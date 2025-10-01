東壩部分路段單線雙程行車 港府指情況欠理想擬商討長遠解決

【on.cc東網專訊】早前政府暫緩禁止的士進入東壩禁令，指會在十一長假期後再公布優化方案。港府官員今早(1日)到西貢北潭涌進行視察交通情況，其後會見傳媒時表示，目測有約千人已到東壩郊遊，形容整體安排暢順，所有車輛只需10分鐘就可通過，但亦指出部分路段單線雙程行車，「兩架車對住，你又行唔到我又行唔到，講得唔好聽就係塞死咗」，認為是最不理想的情況，更容易發生意外，之後會再與執法部門商討如何長遠解決此問題。

被問及日後重推東壩的士禁令的機會有多大，該官員指禁令的目的是希望令現場交通更為暢順，又指已因應今日人流較多，對交通安排作出調整，專線小巴由4架增加至30架，另外亦增加多10架作準備，有需要時會加入運作，而現作亦可做到「車等人」，認為現場秩序相當好。

該官員又指，東壩是世界級的景點，受港人及內地旅客歡迎，考慮到內地旅客大多使用電子支付，當局將研究日後加強現場的Wifi信號，而執法部門亦與運輸署設立指揮中心，應用鏡頭、無人機等科技，協助監察運作情況。

