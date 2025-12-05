東南亞毀滅性洪災已逾1600人罹難

（法新社雅加達5日電） 東南亞5個國家遭遇毀滅性洪災，已造成逾1600人罹難。由於仍有降雨即將來襲，外界擔心災情恐進一步惡化。

在首當其衝的印尼，根據官方表示，死亡人數已增至846人，另有547人失蹤。災情以蘇門答臘（Sumatra）北部亞齊省（Aceh Province）最為嚴重，當地逾80萬人被迫撤離家園。斯里蘭卡通報486人罹難，泰國則有276人死亡，馬來西亞有2人喪生。

根據越南國營媒體今天報導，當地近日暴雨成災，引發十餘起山崩，至少有兩人死亡。

廣告 廣告

蘇門答臘島上許多災民仍在清點洪水造成的損失。上週開始的豪雨導致劇烈山洪和山崩，災情慘重。

一位災民說：「我們的房子被天花板那麼高的土石掩埋，房子周圍盡是堆積如山的木頭。」

這位42歲政府承包商目前暫時棲身一所學校裡。他向法新社表示，災後重建「可能需要一年以上」。