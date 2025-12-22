宏福苑五級火｜情緒支援熱線
東協開會談泰柬衝突 泰外長：本週將討論停火可能性
高市早苗內閣防衛腦洞大開！ 無核三原則崩潰倒數誰來擋？
哎呀，日本政壇這波小八卦讓人聽了心跳加速，2025年12月18日共同社報導，一位首相府內部官員在和記者私聊時，脫口而出「日本該有核武了」， 雖然馬上補刀「這不現實啦」，但這話偏離日本長年無核原則Japhub日本集合 ・ 3 小時前
俄烏戰爭和談 普丁準備與馬克宏對話
（法新社莫斯科21日電） 俄羅斯總統普丁的發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在今天刊出的訪問中表示，普丁已準備好就俄烏戰爭議題，與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）展開對話。培斯科夫告訴官媒「俄羅斯新聞社 」（RIA Novosti）說，總統普丁（Vladimir Putin）「已表達要與馬克宏展開對話的意願」。法新社 ・ 1 天前
甯漢豪：可探討經政府或獨立法定機構進行維修工程招標
大埔宏福苑大維修工程引起公眾對大廈管理、圍標等關注。發展局局長甯漢豪指,聽到有壞份子滲入樓宇做業主等,認為要重錘徹底改變整個制度。她指,坊間有意見指日後業主毋須選擇,交由政府或獨立法定機構進行維修工程招標,社會可以探討。infocast ・ 2 天前
美俄烏三方會談終結俄烏戰爭？ 克里姆林宮否認
（法新社邁阿密21日電） 在各方外交官正齊聚邁阿密、準備討論結束俄烏衝突的可能方案之際，克里姆林宮（Kremlin）今天否認，美國、俄羅斯與烏克蘭之間的三方會談正在籌備之中。普丁特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）昨天抵達邁阿密，烏克蘭與歐洲團隊自19日起也在此集合，進行由美國特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普總統女婿庫許納（Jared Kushner）調解的談判。法新社 ・ 22 小時前
川普不排除對委內瑞拉發動戰爭 巴西憂人道災難
（法新社巴西伊瓜蘇20日電） 巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）今天在南方共同市場（Mercosur）峰會開幕致詞時表示，美國若對委內瑞拉發動軍事行動，將引發「人道災難」。魯拉今天在南部城市伊瓜蘇（Foz do Iguacu）指出：「福克蘭戰爭（Falklands War）過去40年之後，南美洲大陸再度面臨外國勢力的軍事存在。」法新社 ・ 1 天前
美國對敘利亞發動空襲 兌現特朗普復仇承諾
【彭博】— 美國對敘利亞發動空襲，國防部長皮特·海格塞思周五表示，此舉兌現了總統特朗普為兩名遇害美軍士兵復仇的承諾。Bloomberg ・ 2 天前
日高官發擁核言論 北京：再軍事化野心昭然若揭
日本有首相官邸官員日前發表言論認為日本需要擁有核武，引發爭議。中國外交部發言人林劍表示，對相關擁核言論感到震驚。林劍稱，日方擁核言論對戰後國際秩序和國際核不擴散體系的公然挑釁、對地區和國際和平穩定的嚴重威脅、對日本宣稱走和平發展道路的完全背離，絕非「個人行為」可以搪塞、敷衍，國際社會必須對此高度警惕和堅決反對。林劍指，有關言論嚴重違背日方應履行的國際法義務，嚴重損害國際和亞太地區的和平與穩定，日本右翼勢力謀求「再軍事化」的野心昭然若揭。他又稱，這一事態再次表明，日本首相高市早苗11月7日涉台錯誤危險言論絕非偶然，如果任由日本國內右翼勢力推動發展強力的進攻性武器甚至擁有核武器，將再次為禍國際社會，由此引發的慘禍將遠超二戰。 (WL)infocast ・ 4 小時前
立法會換屆選舉順利完成 曾國衞：正分類選舉無效票 暫不評估原因
【Now新聞台】立法會換屆選舉順利完成，政制及內地事務局局長曾國衞表示滿意選舉安排和結果，又指正分類選舉無效票，暫不評估原因。宏福苑五級火當局一度暫停一切立法會選舉宣傳。政制及內地事務局局長曾國衞表示，大火對選舉的影響不能一概而論，對於選舉整體安排和結果感到滿意。不過地區直選有超過四萬張無效票，佔總投票率3.1%，他指選管會正進行點算分類，暫不評估原因。曾國衞：「一個區選兩個候選人，能夠當選兩個候選人，變相有兩個議席情況下，部分市民雖然我們不再提點他，但有人以為剔兩格，剔了兩格情況下就會變了無效票；又有些人在格以外(填劃)，我們法定規定要在格以內進行填劃，有些人又可能不為意填了出去格外，所以凡此種種目前這刻而言，未完成統計成分析前，未必很適合評論究竟甚麼情況導致這麼多無效票。」他又認為，選舉反映香港特色民主制度發揮作用。曾國衞：「不會為民主而民主，我們可以用不同的方法進行民主，但最終是要為市民帶來好處，這才是好的民主，這才是優質的民主。我們在香港而言，我們的而且確在選擇的安排上包括考慮要符合一國兩制的方針，又要符合香港的實際情況，亦要符合香港的發展需要，所以我們今次的民主制度是按此而設now.com 新聞 ・ 1 天前
澳洲邦迪海灘槍擊案︱涉案父子被指策劃多月 受伊斯蘭國驅使 曾投擲「網球炸彈」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）上周發生針對猶太節慶的致命襲擊案。警方最新公開的法庭文件顯示，兩名槍手在行兇初段曾投擲共 4 枚未有爆炸的自製爆炸裝置，其中包括一枚被形容為「網球炸彈」的裝置。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
美國會議員聯署促將 DeepSeek、小米等列入涉軍實體名單
外電報道,9名美國共和黨議員去信美國國防部長海格塞斯,敦促五角大樓將包括小米(1810.HK)、DeepSeek 等的一批中國科技公司,列入涉嫌協助中國軍方的實體名單。infocast ・ 2 天前
以色列圖阻止巴勒斯坦立國 約旦河西岸增 19 個定居點｜Yahoo
以色列內閣為阻止巴勒斯坦立國，最新已經批准在被佔領的約旦河西岸地區（West Bank），新建 19 個猶太人定居點。以方表示，政府將於該地區大力推動建設。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
日本自民黨高層訪台晤賴清德 外交部：日方不得插手中國內政
日本執政自民黨代理幹事長萩生田光一，率領眾議員代表團繼續訪台行程，今早會見台灣領導人賴清德。中方外交部發言人林劍在例行記者會上，批評日本有關議員竄訪中國台灣地區，背棄中日四個政治文件精神和日方的自身承諾，違背一個中國原則，中方對此堅決反對，並向日方提出嚴正交涉。 林劍重申，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中方再次敦促日方深刻反省、反思、糾錯，撤回高市首相的錯誤言論，不得插手中國內政。同時正告民進黨當局，「媚日謀獨」令人不齒，注定是走不通的邪路、死路。 (ST)#中國外交部原文網址：https://www.881903.com/news2/international/2611354 (ST)infocast ・ 3 小時前
澤倫斯基：美國提議烏俄雙方在邁阿密談判
（法新社基輔20日電） 烏克蘭總統澤倫斯基今天說，美國提議在邁阿密與俄烏兩國代表團舉行談判。澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示：「據我了解，他們提議烏克蘭、美國、俄羅斯（3方會談）模式。」法新社 ・ 1 天前
美再扣油輪 委內瑞拉批「竊取與綁架」
（法新社卡拉卡斯／華盛頓20日電） 美國今天在委內瑞拉外海的國際水域攔截並扣押一艘船隻，相關畫面隨後曝光，委內瑞拉政府在聲明中譴責美國再次「竊取與綁架」油輪。卡拉卡斯將這類舉措視為美國企圖推翻左派強人馬杜洛（Nicolas Maduro）的行動，同時「竊取」委內瑞拉石油。法新社 ・ 1 天前
盧比奧稱美國不希望強迫烏克蘭接受停火協議
【彭博】— 美國國務卿馬爾科·盧比奧表示，美國不想強加給烏克蘭一份停火協議，並稱川普政府仍不確定俄羅斯總統普丁是希望達成協議還是意圖接管整個國家。Bloomberg ・ 2 天前
以色列法院裁定 以政府須回應外媒入加薩採訪申請
（法新社耶路撒冷21日電） 以色列最高法院裁定，以政府當局須在1月4日前回覆有關外國媒體進入加薩走廊採訪的申請，駐耶路撒冷外國記者協會（FPA）今天對此一裁決表示歡迎。外國記者協會今天對法院的最新裁定表示歡迎，並說：「我們再次呼籲以色列政府：應立即讓記者能夠自由且不受限制地進入加薩走廊。」（法新社 ・ 4 小時前
柬埔寨內政部：泰國邊境衝突 逾50萬人無家可歸
（法新社金邊21日電） 柬埔寨內政部今天表示，柬埔寨與鄰國泰國持續2週的邊境衝突，已讓50多萬柬埔寨人無家可歸。泰柬衝突的核心在於兩國800公里長的邊界，雙方對於法國殖民柬埔寨時期所劃定的陸界各持己見，均宣稱擁有零星分布於當地的幾座古老神廟。法新社 ・ 1 天前
外交部：美方隨意扣押他國船隻是嚴重違反國際法
美國國土安全部長諾姆證實，美國海岸警衛隊上周六凌晨扣押一艘油輪。白宮指，這艘油輪屬於委內瑞拉用於運輸「被偷竊」石油的「影子團隊」。中國外交部發言人林劍在例行記者會回應提問時，批評美方隨意扣押他國船隻的行徑，嚴重違反國際法，強調中方一貫反對缺乏國際法依據、未經聯合國安理會授權的非法單邊制裁，反對任何違反《聯合國憲章》宗旨和原則、侵犯別國主權安全行為，反對一切單邊霸凌行徑。 林劍指出，委內瑞拉有權利自主發展同其他國家的互利合作，相信國際社會理解和支持委內瑞拉維護自身正當權益的立場。 (ST)#中國外交部 (ST)infocast ・ 3 小時前
美國扣押委內瑞拉海域油輪 中國稱隨意扣押他國船隻嚴重違反國際法
【彭博】-- 中國批評美國扣押委內瑞拉海域油輪，暗示出在委內瑞拉與華盛頓的對峙加劇之際，中國站在加拉加斯的一邊。中國外交部發言人林劍周一在例行記者會上表示，「美方隨意扣押他國船隻的行徑嚴重違反國際法。」他表示，中國反對任何侵犯別國主權安全的行為，反對一切單邊霸凌行徑。推薦閱讀：美國在委內瑞拉周邊追截第三艘油輪 發出海上石油封鎖升級信號美國升級對委內瑞拉的石油封鎖行動，在海上追截了第三艘油輪。川普政府希望藉此切斷委內瑞拉至關重要的經濟命脈，並孤立馬杜羅政府。國有企業委內瑞拉國家石油公司(PDVSA)的大部分石油運往中國，通常通過中間商使用所謂的「影子船隊」油輪運輸。這些油輪船齡較老，所有權不透明，被用於從委內瑞拉、伊朗和俄羅斯運送受制裁的石油。林劍表示，委內瑞拉有權利自主發展與其他國家的互利合作，相信國際社會理解和支持委內瑞拉維護自身正當權益的立場。原文標題China Says US Violating Law by Seizing Oil Tankers Off Venezuela\--聯合報導 張倩薇.More stories like this are available on bBloomberg ・ 3 小時前
涉為以色列從事間諜活動男子遭伊朗處決
（法新社德黑蘭20日電） 伊朗司法部門媒體「米珊報」（Mizan）報導，當局已處決1名遭控替以色列從事間諜活動的男子，另有非政府組織指出這名男子經確認是27歲建築系學生。當局宣布逮捕多人，迄今已處決至少10名遭控為以色列情報機構摩薩德（Mossad）從事間諜活動的人。法新社 ・ 1 天前