貨機墮海兩死︱死者胞姊質疑波音指引
東北寵物連環襲擊驚魂！ 1.5米黑熊撕愛犬致命傷！
東北寵物連環襲擊驚魂！ 1.5米黑熊撕愛犬致命傷！
大館田邊的血跡狗屋
10月30日早上，大館市民宅腹地農機具小屋外，男子發現柴犬DAI冰冷遺體，腹部落葉蓋掩，移除後內臟空蕩蕩，狗屋前血跡斑斑，項圈斷裂。
秋田電視台報導，熊腳印糞便滿地，男子悲痛說：「10年前聽說熊出沒，從沒想過寵物遇襲。」DAI是父親友人送的親人犬，平日活潑好動，
半夜門沒鎖方便上廁所，誰知成熊誘餌。網友在X調侃：「狗屋變熊餐廳，東北遛狗加鎖。」這種血跡，這田邊總讓人脊背發涼。🩸
福島喜多方的紗窗熊闖
9月某日晚，福島喜多方市一戶聽到愛犬狂吠，開窗見1.5米黑熊正撲狗，熊破壞紗窗撕簾闖入，男子大喊關窗阻擋。
岩手日報報導，熊離去後愛犬腹傷致命，熊逃林子警方增巡邏。男子後來說：「熊吼聲震耳，幸好沒進屋。」這種闖入，這紗窗總讓人感慨：寵物可愛，熊更猛。🪟
秋田70歲婦人的爆竹救犬
秋田市70多歲婦人11時聽到4歲柴犬吠叫，衝出見1.2米黑熊襲犬，她點爆竹嚇熊，熊卻拖走狗屋連繩索。
東北廣播報導，獵人下午發現項圈，狗恐無法逃脫，婦人淚崩「牽繩固定，牠沒機會」。這種救犬，這爆竹總讓危機變成無奈。🔥
網友的寵物自救熱議
事件一爆，X和LIHKG熱鬧翻！台灣網友po：「秋田熊啃內臟，東北遛狗加噴霧！」香港讀者笑：「福島熊破紗窗，台灣熊怕怕。」
有人怒：「熊害12死，行動起來！」；有人萌：「婦人爆竹救犬，寵物英雄。」專家佐藤喜和建議屋外寵物鎖門。這種熱議，這自救總讓人邊笑邊嘆：熊出沒，狗狗無敵。📱
Japhub小編有話說
哇，這東北寵物熊襲寫完，小編的狗繩都牽緊了！從內臟啃食到爆竹救犬，這連環太無奈。
如果你有熊害寵物撇步，或萌狗趣聞，留言區分享～下次聊個不拖的日本秋季趣事，溫暖點哦！
