「東北超」足球賽5月開鑼 冀融合文體旅商發展

【on.cc東網專訊】據遼寧省體育局周日（11日）消息，東北地區城市足球聯賽（東北超）將於5月23日啟動。遼寧省體育局局長曹陽表示，這場由東北三省、內蒙古自治區體育局聯合主辦的賽事，將推動東北足球振興與文體旅商融合發展。

曹陽稱，首屆東北超將有8支城市代表隊參賽，分別來自遼寧瀋陽、大連，吉林長春、延邊州，黑龍江哈爾濱、雞西，以及內蒙古呼和浩特、通遼。賽事選擇的開鑼日子一方面考慮到東北地區旅遊季於5月中旬全面開啟，賽事與文旅旺季同頻共振，能有效推動文體旅商深度融合，吸引更多遊客與球迷參與，助力沿線城市旅遊經濟發展；另一方面，近5年哈爾濱5月中旬平均氣溫為17.5°C，既適宜球員發揮，也能提升觀眾觀賽體驗。

有別於傳統單一主場開幕模式，東北超將由三省一區省會城市於同步揭幕，儀式後同時打響揭幕戰。當局指出，這一創新安排既能在區域內形成宣傳合力，擴大賽事覆蓋面與影響力，更能以同步開賽的儀式感，迅速點燃觀眾熱情。

