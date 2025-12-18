東南亞運動會熱血競技 泰國王后帆船比賽奪金

（法新社曼谷18日電） 泰國王后蘇堤達（Queen Suthida）今天在東南亞運動會（Southeast Asia Games）帆船比賽中奪得金牌。這項每兩年舉行一次的區域性綜合運動會正在泰國熱烈進行中。

王后蘇堤達是泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）的妻子，她參加的是SSL47級別混合團體賽，與另外9名隊員一同駕駛一艘長47英尺（14公尺）的重型帆船（keelboat）。

廣告 廣告

現年47歲的蘇堤達在巴達雅（Pattaya）外海的比賽中擔任戰術負責人與掌舵手，率領泰國隊擊敗馬來西亞與緬甸，奪下冠軍。

她所獲得的金牌將於今天由現年73歲的泰王瓦吉拉隆功親自頒發。兩人於2019年結婚。

蘇堤達主修傳播相關領域，曾任職於泰國航空（Thai Airways）擔任空服員，之後投身軍旅生涯。

身為運動愛好者，她本月在首都曼谷與肯亞長跑名將基普柯吉（Eliud Kipchoge）一同參加半程馬拉松，成績為2小時13分40秒。

她並於12月9日在東南亞運動會開幕式中，率領泰國代表團進場。