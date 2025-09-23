東帝汶10月加入東協 成為第11個成員國

（法新社東帝汶首都狄力23日電） 馬來西亞首相安華今天在東帝汶宣布，東帝汶預定10月正式成為東南亞國家協會（ASEAN）第11個成員國。馬來西亞現為東協輪值主席國。

人在東帝汶首都狄力訪問的安華（Anwar Ibrahim）證實，東帝汶將在大馬首都吉隆坡一場全球領袖峰會中正式加入東協。

安華與東帝汶總統霍塔（Jose Ramos-Horta）會談後，在記者會上表示：「東帝汶加入東協，將為我們所有人帶來巨大益處。」

安華說道，他與霍塔在雙邊會談中也討論了貿易、投資、觀光、教育、國防等議題。

東帝汶是東南亞最年輕的國家，於2002年脫離印尼獨立。該國經濟仍高度仰賴石油資源，並持續為社會極度不平等、營養不良、失業等問題所苦。

本月稍早，數以千計抗議民眾在學生帶領下集結示威，抗議政府計劃斥資數百萬美元，來為該國65名國會議員每人購買一輛豐田普拉多（Prado）運動休旅車（SUV），以及為前國會議員提供終身退休俸。

示威民眾連兩天與警方爆發衝突，之後國會一致通過決議取消新車採購案，在退休俸議題上也順應民意做出讓步。

東協於1967年由5個創始成員國成立，隨後逐步擴大，上次有新成員加入為1999年的柬埔寨。

美國總統川普（Donald Trump）已確認下月將出席在吉隆坡舉辦的東協峰會。