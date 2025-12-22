東協開會談泰柬衝突 泰外長：本週將討論停火可能性

【Now新聞台】立法會換屆選舉順利完成，政制及內地事務局局長曾國衞表示滿意選舉安排和結果，又指正分類選舉無效票，暫不評估原因。宏福苑五級火當局一度暫停一切立法會選舉宣傳。政制及內地事務局局長曾國衞表示，大火對選舉的影響不能一概而論，對於選舉整體安排和結果感到滿意。不過地區直選有超過四萬張無效票，佔總投票率3.1%，他指選管會正進行點算分類，暫不評估原因。曾國衞：「一個區選兩個候選人，能夠當選兩個候選人，變相有兩個議席情況下，部分市民雖然我們不再提點他，但有人以為剔兩格，剔了兩格情況下就會變了無效票；又有些人在格以外(填劃)，我們法定規定要在格以內進行填劃，有些人又可能不為意填了出去格外，所以凡此種種目前這刻而言，未完成統計成分析前，未必很適合評論究竟甚麼情況導致這麼多無效票。」他又認為，選舉反映香港特色民主制度發揮作用。曾國衞：「不會為民主而民主，我們可以用不同的方法進行民主，但最終是要為市民帶來好處，這才是好的民主，這才是優質的民主。我們在香港而言，我們的而且確在選擇的安排上包括考慮要符合一國兩制的方針，又要符合香港的實際情況，亦要符合香港的發展需要，所以我們今次的民主制度是按此而設

now.com 新聞 ・ 1 天前