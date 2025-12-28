東岸板道東段「最後一公里」 明日起24小時開放

【on.cc東網專訊】北角東岸板道(東段)「最後一公里」即將開放！政府今日(28日)表示，該段路將於明日(29日)清晨6時起開放予公眾使用，標誌由堅尼地城至筲箕灣全長約13公里的港島海濱正式貫通。東段與西段一樣24小時開放，並採用「海濱共享空間」和人寵共融的管理模式。另外，經電照街遊樂場旁的升降機及樓梯將於明年首季開放。

位於東區走廊下的東岸板道，全長約2.2公里，分為東西兩段，各長約1.1公里。貫通東岸公園及北角海濱花園的西段自今年初開放，深受大家歡迎，而明日開通的東段連接北角海濱花園及鰂魚涌海裕街，達致「一板貫通，暢踏西東」。東段設有5個出入口，由西至東分別為經書局街右轉入北角海濱花園(由北角港鐵站A1出口步行約4分鐘)；經渣華道北角汽車渡輪碼頭旁的行人斜道(由北角港鐵站A1出口步行約5分鐘)；經民康街連接橋(由北角港鐵站A1出口步行約8分鐘)；經健康東街梯級橋(由鰂魚涌港鐵站C出口步行約5分鐘，此入口明年第三季起加設輪椅樓梯升降機)；及經海裕街(由鰂魚涌港鐵站C出口步行約5分鐘)。

此外，東段與西段一樣將24小時開放(體驗式玻璃觀景台除外)，並引入不少特色設施，包括體驗式玻璃觀景台，讓遊人可感受腳下的維港。開放時間為每日上午10時至傍晚6時，如天氣欠佳，觀景台將暫停開放，而進入觀景台的市民須穿上由場地提供的鞋套，主要是為了安全起見及保護玻璃。

而近電照街的寵物友善區，讓市民與牽繩寵物放鬆放電，再一起踏上板道賞維港，該處亦設有明年首季開放的小食亭和可提供餐飲服務的多用途室；數個多功能開放式空間，可供申請舉辦展覽、藝術和社區活動。多位本地藝術家亦為空間增添生氣，除設置藝術裝置外，亦在橋墩展示海洋生物和東區吉祥物「東東」遊覽東區人氣景點的圖案；及最東端近鰂魚涌入口設有小型廣場，而相連的海裕街行人路已經擴闊，提高暢達度。

東段同樣採用西段「海濱共享空間」和人寵共融的管理模式，設有共享徑供市民進行步行、緩跑、騎單車等活動，同時亦設有行人專用路徑，提供額外選擇。牽繩寵物可與其主人一起享受東段設施。另外，在民康街附近亦設開合橋，配合船隻運作需要。

