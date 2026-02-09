東張西望︳廁所漏水工程天花鑿出大窿 苦主驚見神秘之手從天而降 涉事網紅裝修師傅爆粗鬧人

何沛珈訪問苦主C小姐（東張西望截圖）

樓上漏水影響樓下單位，呢啲事情不時發生。《東張西望》日前報導屯門有大廈單位去年11月起發現慘遭樓上漏水影響，廁所天花滲水之外，揭開假天花更驚見石屎裂痕同大量水滴。樓下單位業主C小姐話，本來樓上業主好合作，搵人安排維修，C小姐就請假喺屋企留意工程。點知工程展開之後，C小姐聽到廁所天花嘭嘭聲，而且有石屎塌下。更恐怖嘅係，C小姐拍片見到有隻手臂由廁所假天花伸出嚟！查看之下先知，原來樓上裝修師傅進行工程時，將樓下廁所天花鑿穿，並造成估計一呎乘一呎大洞。從節目畫面所見，個窿大到係可以由C小姐樓下單位探頭望到樓上！

C小姐見到有隻手臂由廁所假天花伸出嚟！（東張西望截圖）

樓上裝修師傅進行工程時，將樓下廁所天花鑿穿，並造成估計一呎乘一呎大洞（東張西望截圖）

由於事態嚴重，C小姐帶埋相熟嘅裝修師傅劉先生上樓上理論，起初樓上裝修師傅話喺樓上單位封返水泥，堅持「樓上有樓上做」。不過劉先生認為涉及鋼筋，唔係各有各處理就得，C小姐亦指樓上裝修師傅同業主對佢地嘅意見不聞不問，交涉期間樓上師傅拒絕合作，表示「我哋樓上嘅嘢，唔需要答你任何嘢」，甚至爆粗鬧劉先生「你一個裝修佬，關你X事」。而樓上業主亦同自己嘅裝修師傅同一陣線，又抱怨C小姐一方阻礙工程進度，「想搞死我哋」、「咁搞法我地跳樓都唔掂」。

專家直頭話個訪問要快啲講完就走，因為天花啲石屎隨時鬆脫（東張西望截圖）

C小姐始終認為問題係「樓上有樓上做」就解決到，《東張》就搵樓宇安全學會會長何鉅業上現場了解，何生用測試劑檢查後發現石屎已經因漏水而碳化無法保護鋼筋，天花樓板極度老化，一旦處理得唔好會成幅下塌。何生甚至喺樓下廁所同採訪嘅何沛珈話，個訪問要快啲講完就走，因為天花啲石屎隨時鬆脫，聽落都覺牙煙。

樓上爆粗鬧人嘅裝修師傅，原來係自稱「裝修學院院長」嘅網紅

之後《東張》製作組發現，樓上爆粗鬧人嘅裝修師傅，原來係自稱「裝修學院院長」嘅網紅，創辦過義務裝修協會。《東張》打電話俾呢位「院長」，對方拓詞要稍後受訪，結果之後杳無音訊。屋宇署方面已經介入事件，將天花補救評為一級小型工程，要按圖則將結構恢復。苦主C小姐直言因為廁所天花出事搞到幾晚瞓唔著，甚至要聽到樓上冇人用廁所先敢去自己個廁所。

