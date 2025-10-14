東張西望︳牛頭角女子街頭搵阿伯借錢 仲問「200蚊做唔做」主持俞可程露玉臂更搶fo

《東張西望》不時報導城市光怪陸離之事，尋晚就提及一位喺牛頭角出沒、專向上年紀叔叔借錢嘅女子，更疑似有不道德的交易！

東張西望︳牛頭角女子街頭搵阿伯借錢

阿Mi仲話「想點x就點x」！

仲出示電費單叫男士上去搵佢

有伯伯跟埋阿Mi上樓

阿Mi不時喺牛頭角出沒

報導指攝製隊跟足呢個個案10個月，該位名叫阿Mi嘅女子喺街頭同攝製隊人員搭訕，更聲言「任x唔嬲」、「你想點x就點x」，並容許對方影低身份證明文件同電費單，「你可以幾時上嚟搞都得」。報料男街坊指佢曾經兩度被阿Mi要求借錢，第一次阿Mi聲稱個女喺元朗一個人冇鎖匙，佢要趕返去，但係街坊聞言話情況危急不如搵警察，阿Mi就變臉走人。另一次就係深夜時份，阿Mi問街坊借錢，當然遭拒。《東張》指網上討論區有人留言話疑似阿Mi試過當街問人「200蚊做唔做？」，至於做咩就冇講啦。

有男士想向阿Mi「出手」，但就被阿Mi一手掃開

《東張西望》派男同事「放蛇」！

攝製隊跟拍多時，指阿Mi不時喺屋村公眾地方飲酒或者食煙，偶而大笑兼手舞足蹈。後來攝製隊見到有伯伯「借錢」俾阿Mi更一同返上公屋大廈單位，該名伯伯話借錢係驚阿Mi「有咩過唔到去就要自殺」，更指加加埋埋借過萬幾蚊俾阿Mi，不過伯伯強調阿Mi冇提供性服務。攝製隊又拍到另一次阿Mi同另一位叔叔聊天，叔叔塞錢俾阿Mi之後仲想有所動作，但就俾阿Mi一手撥開。

《東張西望》派出俞可程採訪

為求了解更多，《東張》團隊更派男同事進入阿Mi……嘅屋企放蛇偷拍，對話中疑似阿Mi更直言「我剩係食（毒品）嘅啫」、「點會戒」，似乎會有爆炸性內容。值得一提嘅係，今次《東張》派出另一位女神主持俞可程採訪，全程都以啡色入膊背心示人，一雙白滑玉臂相當吸睛，唔怪得知咁多男街坊放下戒心受訪。

俞可程一雙玉臂相當吸睛

