東岸板道東段餘下一公里明啟用 體驗式玻璃觀景台開放予公眾

東段的體驗式玻璃觀景台，可讓遊人感受腳下的維港。

港島海濱將迎來全新設施。位於東區走廊下的東岸板道最後一公里東段，將於明日（29日）清晨6時正式開放，由堅尼地城至筲箕灣、全長約13公里的港島海濱走廊全面貫通，市民可沿途暢遊整段海濱。

東岸板道全長約2.2公里，分為東、西兩段，各長約1.1公里。今年初率先啟用的西段連接東岸公園與北角海濱花園，而新開放的東段則延伸至鰂魚涌海裕街，令整條板道成為港島東區的重要休憩空間。

設體驗式玻璃觀景台

新段與西段同樣全天候開放，並設有多項特色設施。當中最矚目的是體驗式玻璃觀景台，開放時間為每日早上10時至下午6時，市民進入時須穿上場地提供的鞋套，以保障安全及維護玻璃。靠近電照街位置設有寵物友善區，明年首季更會增設小食亭及多用途室，提供餐飲及活動服務。場地亦設有多個開放式空間，供舉辦展覽、藝術及社區活動。

