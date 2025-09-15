東壩的士禁令暫緩 方國珊：業界更自律 貼按錶收費字樣 ｜ Yahoo

【Yahoo 新聞報道】政府原定在過去周六（13日）起在西貢萬宜水庫東壩實施的士禁令，惟政府諮詢持份者意見後決定暫緩。政府擬十一黃金周邀請持份者到東壩實地考察，再適時公布改善方案。西貢區議員方國珊周六有到場視察，她估計人流約有 500 至 600 人，高峰期有約 200 人等待小巴，但認為在沒有車流管制下，整體運作正常。她表示，相信政府各部門會在假期嚴陣以待，長遠而言應加闊路面，實施單線雙程行車。

政府當局上月提出 9 月 13 日起，每逢周末、公眾假期及內地黃金周期間，禁止的士在早上 9 時至下午 6 時進入或使用萬宜路。政府諮詢持份者意見後，決定暫緩，並擬邀請持份者在內地國慶黃金周期間，實地考察再適時公布改善方案。

高峰期200人等小巴

方國珊今早（15日）在港台《千禧年代》表示，她過去周六在萬宜路一帶視察，稱當日屬較平常周末人流，約有 500 至 600 人，而高峰期約有 200 人等待 9A 專線小巴前往東壩。她說，在沒有車流管制下，整體運作正常，小巴出入時習慣禮讓。

對於政府未實施的士禁令，方國珊稱的士業界在政府諮詢後，認為「要更加珍惜可以爭取到出入東壩，他們更加自律」。她並指，的士業界在東壩涼亭貼上「香港的士按錶收費」字樣，是希望提醒業界，並讓內地遊客及本地市民知道，他們正常運作。

被問將來長假期如何改善車流交通，方國珊說在過去的五一黃金周，約有 3500 人前往東壩，當日警方有負責車流管制，她認為已做得不錯。她相信政府各部門會在長假期嚴陣以待。她並提出業界建議，認為要在萬宜路增加避車處和防護欄，增加小巴半次，長遠要加闊路面，實施單線雙程行車。