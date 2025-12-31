東岸板道東段開放 玻璃觀景台須穿鞋套入內 穿脫比步行時間長 入場市民批「唔湯唔水」｜Yahoo

「水空之鏡」玻璃觀景台長約20米

【Yahoo 新聞報道】北角東岸板道（東段）部分近日開放，惟其中一段長約20米的「水空之鏡」玻璃觀景台設計及參觀安排卻引起公眾討論。該處要求所有進入的市民必須先穿上鞋套，記者周二（30日）到現場視察，穿脫鞋套的時間比在玻璃觀景台步行時間長。有居於新界特意過海參觀的市民批評「整啲咁嘅嘢唔湯唔水吸引到啲咩人呀？」，亦有市民認為製作鞋套予市民穿著步行20米浪費資源。

記者於 12 月 30 日下午約二時到東岸公園現場觀察及進入「水空之鏡」玻璃觀景台，該段要求參觀者穿上由現場工作人員提供、循環使用的鞋套，鞋套質地為近似軟膠加上厚身不織布，參觀後需將鞋套歸還。記者實測在不等待現場座位、站立穿鞋套的情況下，由排隊領取鞋套至穿好鞋套步上「水空之鏡」需時約一分鐘，因「水空之鏡」有不少市民「打卡」步伐稍慢，花50多秒走完玻璃觀景台，再用約30秒步往鞋套回收袋及脫下鞋套；有市民發現「起行不久就終點在望」，高呼「就係咁㗎嗱？」「吓我以為有一公里添！20塊玻璃都無！」

記者歸還鞋套時，向職員查詢鞋套是否作防滑用途，職員稱「保護個玻璃嘅，驚啲沙石呀」；亦有職員在回收鞋套後向裝滿鞋套的膠袋噴上液體「消毒」，之後將鞋套送到入口處供市民取用。不過據記者所見，有人帶用嬰兒車、寵物推車入內，亦有大人帶同小孩推著滑板車入內，上述物品的車輪均無額外套上任何保護套等；步道地面亦有樹枝、枯葉及簡體字食物包裝袋。至下午約三時許，參觀市民開始增多，參觀者需要排隊取鞋套及排隊進入玻璃觀景台，不過據記者所見，等候時間亦僅一分鐘上下。

入場市民質疑欠經濟效益

陳生與朋友梁生一同到場，陳生指他們特意由新界到北角參觀，記者一問及觀賞後感時他們便指觀景台「唔湯唔水呀！」「得嗰幾步嘢使唔使咁大陣仗呀！」陳生怒言「整啲咁嘅嘢唔湯唔水吸引到啲咩人呀？香港政府啲官員多餘！」梁生亦對玻璃觀景台感到失望，「以為你起碼有一公里長啦！」

現場有不少長者，穿脫鞋套亦需花一定時間，陳生認為是「勞師動眾」，梁生就指「整個咁嘅嘢搞咁大個宣傳，有咩經濟效益啫，一啲經濟效益都無」。陳生曾到江西景區玻璃橋參觀，「闊好多呀，人哋啲大好多靚好多，1.5公里長呀！大你幾多十倍？呢度行落20步倒，同人比都無得比呀，人哋嗰啲先係旅遊景點㗎嘛，呢啲做咩呀？」

不及內地觀景步道

陳生陳太一同到場參觀，陳生直言觀後感「都係咁啦」，陳太就指「麻麻哋，短咗啲咁多，去大陸行嘅好長㗎！」又指「大陸嗰啲一個山崖好深㗎！」比「水空之鏡」更為壯觀。陳生指內地部份玻璃步道亦要穿上鞋套才可進入，陳太就指製作鞋套浪費，不過陳生就指「用完又用㗎嘛！」

同樣來參觀的Tony就因為波鞋呎吋太大，鞋套無法套入，有職員對他稱「求其穿住得㗎喇」，但求其之下亦未能成功，結果脫鞋手持再腳踏鞋套進入玻璃觀景台，觀賞後再重新穿鞋。至於觀後感，Tony就指「我暫時唔推薦人哋嚟，好似工展會咁太多人」，再加上「太短喇！一路影都係影人影地下」。對於穿著鞋套的規則，Tony指「都無辦法，你要保護啲玻璃，刮花佢整爛，人太多就遲早好易爆裂呀諸如此類」。

《Yahoo新聞》就此向發展局查詢，正待回覆。