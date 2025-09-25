東區醫院八旬翁疑認錯人 誤拔另一病人胃喉尿喉 涉傷人被捕｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】東區尤德那打素醫院今（25 日）發生一宗傷人案，一名80多歲老翁將另一病人身上的醫療喉管拔掉，醫護人員立即到場處理，受害人家屬報案求助，老翁涉嫌傷人被捕。

據了解，被捕人與受害人同為該院住院病人，二人互不相識，今日凌晨時份，該名八旬老翁疑誤認受害人為其妻子，及以為妻子受傷害，突然拔去受害人身上胃喉及尿喉，驚動醫護人員，立即到場處理，並告知受害人家屬。

《Yahoo 新聞》正就事件向東區醫院查詢，正候回覆。