 自民黨316席破紀錄大勝！
高市早苗以壓倒性姿態帶領自民黨在眾議院選舉中大獲全勝，單獨拿下316席，不僅打破1986年中曾根康弘時代的紀錄，更創下1955年自民黨創黨以來最高席次。
數據指:內地春節赴港遊客增逾2倍 過夜客增逾30%
同程旅行(00780.HK)旗下國際旅行平台 HopeGoo 首席執行官沈文靖於傳媒茶聚時表示，2026年春節假期期間，內地居民赴港遊需求旺盛，同時年輕港人到內地城市度假成為過年新潮流，內地與香港春節旅遊市場呈現“雙向奔赴”的熱關景象。據同程旅行平台截至2月10日的數據顯示，香港位居內地居民春節出境遊的前五大熱門目的地之列。同時，深圳、廣州、上海、北京、珠海、重慶等均為港人春節到內地旅遊度假的熱門目的地。她稱，隨著內地赴港個人遊城市的持續擴容，春節赴港遊的熱門客源城市在大灣區城市與京滬等一線城市之外，來自杭州等新一線城市的赴港遊客流增幅明顯。同程旅行平台數據顯示，今年春節假期赴港遊客流量較大的內地城市主要有深圳、廣州、北京、上海、杭州、成都、無錫、青島、寧波等。其中，杭州、青島、寧波等地的赴港遊客流增幅均逾200%。春節長假期間，香港不僅是內地居民的熱門度假目的地，同時也是內地長線出境遊的熱門中轉城市。不少內地遊客選擇在航班中轉的間隙前往香港地標景點“打卡”，也間接帶動了假期期間的香港旅遊熱度。春節期間赴港內地遊客最青睞的景點主要有：香港迪士尼樂園、香港故宮文化博物館、香港海洋公園、太
【KFC】逢星期二 $49買6件巴辣香雞翼＋2客巴辣雞粒
KFC推出新一輪抵Deal星期二優惠，逢星期二只需 $49 即可歎2大人氣小食，包括6件巴辣香雞翼及2客巴辣雞粒，仲有經典葡撻買1送1再度回歸，堂食及外賣自取都適用！
專家來教你泡湯！日本溫泉「有效入浴法」以及泡湯新手必備的溫泉禮儀
日本各地存在著許多擁有古老神話或各種開湯傳說的「温泉」，在歐洲，泡溫泉被視為一種帶有醫療的行為，而溫泉在日本除了同樣有治癒功效之外，泡溫泉還能欣賞風景與獨享寧靜，連心靈一併得到釋放，長久以來深受大人小孩的喜愛。 來到日本旅遊不僅是單純的泡湯，日本的溫泉文化還有什麼樣的樂趣呢？我們有請專家來幫忙解答囉！
日本九州新幹線車票優惠｜即減$150！買票攻略：列車種類＋車程＋座位級別＋行李限制＋票價比較
在日本國內旅遊時，以速度快、準時率高、乘坐舒適及安全性見稱的新幹線，早已成為不可或缺的重要交通工具。其鐵路網絡橫跨日本全國，由北海道最北端一路延伸至九州最南端，無論是跨城市移動還是長途行程規劃，皆是旅客首選。現時日本有10條新幹線主要路線，Yahoo Travel一口氣整理了九州新幹線的列車種類、所需時間、座位級別、行李限制及票價比較，並附上實用購票方法，讓首次搭乘或自由行旅客都能輕鬆規劃行程。
旅客標錯地點讚好Bakehouse蛋撻 「Backhouse逅舍」店主：我們不是賣蛋撻，是partyroom
人氣烘焙店「Bakehouse」的酸種蛋撻近年成為新一代「香港名物」，深受外國旅客歡迎，曾有台灣旅客狂掃過百件蛋撻，引來一時熱話。近日再傳一單烏龍笑話，有多名旅客將對灣仔「Bakehouse」的讚賞留言，錯標記在店名相似且同樣位於灣仔的「Backhouse 逅舍」Google地圖頁面上，並留言如「大約快八年沒來香港，每個朋友都推薦一定要來食蛋撻」「這是我人生目前吃過最好吃的蛋塔」，店主哭笑不得，只能逐一回覆：「我們不是賣蛋撻，是partyroom」。
為什麼大家都愛逛東京老街？讓你愛上東京老街的10個理由
多數人對東京第一個印象是繁華忙碌的大都市，新穎現代化的建築、總是不斷更迭的流行趨勢和關注不完的新話題。但是東京各地也有許多洋溢著樸實恬靜的生活步調的老街，日語通稱為「下町」的地方; 近年來一些老街區域並沒有因為時代的變遷而逐漸沒落，反而異軍突起愈來愈受人歡迎，不僅日本人也愛上去老街探訪，亦是各國遊客旅遊時熱絡造訪的行程之一。老街(下町) 有哪些鮮明的特色?有什麼讓人流連忘返、還想再訪的魅力之處呢?請看接下來的介紹 。
清遠純玩2天團人均低至$199！住溫泉度假山莊、歎獨立泡池、包食3餐、任玩KTV、麻將
$199起就可以北上玩兩日？無錯！KKday最近推出的清遠純玩 2 天團，行程安排入住去年全新裝修的佛岡樵春溫泉度假山莊，最正的是每間房都設有獨立泡池，私隱度極高，而且包食足3餐及暢玩KTV、麻將、浸溫泉等酒店設施！如果湊足6人，更可以免費升級住 3房1 廳大別墅，還有私人麻將枱任打，簡直是為港人度身訂造的「包棟式」度假體驗！除返開人均低至$199，想來個短途旅行差電就要mark實時間！
香港櫻花2026｜全港最大賞櫻熱點！東涌機場3萬呎櫻花園、160棵櫻花樹｜即睇櫻花花期＋地址＋交通方法
說到全港最大型的賞櫻景點，東涌機場櫻花園絕對是首選！今年園內櫻花樹的數目增加至160棵，總面積擴大至約3萬呎，範圍首次延伸至海濱一帶；今年更開闢新步行路線，從東涌港鐵站步行至櫻花園減少約二百米路程，最快只需約15分鐘即達，立即看看最佳觀賞期及前往方法吧！
青森弘前公園、弘前城跡櫻花、紅葉四季美景一網打盡！各季節魅力亮點完整介紹
弘前市位在青森縣西部，是一座擁有約400年歴史的城下町，市區的街道或建築物至今仍能感受得到往昔氛圍，也是津輕的主要城市。弘前公園坐落於市中心，公園內有著堪稱「日本第一櫻花」或紅葉等四季美景，還有東北唯一現存的「弘前城」天守閣，更是不能錯過！來一起走一趟弘前公園、弘前城跡，看看青森縣融合自然與歴史的知名景點吧～
銀娛(00027.HK)「嘉佩樂」酒店正式開幕 提供95間套房和別墅
銀河娛樂(00027.HK)旗下最新酒店「嘉佩樂」正式啟幕，為府邸式渡假酒店，針對高端賓客，提供95間套房和別墅，賓客可享有24小時私人管家服務、行李裝拆等服務。 酒店內的別墅設兩房及四房戶型，當中天際四房式別墅面積近700平方米，設有專屬室內花園、休閒室、健美室、遊戲室及多媒體娛樂室等；而天際兩房式別墅亦配備多項專屬設施，更設有專為家庭而設的童趣房。至於尊尚兩房式及尊尚套房由128平方米起，設有室內私人泳池、日光浴床及大理石浴室等。(ss/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
內地農曆新年長假期 旅遊業界料138萬內地客訪港
【on.cc東網專訊】農曆新年臨近，內地今年有9日假期，旅監局日前估計約2,200個內地旅行團在新年假期間訪港，涉及8.6萬人次。香港旅遊促進會總幹事崔定邦今日（10日）在電台節目中表示，預計新年假期超過95%訪港內地旅客為個人遊，人數超過130萬。在酒店房間預
澳門新年煙花匯演2026｜澳門旅遊塔360°旋轉餐廳煙花套票81折優惠！$682起包自助晚餐＋觀光層門票
農曆新年去澳門，重頭戲當然是看煙花！今年澳門將於2月19日（年初三）、2月23日（年初七）及3月3日（正月十五）舉行3場「金駿雲翔 歡樂春節」無人機煙花匯演，想在旅遊塔下或者海邊看煙花，至少要提早幾小時霸位，又要忍受人擠人的痛苦，未看先累透。想舒舒服服欣賞煙花，同時還能品嚐豐富美食？推介全澳門必去打卡觀賞點——澳門旅遊塔360°旋轉餐廳。最近KKday和Klook均推出「澳門煙花匯演旋轉餐廳煙花套票」81折優惠，自助晚餐連觀光層門票只需$682起！今個新年，一於帶另一半或屋企人，在223米高空過一個儀式感滿滿的新春吧！
銀娛(00027)旗下澳門銀河 嘉佩樂昨日正式啓幕
銀河娛樂(00027.HK)旗下澳門銀河 嘉佩樂昨日正式啓幕。這間酒店僅提供95間套房和別墅,通過有限的房間數量專注怡人的親切感和專屬感。澳門銀河 嘉佩樂的開幕,進一步鞏固「澳門銀河」作為區內首屈一指體驗式旅遊目的地的地位。銀河娛樂集團首席營運總監 — 澳門祁嘉杰表示:「『澳門銀河』自創立以來,即致力打造匯聚全球頂級款待服務與極致奢華體驗的目的地。我們欣然向來自世界各地的珍貴賓客呈獻『澳門銀河 嘉佩樂』酒店,此全新項目體現了我們標誌性且不斷進化的『傲視世界 情繫亞洲』服務理念——不僅是專崇個性化,更預見所需,承諾真正的奢華不再僅關乎盛大場面,而在於稀世珍享。」嘉佩樂酒店集團高級運營副總裁 Clive Edwards 表示:「此次與『澳門銀河』的強強聯合,是嘉佩樂品牌願景的獨特詮釋:於綜合度假城之中打造一處私密而具府邸格調的避世雅境。賓客在臻享『澳門銀河』各項世界級設施的同時,體驗嘉佩樂備受讚譽的待客之道,沉浸於嘉佩樂文旅官精心策劃的專屬體驗,探索澳門特有的深厚文化底蘊。」銀河娛樂集團主席呂耀東總結:「澳門銀河 嘉佩樂以建築美學、精細服務、經典美饌,以及私密居停為我們最講究的貴賓構建全面