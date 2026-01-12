跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
東寶公主的透明感背後真相！ 福本莉子2026雙主演新劇！
東寶灰姑娘GP奪冠，一路衝上明星大道
2016年，15歲的她參加第8屆「東寶灰姑娘」選秀，從近9500名參賽者中脫穎而出，同時拿下總冠軍＋集英社獎（Seventeen獎）雙料大獎，正式華麗出道。
隔年2017年，她首度現身資訊節目《虹色基因》，從此以女優與聲優雙棲身分活躍。
她隸屬東寶藝能，血型B型，興趣是茶道與料理，帶點傳統和風的意外可愛。出道初期就挑戰音樂劇《魔女宅急便》，以初舞台兼初主演的方式詮釋琪琪一角，驚艷全場；
之後還在動畫《ひそねとまそたん》獻聲並演唱主題曲，聲優之路也順利開啟。
主演作品狂潮！還拿下日本電影學院獎新人獎
她在電影領域的爆發力最為驚人。2020年《被喜歡的你，被喜歡的我，被喜歡的那個人》擔任重要角色，2021年《幸福的青葡萄》則是電影單獨初主演，
接著2022年《今晚，就算世界從這段戀情消失》讓她一舉拿下第46屆日本電影學院獎新人演員獎！之後《你掉落的藍色天空》《20歲的靈魂》《大小姐與看門狗》《隔壁的史黛拉》
等主演作接二連三。近期熱門作品包括2025年的《#真相來跟你說》與《劇場版兆元遊戲》，
2026年目前有WOWOW《Strobe Edge Season2》與高橋恭平雙主演，以及富士電視台《檸檬猴》確定出演，戲劇與電影雙線開花，片約滿檔。
寫真與廣播也玩很大！全能發展停不下來
演技之外，她在寫真界同樣大放異彩。在《Young Magazine》《FLASH》《WHITE graph》等雜誌中，以迷你裙、長禮服等造型登場，頻頻被讚「身材比例完美」「透明感爆表」。
2017年推出首本寫真集《初戀情人》，2021年再出《Grace》，都獲得超高評價。
2025年10月起，她還在日本放送電台開設首個冠名節目《福本莉子 悠閒幕間電台》，邀請嘉賓一起輕鬆聊天，粉絲直呼「聲音超療癒」。
社群每天更新！超親民互動圈粉無數
她的X官方帳號（@r_fukumoto_toho）約9.16萬追蹤，Instagram（@riko_fukumoto_）更高達47.4萬（2026年1月數據）。劇照、拍攝花絮、電台預告幾乎天天發文，
最近還開了《Strobe Edge》的IG直播，分享巴卡牌節目的幕後趣事，粉絲互動熱度居高不下。
Japhub小編有話說
福本莉子真的很會啊，外表清純到像水一樣乾淨，演起戲來卻層次豐富到讓人驚訝。156cm的小身材卻能撐起整個畫面，笑起來整個人發光，寫真又能瞬間變得成熟誘人。
2026年還有《Strobe Edge》續篇與新戲等著她，感覺她會繼續往上衝。每天滑她的社群就能被治癒，這樣又甜又會演的女優，真的很難不愛！這位透明感女王，絕對值得你鎖定追蹤～
