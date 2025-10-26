東帝汶成第11個東協成員 馬來西亞：深化區域情誼

（法新社吉隆坡26日電） 東帝汶在歷經14年努力之後，今天正式成為東南亞國家協會（ASEAN）第11個成員國。

東協輪值主席國馬來西亞的首相安華（Anwar Ibrahim）表示，東帝汶的加入「讓東協大家庭更臻完整，重申了我們共同的命運與深厚的區域情誼」。

安華在吉隆坡舉行的東協峰會中說：「在這個共同體中，東帝汶的發展及戰略自主權，將獲得穩固持久的支援。」

東帝汶是這個區域最年輕的國家，於2002年脫離印尼獨立。

廣告 廣告

東帝汶總統霍塔（Jose Ramos-Horta）多年來持續爭取加入東協，於2011年第一個總統任期時首次提出申請，如今如願入會。

今天簽署的東帝汶入會宣言，也被視為馬來西亞擔任東協輪值主席的重要成就之一。