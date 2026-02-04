東北賞櫻景點～青森、山形等櫻花與電車絕配美景5選！

日本東北地區的櫻花，每年約從四月上旬開始綻放。這時候如果能站在鐵軌邊，欣賞電車行駛過櫻花瓣飛舞的旋風中，鋼鐵與櫻粉交織的光景實在令人著迷。其中像是東北本線船岡站～大河原站之間、山形新幹線山形站～北山形站之間、福島縣會津鐵道或是青森縣津輕鐵道，還有宮城縣船岡城址公園的單軌登山纜車（スロープカー）等地，都很適合安排一趟賞櫻之旅，下次到東北嘗試搭電車賞櫻也是一種不錯的選擇喔！

1．搭乘東北本線電車，坐擁白石川堤一目千本櫻美景（宮城）

照片提供：Miyagi Prefectural Government

照片提供：Miyagi Prefectural Government

宮城縣白石川沿岸的「一目千本櫻」（意為：一眼即能欣賞到千棵櫻花樹），以遠方的藏王連峰為背景，能一併眺望到殘雪、櫻花、白石川河景，是很有人氣的觀光景點。從仙台車站搭東北本線約30分鐘可以抵達船岡站，從船岡站至大河原站間這一段路，電車平行行駛在櫻花樹林旁，鐵道旁就是粉嫩美景。

往年在櫻花滿開的1周內，部分列車會在船岡～大河原站這一段放慢行駛速度，讓遊客能夠透過車窗享受美美櫻花。搭車看完櫻花大道後，推薦大家到大河原站駅下車後改步行，到白石川河堤上一邊散步一邊賞櫻，或是預約賞花遊覽船（お花見屋形船）遊河，悠閒欣賞「日本櫻名景點100選（日本さくら名所100選）」之一的春櫻美景。

※依據櫻花的開花狀況，減速行駛的日期將有所調整，2023年4月的日期尚未公布。

白石川堤一目千本櫻

〒989-1201 宮城県柴田郡大河原町大谷町向

電話號碼：0244-53-2659(大河原町商工觀光課)

2．搭上船岡城址公園單軌登山纜車，前進櫻花園（宮城）

從船岡站步行15分鐘可到船岡城址公園，距離白石川堤一目千本櫻不算遠。標高約135m的小山丘就是一座公園，這裡種植了1,000棵左右的櫻花樹，是宮城數一數二的賞櫻景點，與白石川堤一目千本櫻同樣被列為「日本櫻名景點100選」。

單軌登山纜車（スロープカー）全長約305m，到山頂約需4分鐘，當然用走的上山也很OK，不過坡度較陡，大部分的人會選擇搭乘纜車上山。而且纜車會緩慢經過半山腰的大片櫻花樹林中，這樣的賞櫻好機會怎麼能放過呢！從山頂站可以遠望幾乎同時滿開的白石川堤一目千本櫻，以及整個船岡城址公園櫻花，十分壯觀。

船岡城址公園

〒989-1606 宮城県柴田郡柴田町船岡舘山95-1

電話號碼：0224-56-3970(柴田町觀光物産協會)

3．在霞城公園護城河櫻花群前，捕捉新幹線經過的瞬間（山形）

山形車站附近的霞城公園，是整修山形城跡後蓋成的公園，保留了二之丸的護城河、城堀和石垣等遺跡，隨處可見山形城的過往面貌。這裡有以吉野櫻為主的約1,500棵櫻花樹，是十分有名的賞櫻聖地。

想要看到很多櫻花的話，推薦東大手門周邊區域。在這裡以看到修復完好的城壁與屋頂、古城搭配櫻花，整個景象充滿日本風情，因此特別受到觀光客的喜愛，東大手門附近還能看到JR東日本山形新幹線等列車不時經過。

約4月中旬是櫻花滿開的時期，這時候行駛於霞城公園旁的仙山線、奥羽本線等電車，會有部分班次在經過山形站～北山形站區間時降低速度，方便乘客欣賞窗外櫻花美景。

※依據櫻花的開花狀況，減速行駛的日期將有所調整，2023年4月的日期尚未公布。

◆霞城公園新型冠狀肺炎預防措施

店舗・設施内與設備等消毒・除菌・清潔／設置除菌・消毒液／店内時常換氣／工作人員配戴口罩・洗手・消毒・漱口・測量體溫／入店人數控管與拉開座位間隔／婉拒身體狀況不佳的客人入店／請客人配戴口罩・測量體溫

霞城公園

〒990-0826 山形県山形市霞城町1-7

電話號碼：023-641-1212(山形市公園綠地課)

4．茅草屋頂與櫻粉，會津鐵道湯野上溫泉車站浪漫美景（福島）

福島縣會津地區內的會津鐵道是一條地方路線，連結了西若松站～會津高原尾瀬口站。自會津若松出發後，一路上會經過阿賀川沿岸的蘆之牧溫泉、湯野上溫泉、塔崖（塔のへつり）等多個人氣景點與溫泉地，自然景觀相當優美。

照片來源：PIXTA

照片來源：PIXTA

湯野上溫泉車站有著全日本少見的茅草屋頂，車站周圍種植了約30棵櫻花，每年4月中旬～下旬左右，為數不多的櫻花將小小的車站點綴得生意盎然。加上湯野上溫泉就在附近，周圍有將近20間左右的民宿與旅館，也有提供不須住宿可一日泡湯的地方，在這裡可以好好的放鬆休息一下。

從湯野上溫泉站開車約10分鐘車程，就能抵達名氣響亮的大内宿。超過400年以上歷史的驛站懷舊風貌，巨大的茅草屋頂一字排開，是日本國選定重要傳統的建造物群保存地區，整體被保護得很好，目前這些民家多半都是餐飲店或土產店，在這裡散步超適合。

湯野上溫泉站新型冠狀肺炎預防措施

店舗・設施内與設備等消毒・除菌・清潔／設置除菌・消毒液／店内時常換氣／設置隔板／工作人員配戴口罩・洗手・消毒・漱口・測量體溫／入店人數控管與拉開座位間隔／婉拒身體狀況不佳的客人入店／請客人配戴口罩・測量體溫

湯野上温泉站

〒969-5206 福島県南会津郡下郷町湯野上大島乙

0241-68-2533

5．穿越櫻花滿開隧道，暖暖療癒的津輕鐵道（青森）

照片來源：PIXTA

照片來源：PIXTA

青森縣津輕軽半島的津輕鐵道，是連結津輕五所川原站～津輕中里站，長20.7km的地方路線。車内設置了復古暖爐，在極寒的冬季裡會啟用暖爐讓車廂保持溫暖。搭上暖爐列車（ストーブ列車），看著車窗外白雪紛飛的津輕平原，夢幻美景在入冬後總是吸引大批遊客朝聖。

照片來源：PIXTA

照片來源：PIXTA

津輕鐵道沿線有津輕三味線會館、出身於津輕的文豪太宰治老家「斜陽館」、蘆野公園等景點。據說太宰治少年時期經常遊玩的蘆野公園，現在為青森縣有名的賞櫻地點，約4月下旬是最佳賞花期。超過1,500棵的吉野櫻將公園染成整片淡粉色，櫻花隧道搭配懷舊列車，讓許多攝影師為了捕捉這一年一次的期間限定美景，不惜遠道而來。

蘆野公園新型冠狀肺炎預防措施

店舗・設施内與設備等消毒・除菌・清潔／設置除菌・消毒液／工作人員配戴口罩・洗手・消毒・漱口・測量體溫／婉拒身體狀況不佳的客人入店／請客人配戴口罩・測量體溫

蘆野公園

〒037-0202青森県五所川原市金木町芦野

0173-38-1515

東北櫻花約在4月會是最佳的賞櫻時期，如果可以一邊搭乘電車邊賞櫻，輕鬆又愜意。記得未來也替自己安排一場東北追櫻之旅，享受不一樣的感動吧！

※本文為2021年2月的資訊，並於2023年2月更新,最新消息請上官網查詢。

Text by:shoepress

