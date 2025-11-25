石破茂一口熊肉清淡內幕？ 東出昌大「熊根本不危險」？

東出昌大「熊害不危險」惹議！

哎喲，日本熊害紅燈燒得正旺，誰知東出昌大這位前獵人男星8月在雜誌文直球說「我很少遇熊，媒體過頭」，還諷「熊報導像假想敵批判」，瞬間引網友怒火中燒！

小編刷到時心想，這不就是「熊災版名人吐槽」的日劇嗎？來，咱們邊嚼熊肉叉燒邊聊聊這文風波，保證不怒，只添點東出小八卦～🐻

雜誌文中的熊少遇論

東出昌大8月在《週刊SPA!》文直言，家無電視卻每天見熊新聞，今年收8本周刊邀約，全拒絕因「編輯不愛聽熊不危險」。

他強調，交通事故年死2000人、自殺2萬人卻麻木，熊報導血腥恐怖才熱門，「現代人心態想找假想敵」。環境省數據4-10月熊害176宗13死196傷，創高，

東出從獵人視角說「堅果欠收+獵人老化」致熊增，70%獵人超60歲，移動狩獵遺棄屍體常見。網友在X調侃：「東出熊少遇，網友熊多見。」這種論點，這少遇總讓人會心一笑。📝

自民黨聯盟的熊肉試吃

東出文出爐，自民黨「食用野味議員聯盟」11月14日會議試吃熊叉燒鹿肉，前首相石破茂夾一口讚「清淡爽口紅酒絕配」，呼籲振興野味減熊害。

朝日新聞報導，聯盟推熊壽喜燒叉燒，東出獵人經驗呼籲年輕獵人學安全獵取，減遺棄。石破52歲鳥取眾議員，前防衛大臣，愛野味寫書《熊肉的魅力》。

網友在PTT旅遊板po：「東出諷媒體，石破吃熊叉燒，熊災解方萌。」香港LIHKG笑說：「議員熊肉會，東出獵人吐槽怕怕。」這種試吃，這聯盟總讓危機變成菜單。🍖

網友的炒作與自嘲熱議

事件發酵，X和LIHKG如火山！台灣網友po：「東出熊不危險，媒體炒作博眼球，自民熊叉燒解方！」香港讀者笑：「堅果欠收獵人老化，東出文像獵人日記。」

有人怒：「176宗13死，東出少遇太幸運！」；有人萌：「熊報導恐怖，東出假想敵論神。」環境省預告文狂吸千萬流量，粉絲猜「東出會不會開熊肉店」。

這種熱議，這自嘲總讓人邊笑邊嘆：熊災美，吐槽更妙。📱

