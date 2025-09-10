東張西望︳婦人被「駐港部隊」型男呃140萬 仍死撐「唔係俾佢個人吸引」 黃耀英豐富表情聽故仔成一大亮點

近年《東張西望》不時報導電騙個案，早前有婦人被假冒靚仔嘅騙徒send「露鳥圖」色誘下騙去五十幾萬成為城中熱話後，前日《東張》又報導另一位阿太中招，損失140萬元。

《東張》報導又有一位阿太中招受騙，損失140萬元。 東張西望 截圖

根據《東張西望》報導，有觀眾向節目組表示化名黃太嘅媽媽上個月向佢提及，表示收到朋友打電話介紹投資，當時事主囝囝已經懷疑係騙案，但因為事主話係識咗好耐嘅朋友，於是放下戒心。但係原來呢位阿太口中嘅「朋友」，只係由一通陌生人來電而認識、自稱喺駐港部隊工作嘅男子。

黃太同呢位自稱叫陳建斌嘅「軍人」傾出「友誼」 東張西望 截圖

同一般騙局一樣，黃太同呢位自稱叫陳建斌嘅「軍人」由錯摸對話中傾出「友誼」，又以為對方從軍，應該係正經人家。本來黃太以為同對方視像通話可以查證真偽，點知對方鏡頭後背景又真係似足軍營，令黃太開始泥足深陷。陳建斌更以甜言蜜語動攻勢，叫黃太「親愛的」、「老婆」，再向佢推銷內地一項公益基金，仲話係只賺無蝕。黃太深信不疑，7日內先後轉帳140萬元俾陳建斌，而「基金」帳戶顯示又真係賺足10倍直到「基金」嘅客服話要收百幾萬稅金先可以提取款先發現上當。不過黃太依然話係俾「基金」回報吸引，而唔係被陳建斌個人吸引。

陳建斌更以甜言蜜語動攻勢 東張西望 截圖

黃太個仔得知情況後馬上報警，但黃太居然仲擔心陳建斌真係軍人的話，報警會害咗佢！黃太亦唔敢將受騙一事告知身在老人院嘅丈夫。

黃耀英連環表情cap圖

黃太嘅受騙過程當然好睇，但唔少觀眾話負責採訪嘅主持黃耀英，一邊聽事發經過時嘅表情十足，簡直係即時表情包！

