東張女神陳曉彤被前男友爆料形象插水坦承已停工 澄清指控再被反擊：無藥可救

東張女神陳曉彤被前男友黃潤成爆料形象插水坦承已停工 澄清指控再被反擊：無藥可救

陳曉彤透過《2023年香港小姐競選》入行，其後加入《東張西望》擔任外景主持，成為「東張女神」之一。9月初，陳曉彤前男友黃潤成於社交平台大爆陳曉彤與《東張》導演遊車河、喺TVB起兵工廠，以及吸食大麻。陳曉彤其後出席活動拒絕受訪，並由工作人員護送急步離開會場。黃潤成嘅爆料令陳曉彤形象插水，有指佢更被下令停工；近日，陳曉彤終為事件開腔，接受媒體訪問回應指控，亦坦承現時工作停晒，要等公司安排。

陳曉彤回應指全部都唔係事實：「我問心無愧，自己係冇做過，喺道德上冇做過唔好嘅嘢，同埋我唔想越描越黑，同埋我唔想影響身邊嘅朋友。」至於喜愛夜蒲嘅指控，佢就表示與朋友飲嘢係正常社交，自己潔身自愛同埋好自律。陳曉彤又強調對方指自己有吸毒習慣都係不實指控，表示因為係犯法，所以要澄清絕對冇嘗試過。被問到是否已與黃潤成分手，陳曉彤坦言已經冇再聯絡。不過，黃潤成又再喺社交平台疑似反擊，寫道：「道德？！邊界感／同理心-1k嘅人，仲講乜*嘢道德！讀X數、腦裝草、垃圾三觀、無藥可救！」。

