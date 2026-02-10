去東京血拚住這超方便！新宿、池袋等鬧區車站周邊飯店精選

說到東京自由行，就會想到血拼購物行程！在短暫的東京旅遊中，最重要的就是與時間賽跑，有效率的運用時間把想去的地方都跑遍。除了行程流暢、安排交通為首要方法之外，選擇飯店也是需要下功夫！找到一間能夠去哪都便利的飯店就成了非常重要的事囉。

東京都內有幾個重要車站，除了有多條鐵路通過外，附近更是好逛好買。只要選定這些車站附近的飯店作為據點，那麼出外瘋狂購物再也不需要繞遠路。LIVE JAPAN將精選新宿、池袋、澀谷以及秋葉原，這些許多觀光客都知道的大站，將飯店精選清單整理給大家，這樣下次的東京行就不用煩惱該怎麼挑飯店啦！

廣告 廣告

首圖照片來源：Booking.com

「新宿車站周邊」人氣飯店！只要住這去哪都方便

全日本使用度最高的新宿車站，一直都是許多海外旅客選為主要住宿據點之一的大型車站。在這裡有超過七種的私鐵、地下鐵等鐵道路線可以轉乘至各觀光景點，無論是到東京都心或是前往關東近郊，都是非常方便的選擇。而新宿車站周邊也有許多不同特色與景點，不只是坐擁商辦高層大樓、美食繁華街，還有各種百貨等，像是新宿御苑、花園神社等景點，也可以讓人近距離感受日本傳統的樣貌。

新宿王子大飯店小介紹

照片來源：Booking.com

照片來源：Booking.com

在如此繁華的新宿當中，選擇一處距離車站較近，且不會因繁雜的交通樞紐而迷路的飯店就非常重要了。如果是初次來到新宿的旅客們，建議可以選擇附有外國觀光客諮詢處，並且直接連結西武鐵道的「新宿王子大飯店」。由於緊鄰車站，也可直接前往JR與地下鐵等重要交通轉乘點，對於新手旅客是相當便利的選擇之一。位於飯店一樓的「禮賓台」也是經過日本觀光局所認證的外國旅客諮詢處，無論是購物、景點推薦、各式交通詢問都能夠提供多國語言為海外旅客解決問題，甚至還可打造導覽行程讓旅客們能玩得盡興。

新宿王子大酒店

Shinjuku-ku, Kabuki-cho 1-30-1, Tokyo-to

新宿西口

京王廣場大飯店小介紹

照片來源：Booking.com

照片來源：Booking.com

說到東京自由行，那就絕對不能錯過迪士尼樂園！在距離新宿車站西口只要5分鐘即可抵達的「京王廣場大飯店」由於是好鄰居飯店一員（グッドネイバーホテル），能夠免費提供接駁巴士給住宿旅客前往東京迪士尼。京王廣場大飯店坐擁47層高樓的本館與34層樓高的南館，兩館相加共超過1400間的各式客房，不論是欣賞新宿中心的繁華大樓或是俯瞰夜景都是最佳選擇之一。其中京王廣場大飯店的最大特色，則是由日本陶藝家會田雄亮所打造的陶之庭園，與可以現場體驗日本茶道的日式茶室「松風庵」，都是入住旅客們可以在這短暫住宿時間內享受最大的悠閒時光

東京京王廣場酒店

Shinjuku-ku, Nishishinjuku 2-2-1, Tokyo-to

都廳前

「池袋車站周邊」都會感、浪漫夜景一次網羅就在這

沿著JR山手線來到也是許多人作為轉乘據點的「池袋車站」，這裡聚集了許多大型商業設施與休閒娛樂景點，不只是如此也是許多人氣拉麵店的聚集地，還有東京都心少數的大型水族館也坐落於池袋太陽城百貨公司內，攜家帶眷的話決不要錯過這裡。另外池袋還有許多動漫店，和秋葉原不同的是池袋主要為女性向動漫店，所以有不少熱愛動漫的女生會選擇到此一遊～

不管是購物逛街還是想前往其他景點，選擇池袋住上一晚的話想必能夠玩得更加充實。

池袋太陽城王子大飯店小介紹

其中，擁有友善飯店美名的「池袋太陽城王子大飯店」則是許多海外旅客們的首選之一。位於池袋東口只要步行8分鐘的「太陽城」是結合了展望台、水族館與天文館等娛樂的大型複合設施，在這樣如此指標性的大樓裡，則有著於2015年重新大規模翻修將近1000間客房，因此造成話題吸引眾多旅客入住的太陽城王子大飯店。重新復活的王子大飯店搖身一變，在現代風格中加入日本傳統元素，並且搭配池袋特有的次文化，讓整體更加活潑並且魅力UP！不只是日本國內旅客，貼心的太陽城王子大飯店更依照外國旅客的需求添加相對應的飯店服務，像是結合日本傳統文化的客房可以讓前來的外國人旅客體驗和風氣氛之外，甚至也有專設伊斯蘭教的禱告室等設施，都能看見飯店對於各國旅客的貼心小設計。坐擁高樓層的太陽城王子大飯店，也能享受東京夜景，將這美麗的景色一網打盡。

池袋陽光城王子酒店

Toshima-ku, Higashiikebukuro 3-1-5, Tokyo-to

東池袋

東京池袋大都會飯店小介紹

在如此熱鬧繁華的池袋街頭，如果想入住一處可享受沈靜感的飯店的話，那就不可以錯過位於池袋西口只要步行3分鐘，擁有絕佳地理位置的「東京池袋大都會飯店」。無論是飯店的大型插花裝置藝術的迎賓大廳，還是整棟24層樓高，超過800間各式主題風格客房，如此講究的細節都帶給旅客們不一樣的入住饗宴。寬敞空間的池袋大都會飯店的周邊環境，更讓旅人們能夠暫且忘卻現實，好好沉澱身心靈，在充電完成之後還可以前往飯店直營的餐廳與酒吧，一邊俯瞰欣賞360度全景東京景色，還能品嚐飯店精選的新鮮食材所烹調的各式料理。

東京大都會大飯店

Toshima-ku, Nishi-Ikebukuro 1-6-1, Tokyo-to

池袋

「澀谷車站周邊」只要5分鐘！經典十字路口就在腳下

說到澀谷的十字路口，想必大家絕不陌生！而在如此商店高密度的澀谷街頭中，集結著日本首屈一指的文化流行發信地，無論是購物還是餐飲店都相當豐富與熱鬧，讓東京像是不夜城般應有盡有。而到澀谷觀光的話，一般也會將附近的原宿，以及文青必朝聖地「代官山」等地列入景點清單。而澀谷則有象徵年輕流行文化的「109」百貨，還有許多販售流行小物的店舖，是東京年輕男女色愛的購物地。文化如此多元的澀谷當中，就連周邊飯店也具有獨特風格，搭上一波年輕世代的風潮。

澀谷東急卓越大飯店小介紹

像是與澀谷車站直結具有絕佳地理位置的「澀谷東急卓越大飯店」，就能直接眺望澀谷最具代表性的十字路口。全飯店共有4種房型，皆具有都會摩登感並且深受年輕旅客們的喜愛，當然也有以澀谷作為主要概念所打造的主題客房，讓前來入住的觀光客們可以體驗極致的澀谷文化。無論是網路或是飯店設備一應俱全，加上澀谷車站可直達飯店，就算是下雨天也不怕淋濕，可以直接拖著行李安心前往。

澀谷東急卓越大飯店（SHIBUYA EXCEL HOTEL TOKYU）

東京都渋谷区道玄坂1－12－2

JR（山手線、埼京線、湘南新宿線）、東急（東橫線、田園都市線）、東京Metro（銀座線、半藏門線、副都心線）「澀谷站」直接連結、京王井之頭線「澀谷站」直達

03-5457-0109

營業時間：24小時

公休日：無

MUSTARD HOTEL SHIBUYA小介紹

照片來源：Booking.com

照片來源：Booking.com

說到澀谷，總是會想到充滿多元文化，天天充滿新事物。無論是一人旅行還是與好友們住上一晚具設計感又能體驗城市新鮮感的話，那就可以選擇距離澀谷車站南口只要步行5分鐘的「MUSTARD HOTEL SHIBUYA」。它結合了街頭魅力並且打造出時尚氛圍，經常性與東京的年輕藝術家們進行合作，將飯店作為文化發信地，並且讓這些作品留在飯店內讓前來入住的旅人們也可以欣賞。走入客房裡，可以發現沒有太多的華麗裝飾，簡約的空間內有著相當豐富的機能性設備，無論是小型廚房或是洗衣機等設備都相當齊全，符合現代人的簡單旅行需求。

MUSTARD HOTEL SHIBUYA

東京都渋谷区東1丁目29-3 SHIBUYA BRIDGE B棟

JR 山手線／埼京線「澀谷站新南口」徒步5分鐘

03-6459-2842

營業時間： CHECK IN 14：00〜/CHECK OUT〜10：00

公休日：無

「秋葉原車站周邊」電玩迷勿錯過！高CP值主題型飯店

在介紹以上幾處人氣大型車站據點之後，我們將焦點轉向山手線的另一側，也是動漫迷絕對不會錯過的景點之一「秋葉原」。作為次文化的聖地，秋葉原總是吸引國內外觀光客的相繼朝聖，無論是動漫、角色扮演與地下偶像表演等都可以在這裡親身體驗。從有名的女僕咖啡廳，到各種動漫店、電器商店，在秋葉原可以找到許多男生喜歡的動漫主題商品。

而在秋葉原的周邊飯店當中，不僅是交通方便之外，連風格都很秋葉原！

秋葉原華盛頓酒店

其中像是秋葉原車站只要步行1分鐘即可抵達的「秋葉原華盛頓酒店」有著一間別具特別的鐵道主題客房，走進房間之後，擺放著鐵道模型等，並且精巧還原秋葉原街景，隨著模型的陳列方式彷彿讓人走了一遭秋葉原觀光般非常真實。

秋葉原華盛頓酒店

101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-8-3

JR「秋葉原站」中央剪票口徒步1分鐘

03-3255-3311

bnb+ Costelun秋葉原

另外位於車站走路4分鐘，主打體驗角色扮演的女性專用旅館「bnb+ Costelun秋葉原」除了親民價格之外，還是由知名的Coser（角色扮演玩家）「konomiakira」一手打造，更因此造成許多話題。讓入住旅客不僅能享受飯店的舒適感，還可以深入體驗秋葉原的次文化。

bnb+ Costelun 秋葉原

101-0032東京都千代田区岩本町3-7-11 神田KSビル4Ｆ

JR「秋葉原站」昭和通剪票口徒歩7分鐘

03-5829-9932

結語

無論是新宿的便利、還是池袋的繁華，或是澀谷的文化衝擊以及秋葉原的動漫發源地，各地便利的交通、鮮明的飯店特色都讓人躍躍欲試。如果下次來到東京自由行，千萬不要錯過編輯部為大家精選的飯店清單，選擇最適合自己旅程的飯店，節省更多交通時間，才能在一趟旅行中玩得更加盡興！

▼你還會有興趣

▶到東京近郊度假去！周邊私房景點與入住飯店精選口袋清單