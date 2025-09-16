東岸板道「甩皮」 耗17億啟用8個月 地面多處剝落 市民：香港啲嘢冇理由係咁｜Yahoo

東岸板道耗資近17億元公帑興建，啟用8個月即多處「甩皮」。

【Yahoo新聞報道】連接北角與炮台山及天后一帶的港島東岸板道自今年 1 月啟用，惟僅短短 8 個月即「甩皮」，地面多處大面積剝落及裂開。板道全長約為 2.2 公里，整體造價約為 16.82 億元。有使用板道的市民向 《Yahoo新聞》表示，地面損毀多日來，不見有部門維修，質疑有關部門沒有認真管理，有浪費公帑之嫌；亦有居民指，板道吸引不少長者及小朋友使用，擔心地面剝落可能造成安全隱患。

《Yahoo新聞》正向負責建造板道的土木工程署查詢，正待回覆。

dw 東岸板道年初啟用以來有不少跑友練跑，惟有跑友反映地面破損逾月仍未有維修。

《Yahoo新聞》記者今早(9月16日)到東岸板道視察，現場有市民跑步，也有小孩及長者散步。現場所見，整條板道的露天位置地面有多處大面積剝落，造成凹凸不平；有蓋位置的地面則較為完好；板道中間位置設三架充電單車機，當中有一部故障待修。

跑友：爛咗至少一個月

市民楊小姐自東岸板道啟用以來，每週到此跑步兩、三次，她觀察到板道到處都有剝落的地皮，惟不見相關部門有任何維護措施，「佢爛咗至少都有一個月，佢冇方法去搞，或者佢冇諗住去搞」。她亦擔心地皮剝落後下層出現膠粒，擔心對健康造成影響，「都唔知吸入嘅係咩空氣」。

楊小姐質疑，板道造價不低，但有關部門卻沒有認真管理，「呢條跑道都唔平㗎，你整完又唔管，咁你不如唔好整……香港啲嘢冇理由係咁，管理真係差到一個點。」楊小姐續指，東岸板道作為公眾地方，若政府將來在此舉辦活動，例如國慶煙花，屆時將會吸引大量其他地方居民或遊客，她質疑東岸板道外觀影響該區、甚至香港的形象。

地皮剝落至凹凸不平，造成安全隱患。

有市民擔心，地皮底下的膠粒或在空氣飄浮，影響行人健康。

居民指設施欠維護、變相浪費人力物力

附近居民林小姐近期開始每晚到東岸板道慢跑，指板道在短時間就出現多處地皮脫落，「其實八個月嚟講，呢個狀態真係唔太可以接受」。她亦觀察到有不少老人家或小孩會到這裏做運動或遊玩，擔心剝落會對他們造成安全問題，「我哋後生就話自己識就住，但公公婆婆或者小朋友可能睇唔到，就會整親」。

地皮剝落久久未有清理，增加行人絆倒的風險。

東岸板道沿路設置了不少運動設施，包括單車機及踏板機，供市民健身運動。除了剝落的地皮，林小姐亦留意到有單車機故障的問題。「呢部單車機我尋日用嘅時候發現佢壞咗，屏幕唔著，踩落去亦冇得調節阻力」。林小姐認為，政府需要在維護工程方面多下功夫，否則只是浪費了建造時的人力物力。